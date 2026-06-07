Los amistosos dejan de ser simples pruebas cuando el Mundial aparece en el horizonte. Colombia disputará este domingo ante Jordania su último compromiso antes de entrar en escena en la Copa Mundial de la FIFA 2026, un encuentro que servirá para despejar las últimas dudas y reforzar las certezas de un equipo que llega con altas expectativas al torneo. Con James Rodríguez y Luis Díaz como principales referentes, la Tricolor buscará cerrar su preparación en el Snapdragon Stadium de San Diego desde las 18:00 horas de Bogotá (7 p.m. ET y 4 p.m. PT), con transmisión EN VIVO de GOL Caracol TV .

TL;DR: Lo que debes saber del partido Colombia vs. Jordania

⚽ Partido: Colombia vs. Jordania

📅 Fecha: Domingo 7 de junio de 2026

🏟️ Estadio: Snapdragon Stadium (San Diego, California)

⏰ Hora: 18:00 de Bogotá | 7 p.m. ET | 4 p.m. PT

📺 TV: GOL Caracol TV

📱 Streaming: Caracol Play

🌎 Contexto: Último amistoso de Colombia antes del debut en el Mundial 2026

¿Dónde ver GOL Caracol TV EN VIVO, Colombia vs. Jordania por amistoso al Mundial 2026?

La transmisión oficial del amistoso internacional entre Colombia y Jordania estará a cargo de GOL Caracol TV. A continuación, consulta los canales disponibles en los principales operadores de televisión del país para seguir el partido en vivo.

Canales 14.1 HD – 14.2 HD2 – 14.4 Móvil de TDT

Canales 132 SD/HD – 1132 HD de DIRECTV

Canales 106 SD – 109 HD – 1006 HD de Claro TV

Canales 105 HD – 156 SD – 816 HD – 166 y 301 E de Movistar TV

Canales 201 HD – 7 SD – 5 SD – 30 SD de Tigo

Canales 10 HD – 4 HD – 42 HD de HD Multiplay

Canales 23 – 12/25 A – 7 HD de Colcable

Canales 277 SD – 252 HD de ETB

Canal 101 de EMCALI

Colombia vs. Jordania: datos rápidos

Dato Información Partido Colombia vs. Jordania Fecha Domingo 7 de junio de 2026 Hora 18:00 de Bogotá TV GOL Caracol TV Streaming Caracol Play Estadio Snapdragon Stadium Ciudad San Diego, California País Estados Unidos

¿Cómo ver Colombia vs. Jordania EN VIVO ONLINE por Caracol Play?

Los aficionados podrán seguir el amistoso internacional entre Colombia y Jordania mediante Caracol Play, la plataforma oficial de streaming de Caracol Televisión disponible para Smart TV, computadoras, tablets y teléfonos móviles.

Además de la señal en vivo, la plataforma suele ofrecer contenidos especiales, entrevistas, análisis y cobertura relacionada con la Selección Colombia antes y después del encuentro.

Disponible en:

📱 Teléfonos móviles

💻 Computadoras

📺 Smart TV

📲 Tablets

🍎 Apple TV

🤖 Android TV

🌐 Navegadores web

Ventajas de Caracol Play

🎥 Transmisión en vivo

⚽ Cobertura oficial de Caracol

📡 Programación previa y posterior

📲 Acceso multidispositivo

¿Cómo escuchar Colombia vs. Jordania por Caracol Radio?

Los aficionados también podrán seguir el encuentro mediante la cobertura especial de Caracol Radio.

Principales frecuencias

📻 Bogotá: 100.9 FM / 810 AM

📻 Medellín: 90.3 FM / 750 AM

📻 Barranquilla: 97.6 FM / 1100 AM

📻 Cali: 90.5 FM / 820 AM

📻 Bucaramanga: 99.2 FM / 880 AM

📻 Cartagena: 1170 AM

Otras opciones

🎧 Aplicación oficial de Caracol Radio

🌐 Sitio web de Caracol Radio

📱 Plataformas móviles compatibles

¿Dónde se juega Colombia vs. Jordania?

El amistoso internacional entre Colombia y Jordania se disputará en el Snapdragon Stadium, uno de los recintos deportivos más modernos de California. Ubicado en Mission Valley, una de las zonas más céntricas de San Diego, el estadio fue inaugurado en 2022 y tiene capacidad para aproximadamente 35 mil espectadores. Actualmente alberga partidos de fútbol, fútbol americano universitario y diversos eventos internacionales.

Dirección del Snapdragon Stadium

📍 Dirección: 9449 Friars Road, San Diego, California 92108, Estados Unidos

🏙️ Ubicación: Mission Valley

👥 Capacidad: más de 35.000 espectadores

🌱 Superficie: césped natural

🏟️ Inaugurado: 2022

Mapa del Snapdragon Stadium

¿Cómo llegar al Snapdragon Stadium?

El estadio cuenta con accesos por carretera, transporte público y servicios de movilidad urbana desde distintos puntos de San Diego.

