La selección de Colombia afronta este martes 23 de junio una nueva prueba en la Copa Mundial FIFA 2026 cuando se enfrente a República Democrática del Congo por la segunda jornada del Grupo K. El compromiso se disputará en el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco, desde las 21:00 horas de Colombia (10:00 p.m. ET y 7:00 p.m. PT en Estados Unidos), en un duelo que podría comenzar a marcar el destino de ambos equipos en la lucha por avanzar a los dieciseisavos de final.

La Tricolor deposita buena parte de sus expectativas en el talento de Luis Díaz, uno de los futbolistas más determinantes del plantel, y en la experiencia de James Rodríguez, capitán y referente de una generación que busca devolver a Colombia al protagonismo en la máxima cita del fútbol mundial.

¿Quieres seguir el partido desde tu Smart TV, computadora, tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial para Colombia estará disponible EN VIVO y GRATIS mediante Canal RCN y RCN Deportes, tanto por señal abierta como a través de los principales operadores de televisión del país. A continuación, te mostramos todas las opciones disponibles para seguir el duelo entre colombianos y congoleños.

¿Dónde ver Canal RCN EN VIVO, Colombia vs. RD Congo por el Mundial 2026?

Canal RCN ofrecerá la transmisión del partido entre Colombia y República Democrática del Congo para toda Colombia, incluyendo la previa, el relato en directo y el análisis posterior al encuentro.

Además de la señal abierta nacional, los usuarios podrán acceder al canal mediante los principales servicios de televisión por suscripción.

TV abierta

Canal 15 de señal abierta

Movistar TV

Canal 160 de Movistar TV

Claro TV

Canal 3 de Bucaramanga

Canal 4 de Bogotá

Canal 5 de Cali

Canal 9 de Barranquilla

Canal 9 de Medellín

Canal 31 de Cartagena

Canal 478 (Global)

Tigo Star

Canal 4 de Bogotá (Análogo)

Canal 4 de Bogotá (Digital)

Canal 4 de Villavicencio

Canal 9 de Cali

Canal 12 de Bucaramanga

Canal 30 de Manizales

Canal 31 de Cartagena

¿Cómo ver Canal RCN EN VIVO GRATIS por Internet?

Los aficionados colombianos también podrán seguir la programación de Canal RCN y RCN Deportes a través de internet.

Para acceder a la transmisión solo debes ingresar al portal oficial de RCN Televisión desde cualquier dispositivo compatible:

Teléfono móvil Android o iPhone

Tablet

Computadora o laptop

Smart TV con navegador compatible

La plataforma permite seguir la señal en vivo y acceder a contenido adicional relacionado con la participación de Colombia en la Copa Mundial FIFA 2026.

¿Cómo ver Canal RCN desde Estados Unidos y otros países?

Si te encuentras fuera de Colombia y deseas acceder a la señal online de Canal RCN, necesitarás utilizar una VPN confiable con servidores ubicados en territorio colombiano.

Paso a paso

Contrata una VPN segura y reconocida. Instala la aplicación en tu dispositivo. Conéctate a un servidor ubicado en Colombia. Ingresa al sitio web oficial de Canal RCN. Accede a la transmisión en vivo del partido.

Esta opción permite visualizar la programación disponible para usuarios dentro del territorio colombiano, siempre sujeta a los derechos de transmisión correspondientes.

Colombia vs. RD Congo: horario y dónde ver EN VIVO en Colombia

Partido Colombia vs. República Democrática del Congo Competición Copa Mundial FIFA 2026 Grupo K Fecha Martes 23 de junio de 2026 Hora Colombia 9:00 p.m. Hora Estados Unidos 10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT Hora México 8:00 p.m. Canal Canal RCN Streaming RCN Televisión EN VIVO Estadio Estadio Akron Ciudad Guadalajara, Jalisco Instancia Jornada 2 del Grupo K

Colombia y RD Congo se enfrentan en la Copa Mundial FIFA 2026 este martes 23 de junio por la Jornada 2 del Grupo K desde el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de GOL Caracol, Canal RCN, Win Sports, Caracol Play, Deportes RCN, DGO, ESPN, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN COLOMBIA EN X DE @FCFSeleccionCol)