La Copa del Mundo 2026 no solo nos regala emociones a nivel colectivo, sino también una apasionante batalla individual por conquistar la ansiada Bota de Oro. Las principales estrellas del firmamento futbolístico ya han comenzado a afinar su puntería en tierras norteamericanas, desatando una carrera frenética por el título de máximo artillero del certamen. En la lucha aparece Lionel Messi, lo persiguen los jóvenes Kylian Mbappé y Erling Haaland, pero Cristiano Ronaldo ya apareció al acecho.

Quien se está robando absolutamente todos los reflectores en el que será su último baile mundialista es Lionel Messi. Asumiendo una vez más su rol de líder y emblema de la “Albiceleste”, el astro argentino acaba de firmar una página dorada en los libros del fútbol al destronar a Miroslav Klose y erigirse en soledad como el goleador histórico de los mundiales.

Sin embargo, respirándole muy de cerca en la nuca se encuentra un insaciable Kylian Mbappé. El atacante galo logró vacunar las redes de Irak para elevar su cuenta personal a 15 dianas en Copas del Mundo, acortando distancias hacia el récord histórico en un encuentro que, como nota curiosa, tuvo que ser interrumpido momentáneamente por una fuerte tormenta eléctrica.

La lucha por el galardón de goleo promete ser una de las más implacables de la era moderna, con nombres de peso pesado metiendo presión fecha a fecha. Mientras el inglés Harry Kane busca capitalizar cada oportunidad para trepar en el ranking histórico, la irrupción de Erling Haaland ha sacudido el tablero; el artillero noruego brilló en su debut con un soberbio doblete, dejando en claro que tiene los argumentos necesarios para pelear por la cima.

Resulta fundamental tener en cuenta que, en un escenario de tanta paridad ofensiva, la FIFA tiene establecidos criterios estrictos para desempatar. Si al finalizar el torneo dos o más jugadores igualan en cantidad de anotaciones, el ganador de la Bota de Oro se definirá primero por el mayor número de asistencias repartidas y, en última instancia, por la menor cantidad de minutos disputados sobre el césped.

Con la fase de grupos todavía en plena ebullición, la tabla de goleadores es un ente dinámico que muta constantemente. Los fanáticos del buen fútbol permanecen al borde de sus asientos en cada jornada, conscientes de que cualquier grito de gol puede generar un sismo en la parte alta de esta trepidante contienda.

Tabla de goleadores del Mundial 2026

Lionel Messi – 5 goles Kylian Mbappé – 4 goles Vinícius Júnior - 4 goles Erling Haaland - 4 goles Deniz Undav – 3 goles Jonathan David – 3 goles Cristiano Ronaldo - 2 goles

La tabla se actualizará conforme avancen los partidos del Mundial 2026 y se registren nuevos goleadores en el torneo.

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