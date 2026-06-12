Paraguay y Estados Unidos se enfrentarán este viernes 12 de junio en uno de los partidos más atractivos de la primera jornada del Grupo D de la Copa Mundial FIFA 2026. El encuentro se disputará en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California, desde las 10:00 p.m. de Asunción (9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT) y reunirá a dos selecciones que buscan comenzar con buen pie su camino hacia los dieciseisavos de final.

¿Quieres seguir el partido desde tu celular, Smart TV, computadora o tablet? Los aficionados en Estados Unidos podrán ver la transmisión en español mediante Telemundo Deportes y Universo, mientras que Peacock TV ofrecerá la cobertura online para dispositivos compatibles.

En esta guía te explicamos cómo acceder a la señal en vivo y qué opciones tienes para ver el Paraguay vs. Estados Unidos por televisión y streaming.

TL;DR del Paraguay vs. Estados Unidos por el Mundial 2026

  • 📺 Telemundo Deportes EN VIVO
  • 📺 Universo EN VIVO
  • 💻 Streaming: Peacock TV
  • 🕐 Hora: 9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT
  • 🏟️ Estadio: SoFi Stadium
  • 🌎 Grupo D de la Copa Mundial FIFA 2026

¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, Paraguay vs. Estados Unidos por el Mundial 2026?

La audiencia hispana de Estados Unidos podrá seguir el partido entre Paraguay y Estados Unidos mediante Telemundo Deportes, cadena encargada de la cobertura oficial de la Copa Mundial FIFA 2026 en español. La transmisión estará disponible en señal abierta en diversas ciudades del país y también mediante los principales operadores de cable y satélite.

Canales de Telemundo Deportes en las principales ciudades de Estados Unidos

CiudadSeñal localCable / Satélite
Nueva York, NYCanal 47Spectrum 47 / Optimum 16 y 1007 / DIRECTV 406 y 407
Miami, FloridaCanal 51Xfinity 13 / Dish 835 / DIRECTV 406 y 407
Chicago, IllinoisCanales 44 y 5.3Xfinity 4 / Dish 835 / DIRECTV 406 y 407
Dallas, TexasCanal 39Spectrum 10 / Dish 835 / DIRECTV 406 y 407
Houston, TexasCanal 47Xfinity 11 / Dish 835 / DIRECTV 406 y 407
Orlando, FloridaCanal 31Spectrum 62 / Xfinity 21 / DIRECTV 406 y 407
Phoenix, ArizonaCanal 39Cox 20 / Dish 835 / DIRECTV 406 y 407
San Francisco, CaliforniaCanal 48Xfinity 18 / Dish 835 / DIRECTV 406 y 407
Los Ángeles, CaliforniaCanal 52Dish 835 / DIRECTV 406 y 407
Seattle, WashingtonCanal 7.4Xfinity 326 / Dish 835 / DIRECTV 406 y 407

¿Dónde ver Universo EN VIVO, Paraguay vs. Estados Unidos por el Mundial 2026?

Además de Telemundo Deportes, el encuentro también estará disponible mediante Universo, una de las señales deportivas complementarias de NBCUniversal para la cobertura del Mundial 2026. Los usuarios podrán acceder a la transmisión a través de los principales operadores de televisión de paga de Estados Unidos.

¿Cómo ver Peacock TV EN VIVO, Paraguay vs. Estados Unidos por streaming?

Peacock TV será la principal alternativa para seguir el encuentro desde dispositivos conectados a Internet. La plataforma ofrecerá acceso a la transmisión en español para los aficionados que prefieran ver el partido desde cualquier lugar dentro de Estados Unidos.

Pasos para ver Paraguay vs. Estados Unidos en Peacock

  1. Descargar la aplicación Peacock o ingresar al sitio web oficial.
  2. Iniciar sesión con una cuenta activa.
  3. Acceder a la sección de deportes en vivo.
  4. Buscar el evento Paraguay vs. Estados Unidos.
  5. Seleccionar la transmisión y disfrutar del partido en directo.

Dispositivos compatibles con Peacock TV

  • Smart TV Samsung
  • Smart TV LG
  • Android TV
  • Google TV
  • Roku
  • Amazon Fire TV Stick
  • Apple TV
  • Chromecast
  • Android
  • iPhone
  • iPad
  • Computadoras Windows y Mac

Otras plataformas para ver Paraguay vs. Estados Unidos en Estados Unidos

Los aficionados también podrán acceder a la cobertura del Mundial 2026 mediante otros servicios de streaming compatibles con las señales de Telemundo y Universo.

  • Peacock TV
  • fuboTV
  • Hulu + Live TV
  • YouTube TV
  • DIRECTV Stream
  • Aplicación Telemundo Deportes

Horario, TV y dónde ver en vivo Paraguay vs. Estados Unidos por la Copa Mundial FIFA 2026

DatoInformación
PartidoParaguay vs. Estados Unidos
CompeticiónCopa Mundial FIFA 2026 (Grupo D)
FechaViernes 12 de junio de 2026
Hora ET9:00 p.m.
Hora PT6:00 p.m.
Hora de Asunción10:00 p.m.
TVTelemundo Deportes y Universo
StreamingPeacock TV
EstadioSoFi Stadium
Capacidad70,240 espectadores
CiudadInglewood, California
Dirección1001 Stadium Dr, Inglewood, CA 90301, Estados Unidos

Estados Unidos afrontará uno de los compromisos más importantes de la primera jornada de la Copa Mundial FIFA 2026 frente a una selección paraguaya que buscará sorprender al anfitrión en Los Ángeles. Con transmisión en español a través de Telemundo Deportes, Universo y Peacock TV, millones de aficionados podrán seguir cada detalle de este atractivo duelo del Grupo D desde cualquier lugar de Estados Unidos.

TiGo Sports EN VIVO — ver partido Estados Unidos (USMNT) vs. Paraguay por Fútbol TV y Online | VIDEO
Estados Unidos (USMNT) y Paraguay debutan en el grupo D de la Copa Mundial 2026 este viernes 12 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Telemundo Deportes, ESPN, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus, GOL Caracol, Peacock TV, TiGo Sports, RTVE La 1, TV Pública, Canal 9 (Nuev9), ViX Premium, Gen, Trece, Unicanal y Popu TV. (VIDEO de X @Albirroja)
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista especializado en Mundial FIFA 2026, selecciones nacionales, UFC, televisión deportiva y streaming para audiencias hispanas de Estados Unidos. Integra El Comercio desde 2022 y cuenta con 13 años de experiencia en medios digitales. Antes trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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