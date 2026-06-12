Tras 16 años de ausencia, la Albirroja vuelve a la cita mundialista, y que mejor en un debut contra uno de los anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Estados Unidos juega contra Paraguay en la primera jornada del grupo D, este viernes 12 de junio de 2026, en el SoFi Stadium de Inglewood, California a partir de las 21:00 horas ET. Si te encuentras en Latinoamérica, podrás seguir el partido en vivo y en directo a través de DIRECTV GO (DGO), la plataforma de streaming de DIRECTV para la región, disponible en teléfonos móviles, computadoras, tablets y Smart TV, siempre que cuentes con una suscripción activa y acceso a internet de banda ancha.
Dónde ver DirecTV (DSports/DGO) EN VIVO, Estados Unidos vs. Paraguay por la Copa Mundial 2026
Para Latinoamérica, el partido Estados Unidos vs. Paraguay del Mundial 2026 se verá principalmente a través del ecosistema DSports/DGO (TV de paga/streaming) y de algunos canales abiertos nacionales que tienen acuerdo para el torneo.
|País / Región
|TV de paga / cable (Mundial 2026)
|Streaming asociado
|TV abierta probable para USA vs Paraguay*
|Argentina
|DSports (DSPORTS, DSPORTS 2, DSPORTS+ a través de operadores como DirecTV, Flow, etc.).
|DGO (app de DSports con todos los partidos).
|Canales abiertos con derechos parciales según acuerdos locales (ej. TV Pública/Telefe/TyC Sports si reeditan convenios). Aún sin desglose por partido.
|Chile
|DSports en operadores de TV de paga.
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|DGO (todos los encuentros).
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|Chilevisión u otro canal abierto con paquete de partidos; repartos aún no detallados por juego.
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|Colombia
|DSports en cable/satélite (DirecTV, Claro, etc.).
|DGO como señal directa del Mundial.
|Posible combo Caracol/RCN u otro actor; por ahora solo se han confirmado derechos para el torneo, no el reparto de cada partido.
|Ecuador
|DSports vía operadores de TV de paga.
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|DGO como OTT oficial del paquete DSports.
|Teleamazonas fue canal del sorteo y es candidato para partidos en TV abierta, pendiente asignación de cada encuentro.
|Perú
|DSports (nuevo canal confirmado para el Mundial 2026, con 104 partidos).
|DGO (transmisión 24/7 y todos los juegos).
|América TV confirmó derechos para Mundiales 2026 y 2030 para señal abierta; falta programación específica de qué partidos emitirá.
|Uruguay
|DSports en TV de paga.
|DGO como plataforma principal.
|Se esperan acuerdos con canales abiertos uruguayos (ej. canal 4/10/12), aún no se detalla partido a partido.
|Paraguay
|DSports para TV paga regional.
|DGO (partidos del Mundial).
|Unicanal y Trece estuvieron en el sorteo y son los canales con más opciones para TV abierta, pero aún no se lista qué partidos transmitirán.
|Bolivia
|DSports vía operadores regionales.
|DGO con cobertura total del Mundial.
|Red Uno y Unitel emitieron el sorteo; se espera que compartan partidos, sin detalle del USA vs Paraguay todavía.
|México (referencia regional)
|ESPN/Disney+ Premium como pilar de TV de paga para varios partidos; además Televisa (TUDN, Canal 5, Las Estrellas) y TV Azteca (Azteca 7) en TV abierta, según acuerdos internos.
|Disney+ (planes con ESPN) como OTT clave para los partidos del Mundial.
|Canal 5, