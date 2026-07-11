Argentina, con Lionel Messi como su principal figura, buscará clasificar a las semifinales del Mundial 2026. La Albiceleste se medirá contra Suiza hoy sábado 11 de julio en el Estadio Kansas City, Misuri, Estados Unidos, desde las 20:00 horas de Colombia, Ecuador y Perú. Tras el emotivo triunfo ante Suiza, el conjunto de Scaloni tendrá una dura prueba ante una de las mejores defensas del torneo. ¿Quieres ver el partido en tu televisor Smart TV, PC, tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial para el público colombiano estará a cargo de GOL Caracol TV. Además, el encuentro podrá seguirse vía streaming mediante Caracol Play, plataforma que ofrecerá cobertura completa del duelo por la Copa Mundial FIFA 2026.

¿Dónde ver GOL Caracol TV EN VIVO, Argentina vs. Suiza por los cuartos de final de la Copa Mundial 2026?

Estos son los canales de Caracol TV disponibles en los principales operadores de cable (DIRECTV, Claro TV, Movistar, Tigo, ETB, EMCALI, entre otros). De este modo, será posible ver el duelo Argentina vs. Suiza por los cuartos de final de la Copa Mundial 2026.

Canales 14.1 HD – 14.2 HD2 – 14.4 Móvil de TDT

Canales 132 SD/HD – 1132 HD de DIRECTV

Canales 106 SD – 109 HD – 1006 HD de Claro TV

Canales 105 HD – 156 SD – 816 HD – 166 y 301 E de Movistar TV

Canales 201 HD – 7 SD – 5 SD – 30 SD de Tigo

Canales 10 HD – 4 HD – 42 HD de HD Multiplay

Canales 23 – 12/25 A – 7 HD de Colcable

Canales 277 SD – 252 HD de ETB

Canal 101 de EMCALI

¿Cómo escuchar Caracol Radio EN VIVO, Argentina vs. Suiza por los cuartos de final de la Copa Mundial 2026?

Sintoniza estas frecuencias de Caracol Radio para escuchar Argentina vs. Suiza por los cuartos de final de la Copa Mundial 2026.

Bogotá: 100.9 FM y 810 AM.

Medellín: 90.3 FM y 750 AM.

Barranquilla: 97.6 FM y 1100 AM.

Cali: 90.5 FM y 820 AM.

Bucaramanga: 99.2 FM y 880 AM.

Cartagena: 1170 AM.

Pereira: 950 AM.

Manizales: 1180 AM.

Cúcuta: 1090 AM.

Pasto: 1280 AM.

¿Cómo puedo consultar la programación de GOL Caracol?

Si quieres saber más sobre la programación de GOL Caracol en Caracol Televisión, ingresa a caracoltv.com/programacion, donde encontrarás la parrilla semanal de contenidos de Caracol Televisión y Caracol Televisión Internacional.

Argentina enfrentará a Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026 y aquí te cuento cuáles son los canales de TV para seguir la transmisión minuto a minuto. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Gemini)

¿Cómo ver Caracol TV Online desde USA, España y México con una VPN?

Para ver Caracol TV en los países de Estados Unidos, España y México, necesitas adquirir una VPN (ExpressVPN, NordVPN, Surfshark VPN, PrivateVPN, entre otras). Esta es una de las opciones disponibles para seguir la televisión colombiana desde el extranjero. De lo contrario, deberás contratar un servicio de cable local o plataforma de streaming para mirar el Argentina vs. Suiza por los cuartos de final de la Copa Mundial 2026. En ese sentido, aquí te enseño los pasos que debes hacer para activar la VPN de tu preferencia.

1) Necesitas contratar una VPN (segura y confiable) que tenga servidores en Colombia.

2) Descarga la VPN de tu preferencia e instálalo en tu dispositivo Smart TV, Tablet, PC o Móvil.

3) Conéctate a un servidor o IP de Colombia, país donde se transmite la señal de Caracol TV.

4) Ya dentro de Colombia, accede al sitio web de Caracol o descarga Caracol Play para ver el partido de Francia vs. Suecia.

¿Dónde ver Caracol Play EN VIVO, Argentina vs. Suiza por los cuartos de final de la Copa Mundial 2026?

Si en caso deseas ver todos los juegos de cara al Mundial de la FIFA 2026, deberás suscribirte a la app de Caracol Play (play.caracoltv.com). Disponible para móviles (sistemas Android y iOS), tablets, PC y Smart TV.

Argentina y Suiza se enfrentan este sábado 11 de julio por los cuartos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública (Canal 7), TyC Sports, TyC Sports Play, Flow Sports, Telecentro Play, Telefe, Mi Telefe, DAZN Mundial, ESPN, Disney Plus, GOL Caracol, Canal RCN, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Teledeporte, Telefe, Chilevisión, Televen, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN ARGENTINA EN X DE @Argentina)