En automóvil

Mission Valley está conectada con las principales autopistas de la ciudad, facilitando el acceso al estadio desde diferentes sectores del área metropolitana. Además, el recinto dispone de zonas oficiales de estacionamiento para los asistentes.

En transporte público

Los aficionados pueden utilizar el sistema San Diego Trolley para llegar al estadio. La Green Line ofrece servicio directo hacia las inmediaciones del Snapdragon Stadium y conecta distintas zonas de la ciudad con el recinto deportivo.

Desde el aeropuerto

El Aeropuerto Internacional de San Diego se encuentra a pocos minutos del Snapdragon Stadium y dispone de conexiones mediante transporte público, rutas de autobús y enlaces con el sistema regional de movilidad. Las autoridades aeroportuarias destacan que los viajeros pueden acceder a diversos puntos de la ciudad utilizando servicios integrados con la red de transporte metropolitano de San Diego.

Horarios de Colombia vs. Jordania en el mundo

País Hora Colombia 18:00 Perú 18:00 Ecuador 18:00 México (CDMX) 17:00 Estados Unidos ET 19:00 Estados Unidos PT 16:00 Chile 19:00 Bolivia 19:00 Argentina 20:00 Uruguay 20:00 España 01:00 del domingo 7

Pronóstico del clima para Colombia vs. Jordania

Las condiciones climáticas proyectadas para San Diego durante los primeros días de junio apuntan a un ambiente favorable para la práctica del fútbol. Diversos registros meteorológicos históricos indican que la ciudad suele presentar temperaturas medias cercanas a los 19-22 °C durante este periodo, además de escasas precipitaciones y una importante presencia de cielos parcialmente despejados.

Los análisis climáticos de junio también muestran una disminución progresiva de la nubosidad a medida que avanza el mes, acompañada de condiciones relativamente estables para actividades al aire libre.

Salvo cambios meteorológicos de última hora, el clima no debería representar un factor determinante para el amistoso entre Colombia y Jordania.

Historial entre Colombia y Jordania

Los enfrentamientos entre Colombia y Jordania son escasos dentro del fútbol internacional absoluto, por lo que el amistoso programado en San Diego representa una oportunidad poco frecuente para ver frente a frente a ambas selecciones.

Además de su valor preparatorio rumbo al Mundial 2026, el encuentro ofrece un atractivo choque entre representantes de Sudamérica y Asia.

¿Dónde comprar entradas para Colombia vs. Jordania?

Los boletos para el amistoso internacional pueden adquirirse a través de las plataformas oficiales habilitadas por los organizadores del evento y los canales autorizados del Snapdragon Stadium. Se recomienda verificar disponibilidad, sectores y condiciones de ingreso antes del día del partido.

Horario, TV y dónde ver en vivo Colombia vs. Jordania

Partido: Colombia vs. Jordania

Colombia vs. Jordania Competición: Amistoso internacional rumbo al Mundial de la FIFA 2026

Amistoso internacional rumbo al Mundial de la FIFA 2026 Fecha: Domingo 7 de junio de 2026

Domingo 7 de junio de 2026 Horario: 18:00 horas de Bogotá (7 p.m. ET / 4 p.m. PT)

18:00 horas de Bogotá (7 p.m. ET / 4 p.m. PT) TV: GOL Caracol TV

GOL Caracol TV Streaming: Caracol Play

Caracol Play Estadio: Snapdragon Stadium, San Diego, California (Estados Unidos)

Colombia afrontará ante Jordania una de sus últimas pruebas antes del inicio del Mundial 2026 y los aficionados podrán seguir todos los detalles mediante la señal EN VIVO de GOL Caracol TV y Caracol Play desde cualquier dispositivo compatible.

FAQ: Preguntas frecuentes del Colombia vs. Jordania

¿A qué hora juega Colombia vs. Jordania?

El partido comenzará a las 18:00 horas de Bogotá, 7 p.m. ET y 4 p.m. PT en Estados Unidos.

¿Qué canal transmite Colombia vs. Jordania EN VIVO?

La transmisión oficial para Colombia estará a cargo de GOL Caracol TV.

¿Dónde ver Colombia vs. Jordania online?

El encuentro podrá seguirse mediante Caracol Play.

¿Dónde se juega el partido?

El amistoso se disputará en el Snapdragon Stadium de San Diego, California.

¿Cuál es la dirección del estadio?

9449 Friars Road, San Diego, California 92108, Estados Unidos

¿Cómo llegar al Snapdragon Stadium?

Se puede acceder mediante automóvil, transporte público y el sistema San Diego Trolley.

¿Cuál será el clima durante el partido?

Se esperan condiciones templadas, temperaturas cercanas a los 20 °C y baja probabilidad de precipitaciones.

¿Quién es favorito para ganar?

Colombia parte como favorita según el análisis previo del encuentro.

¿Dónde comprar entradas?

A través de los canales oficiales habilitados por los organizadores del evento.

¿Qué dispositivos son compatibles con Caracol Play?

Smart TV, computadoras, tablets y teléfonos móviles.