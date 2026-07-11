Este sábado 11 de julio se disputará un gran partido por los cuartos de final del Mundial 2026. Estoy hablando del Inglaterra vs. Noruega. El escenario del vibrante duelo será el Estadio Miami. Si te preguntas a qué hora se escuchará el pitazo inicial, pues te digo que a las 5:00 pm ET y 3:00 pm en Ciudad de México. Por suerte para ti, podrás ver el encuentro EN VIVO vía TUDN y Canal 5. En las siguientes líneas te indicaré cómo mirar el compromiso EN DIRECTO por dichas señales.

El Inglaterra vs. Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Inglaterra vs. Noruega por el Mundial 2026?

El partido Inglaterra vs. Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO y GRATIS por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y mediante los principales operadores de televisión de paga del país. Consulta los números de canal para seguir el compromiso desde tu proveedor de televisión.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 HD de Total Play

¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX y TUDN?

También es posible seguir la señal de Canal 5 mediante plataformas digitales como ViX y TUDN, que permiten acceder a transmisiones en vivo desde teléfonos móviles, tabletas, computadoras y Smart TV compatibles. Algunas funciones y eventos pueden requerir una suscripción activa al servicio Premium.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Inglaterra vs. Noruega por la Copa Mundial FIFA 2026?

TUDN ofrecerá una cobertura especial del partido Inglaterra vs. Noruega por los cuartos de final de la Copa del Mundo FIFA 2026 con programación previa, análisis y transmisión en directo. Estos son los canales disponibles en los principales cableoperadores de México.

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Inglaterra vs. Noruega en Estados Unidos?

Los aficionados que se encuentren en Estados Unidos podrán seguir la cobertura de TUDN USA mediante los principales operadores de televisión de paga. Estas son algunas de las señales disponibles para ver el partido Inglaterra vs. Noruega por los cuartos de final de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DIRECTV

Noruega e Inglaterra se enfrentan este sábado 11 de julio por los cuartos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS en los canales de DAZN Mundial, Canal 5, TV Azteca 7, Azteca Deportes, GOL Caracol, Canal RCN, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Chilevisión, Televen, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE ULTRA CLIPS DE FÚTBOL EN X DE @ultras_clips)