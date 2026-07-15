El Mercedes‑Benz Stadium de Atlanta, será escenario de uno de los partidos más esperado de la Copa Mundial FIFA 2026: Argentina vs. Inglaterra protagonizan la segunda llave de semifinal este miércoles 15 de julio a partir de las 13 horas (MEX), 14 horas (COL/PER/ECU), 15 horas (CHI/VEN), 16 horas (ARG/URU/BRA), y la recompensa no puede ser mayor: un billete a la final. El combinado liderado por Lionel Messi tendrá ante sí a un rival de alto nivel, como el equipo ingles liderado por Harry Kane. Eso sí, sufrió mucho para llegar hasta aquí la Albiceleste, pero demostró gran resiliencia.
Para los aficionados argentinos, Telefe transmitirá el encuentro en señal abierta para todo el país, mientras que Mi Telefe ofrecerá la cobertura vía streaming para dispositivos móviles, computadoras, tablets y Smart TV. A continuación, revisa a qué hora juega Argentina vs. Inglaterra, qué canal transmite el partido y dónde verlo EN VIVO y ONLINE desde Argentina y otros países por los cuartos de final del Mundial 2026.
TL;DR del Argentina vs. Inglaterra EN VIVO hoy por el Mundial 2026 por Telefe
- Argentina enfrenta a Inglaterra por la segunda semifinal del Mundial FIFA 2026.
- Telefe transmitirá el encuentro en señal abierta para todo el país.
- La cobertura online estará disponible mediante Mi Telefe.
- El partido se disputa este miércoles 15 de julio en Atlanta, Georgia.
- El inicio está previsto para las 16:00 horas de Buenos Aires / 8 p.m. Reinod Unido, 15 horas ET / 12 horas PT.
¿Dónde ver Telefe EN VIVO, Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026?
Telefe será una de las señales encargadas de transmitir el encuentro entre Argentina y Inglaterra para todo el territorio nacional. Los espectadores podrán seguir el partido de manera gratuita mediante televisión abierta y a través de las estaciones afiliadas que forman parte de la red del canal en distintas provincias.
Telefe ofrecerá la transmisión completa desde Kansas City, con programación especial antes y después del encuentro.
Canales de Telefe en Argentina
|Operador
|Canal
|Señal abierta
|Canal 11
|Cablevisión Flow
|Canal 10
|Super Canal
|Canal 10
|TeleRed
|Canal 10
|Movistar TV
|Canal 10
|Telecentro
|Canal 12
|Megacable
|Canal 17
|DIRECTV
|Canal 123 (SD) / 1123 (HD)
|Cablevideo
|Canal 603
|Flow Digital
|Canal 80.5
Además de Telefe, el partido también podrá verse por TV Pública, TyC Sports y DIRECTV Sports Argentina.
¿Cómo ver Telefe EN VIVO GRATIS por señal abierta en Argentina?
Telefe tiene una red de canales propios y afiliados que permiten que su programación llegue a casi todo el país. Estos son los principales canales por provincia y ciudad:
Canales de Telefe por provincia en Argentina
|Provincia
|Ciudad principal
|Canal abierto
|Buenos Aires (AMBA)
|Buenos Aires
|Telefe Canal 11
|Córdoba
|Córdoba Capital
|Telefe Córdoba Canal 8
|Santa Fe
|Rosario
|Telefe Rosario Canal 5
|Santa Fe
|Santa Fe Capital
|Telefe Santa Fe Canal 13
|Buenos Aires
|Mar del Plata
|Canal 8
|Buenos Aires
|Bahía Blanca
|El Nueve TV (Canal 9)
|Mendoza
|Mendoza
|Canal 9 Televida
|Tucumán
|San Miguel de Tucumán
|El Ocho TV (Canal 8)
|Salta
|Salta
|El Once TV (Canal 11)
|Neuquén
|Neuquén
|Canal 7
|Jujuy
|San Salvador de Jujuy
|Canal 7
|Corrientes
|Corrientes
|13 Max
|Misiones
|Posadas
|Canal 2
|San Juan
|San Juan
|Canal 8
|Santiago del Estero
|Santiago del Estero
|Canal 7
|San Luis
|San Luis
|San Luis+ (Canal 13)
|Córdoba
|Río Cuarto
|Canal 13 Río Cuarto
¿Cómo ver Mi Telefe EN VIVO ONLINE por Internet?
Los usuarios que prefieran seguir el encuentro por internet podrán hacerlo mediante Mi Telefe, la plataforma digital oficial del canal.
La transmisión estará disponible en:
- Teléfonos Android
- iPhone y iPad
- Tablets
- Computadoras y laptops
- Smart TV compatibles
- Chromecast
- Dispositivos de transmisión compatibles
Solo será necesario ingresar al sitio web o a la aplicación oficial de Mi Telefe con una conexión estable a internet.
¿Quién relata los partidos de Argentina hoy en Telefe?
Pablo Giralt lidera las transmisiones de la Selección Argentina en Telefe, con el análisis de Juan Pablo Varsky en los comentarios. Desde el terreno de juego, Sofía Martínez aporta la información de primera mano, mientras que Manuel Olivari completa la cobertura con datos y reportes durante cada jornada mundialista.
¿Telefe transmite gratis el Mundial 2026?
Sí. Telefe forma parte de los canales con derechos para emitir partidos de la selección argentina durante el Mundial FIFA 2026. Los encuentros incluidos en su cobertura pueden verse a través de la señal abierta del canal y mediante las plataformas digitales habilitadas para la transmisión.
Horario, TV y dónde ver en vivo Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026
- Partido: Argentina vs. Inglaterra, por la semifinal de final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026
- Canal de TV: Telefe y TV Pública
- VER Telemundo en Streaming: Mi Telefe, DGO y TyC Sports Play
- Horario: 16 horas (Buenos Aires) / 12:00 p.m. (PT) / 1:00 p.m. (MT) / 2:00 p.m. (CT) / 3:00 p.m. (ET).
- Estadio: Mercedes-Benz Stadium
- Lugar: Atlanta, Georgia, Estados Unidos.