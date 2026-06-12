Paraguay y Estados Unidos se enfrentarán este viernes 12 de junio en uno de los partidos más atractivos de la primera jornada del Grupo D de la Copa Mundial FIFA 2026. El encuentro se disputará en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California, desde las 10:00 p.m. de Asunción (9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT) y reunirá a dos selecciones que buscan comenzar con buen pie su camino hacia los dieciseisavos de final.

¿Quieres seguir el partido desde tu celular, Smart TV, computadora o tablet? Los aficionados en Estados Unidos podrán ver la transmisión en español mediante Telemundo Deportes y Universo, mientras que Peacock TV ofrecerá la cobertura online para dispositivos compatibles.

En esta guía te explicamos cómo acceder a la señal en vivo y qué opciones tienes para ver el Paraguay vs. Estados Unidos por televisión y streaming.

TL;DR del Paraguay vs. Estados Unidos por el Mundial 2026

📺 Telemundo Deportes EN VIVO

📺 Universo EN VIVO

💻 Streaming: Peacock TV

🕐 Hora: 9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT

🏟️ Estadio: SoFi Stadium

🌎 Grupo D de la Copa Mundial FIFA 2026

¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, Paraguay vs. Estados Unidos por el Mundial 2026?

La audiencia hispana de Estados Unidos podrá seguir el partido entre Paraguay y Estados Unidos mediante Telemundo Deportes, cadena encargada de la cobertura oficial de la Copa Mundial FIFA 2026 en español. La transmisión estará disponible en señal abierta en diversas ciudades del país y también mediante los principales operadores de cable y satélite.

Canales de Telemundo Deportes en las principales ciudades de Estados Unidos

Ciudad Señal local Cable / Satélite Nueva York, NY Canal 47 Spectrum 47 / Optimum 16 y 1007 / DIRECTV 406 y 407 Miami, Florida Canal 51 Xfinity 13 / Dish 835 / DIRECTV 406 y 407 Chicago, Illinois Canales 44 y 5.3 Xfinity 4 / Dish 835 / DIRECTV 406 y 407 Dallas, Texas Canal 39 Spectrum 10 / Dish 835 / DIRECTV 406 y 407 Houston, Texas Canal 47 Xfinity 11 / Dish 835 / DIRECTV 406 y 407 Orlando, Florida Canal 31 Spectrum 62 / Xfinity 21 / DIRECTV 406 y 407 Phoenix, Arizona Canal 39 Cox 20 / Dish 835 / DIRECTV 406 y 407 San Francisco, California Canal 48 Xfinity 18 / Dish 835 / DIRECTV 406 y 407 Los Ángeles, California Canal 52 Dish 835 / DIRECTV 406 y 407 Seattle, Washington Canal 7.4 Xfinity 326 / Dish 835 / DIRECTV 406 y 407

¿Dónde ver Universo EN VIVO, Paraguay vs. Estados Unidos por el Mundial 2026?

Además de Telemundo Deportes, el encuentro también estará disponible mediante Universo, una de las señales deportivas complementarias de NBCUniversal para la cobertura del Mundial 2026. Los usuarios podrán acceder a la transmisión a través de los principales operadores de televisión de paga de Estados Unidos.

¿Cómo ver Peacock TV EN VIVO, Paraguay vs. Estados Unidos por streaming?

Peacock TV será la principal alternativa para seguir el encuentro desde dispositivos conectados a Internet. La plataforma ofrecerá acceso a la transmisión en español para los aficionados que prefieran ver el partido desde cualquier lugar dentro de Estados Unidos.

Pasos para ver Paraguay vs. Estados Unidos en Peacock

Descargar la aplicación Peacock o ingresar al sitio web oficial. Iniciar sesión con una cuenta activa. Acceder a la sección de deportes en vivo. Buscar el evento Paraguay vs. Estados Unidos. Seleccionar la transmisión y disfrutar del partido en directo.

Dispositivos compatibles con Peacock TV

Smart TV Samsung

Smart TV LG

Android TV

Google TV

Roku

Amazon Fire TV Stick

Apple TV

Chromecast

Android

iPhone

iPad

Computadoras Windows y Mac

Otras plataformas para ver Paraguay vs. Estados Unidos en Estados Unidos

Los aficionados también podrán acceder a la cobertura del Mundial 2026 mediante otros servicios de streaming compatibles con las señales de Telemundo y Universo.

Peacock TV

fuboTV

Hulu + Live TV

YouTube TV

DIRECTV Stream

Aplicación Telemundo Deportes

Horario, TV y dónde ver en vivo Paraguay vs. Estados Unidos por la Copa Mundial FIFA 2026

Dato Información Partido Paraguay vs. Estados Unidos Competición Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo D) Fecha Viernes 12 de junio de 2026 Hora ET 9:00 p.m. Hora PT 6:00 p.m. Hora de Asunción 10:00 p.m. TV Telemundo Deportes y Universo Streaming Peacock TV Estadio SoFi Stadium Capacidad 70,240 espectadores Ciudad Inglewood, California Dirección 1001 Stadium Dr, Inglewood, CA 90301, Estados Unidos

Estados Unidos afrontará uno de los compromisos más importantes de la primera jornada de la Copa Mundial FIFA 2026 frente a una selección paraguaya que buscará sorprender al anfitrión en Los Ángeles. Con transmisión en español a través de Telemundo Deportes, Universo y Peacock TV, millones de aficionados podrán seguir cada detalle de este atractivo duelo del Grupo D desde cualquier lugar de Estados Unidos.

Estados Unidos (USMNT) y Paraguay debutan en el grupo D de la Copa Mundial 2026 este viernes 12 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Telemundo Deportes, ESPN, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus, GOL Caracol, Peacock TV, TiGo Sports, RTVE La 1, TV Pública, Canal 9 (Nuev9), ViX Premium, Gen, Trece, Unicanal y Popu TV. (VIDEO de X @Albirroja)