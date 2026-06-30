La selección de Uruguay fue eliminada prematuramente del Mundial 2026, pese a que en la previa era la gran favortita de avanzar de manera directa a los dieciseisavos de final junto a España. Esto ha generado un sinnúmero de críticas al plantel, pero sobre todo al entrenador Marcelo Bielsa, quien dejará el cargo de manera oficial este martes en conferencia de prensa.

Si bien todos cuestionan sus decisiones deportivas, un laureado estratega como Sergio Markarián alzó su voz para defender al argentino y, de alguna manera, explicó las razones que motivaron a, por ejemplo, retirar del campo a Federico Valverde en el momento más determinante del partido ante los ibéricos.

“Si un jugador que tiene todas las garantías de ser líder, al que queremos y que juega bien siempre, ese día no está bien, tiene que salir. ¿Cuál es el problema?”, dijo el entrenador uruguayo en una reciente entrevista en el programa ‘Punto Penal’.

“El técnico tiene que tomar esa decisión en pocos segundos. Él decide hacer la variante, pero determina que debe hacer un cambio y que tiene que entrar fulano, porque esto es así. En segundos tiene que decidir si lo hace por él o por otro, y si mueve un poquito el sistema o no; porque él cambió el sistema en el último partido también, cosa que no hizo con Argentina en el 2002”, añadió Markarián.

La selección de Uruguay perdió 1-0 frente a España en la jornada final de la fase de grupos. (Foto: AP)

Según informa Sebastián Giovanelli de ESPN, Bielsa tuvo una breve conversación con el plantel antes de marcharse y habría afirmado que los referentes lo dejaron solo, una firmado bastante contundente, pero que no fue replicada durante la reunión por ninguno de los presentes.

“Bielsa juntó al plantel, hubo una charla de balance, no muy extensa, pero tiró una frase fuerte. Les dijo a los jugadores apuntando, sobre todo, a los referentes, que él se estaba yendo del Mundial muy triste porque lo habían dejado solo”, refirió el comunicador.

Luego de la dolorosa eliminación se determinó que los integrantes del equipo regresarán a su país o al destino que estimen conveniente por separado y ya no en el vuelo chárter como sí ocurrió a su llegada a Estados Unidos.

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