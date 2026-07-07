Lionel Messi de Argentina y Kylian Mbappé de Francia protagonizan una de las batallas más emocionantes en la historia de las Copas del Mundo: la lucha por el trono de máximo goleador en los Mundiales. Los aficionados al fútbol siguen de cerca cada partido de estas dos estrellas, cada gol suyo y cada récord que baten, preguntándose cuál de los dos terminará como rey de los artilleros del máximo torneo de selecciones de la FIFA.

En la carrera por este título individual, Messi figura actualmente el goleador histórico de los Mundiales con 20 anotaciones y Mbappé lo sigue muy de cerca, a solo una ‘diana’ de distancia, pero a diferencia del crack del Inter Miami CF que disputa su última justa mundialista, la figura del Real Madrid todavía está en plena actividad, con opciones claras de seguir aumentando su cuenta en futuras ediciones de la Copa del Mundo.

Lionel Messi celebra al finalizar un partido del Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Cabo Verde en el estadio Hard Rock en Miami (Estados Unidos). Foto: EFE/ Alberto Estevez

¿Quién es el máximo goleador histórico de los Mundiales?

Durante el Mundial 2026, Lionel Messi superó el viejo récord de Miroslav Klose (16 tantos) y se ubicaba como máximo goleador histórico de las Copas del Mundo. Kylian Mbappé, por su parte, se colocaba inmediatamente detrás, con solo un gol menos y todavía muchos años de carrera por delante. Ambos dejaron atrás a leyendas como Ronaldo Nazário, Gerd Müller, Just Fontaine y Pelé.

Tabla histórica de goleadores: Messi, Mbappé y las leyendas

A continuación, te comparto la tabla del Top 10 de artilleros en la historia de los Mundiales actualizada hasta los cuartos de final de la edición 2026 de la Copa del Mundo de Fútbol:

Posición Jugador Selección Goles en Mundiales Partidos Promedio por partido 1 Lionel Messi Argentina 21* 31 0,67 2 Kylian Mbappé Francia 19** 19 1,00 3 Miroslav Klose Alemania 16 24 0,67 4 Ronaldo Nazário Brasil 15 19 0,79 5 Gerd Müller Alemania 14 13 1,08 6 Harry Kane Inglaterra 14*** 15 0,93 7 Just Fontaine Francia 13 9 2,17 8 Pelé Brasil 12 14 0,86 9 Sandor Kocsis Hungría 11 5 2,20 10 Jürgen Klinsmann Alemania 11 17 0,65

* Cifra hasta el partido del 07/07/2026 contra Egipto por los octavos de final del Mundial

** Cifra hasta antes del partido del 09/07/2026 contra Marruecos por los cuartos de final del Mundial

*** Cifra hasta antes del partido del 11/07/2026 contra Marruecos por los cuartos de final del Mundial

Kylian Mbappé reacciona durante el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Paraguay y Francia, el 4 de julio de 2026. (ABDULHAMID HOSBAS / Anadolu vía AFP).

Messi vs Mbappé: la carrera por el trono mundialista

Más allá de las cifras, lo que engancha a los amantes del balompié es la narrativa de la “carrera” entre Messi y Mbappé. Por un lado, el argentino representa la consolidación de una leyenda que llegó al Mundial desde 2006 y que, con el paso de cinco ediciones, fue acumulando goles hasta romper el récord histórico. Por otro, el francés encarna la irrupción de una estrella joven que, en muy pocos partidos, ha logrado números que antes parecían inalcanzables.

Edición del Mundial Goles de Lionel Messi Goles de Kylian Mbappé Alemania 2006 1 No participó Sudáfrica 2010 0 No participó Brasil 2014 4 No participó Rusia 2018 1 4 Qatar 2022 7 8 Mundial 2026 8* 7** Total histórico 20 19

* Cifra hasta el partido del 07/07/2026 contra Egipto por los octavos de final del Mundial

** Cifra hasta antes del partido del 09/07/2026 contra Marruecos por los cuartos de final del Mundial

Si desglosamos en puntos clave la carrera entre ambos como el rendimiento por partido y el contexto de los goles podemos ver que Messi tardó más Mundiales y partidos en alcanzar su cifra, pero vivió su explosión goleadora más fuerte en las últimas dos ediciones del certamen. En la actual cita de 2026 ha igualado su récord personal en un solo torneo al marcar 7 goles en los primeros partidos de Argentina. Mbappé, por su parte, mantiene una regularidad impresionante con un promedio altísimo de efectividad, firmando su mejor registro individual en Qatar 2022 con 8 tantos y alcanzando ya los 7 goles en la actual edición de 2026.

Ahora, si nos referimos a la proyección futura, Messi está en la etapa final de su carrera y la probabilidad de seguir aumentando su cifra depende única y exclusivamente que Argentina llegue a la final de la Copa del Mundo 2026, mientras Mbappé todavía tiene varios ciclos mundialistas por delante y más chances de rebasar el récord que instaure el argentino.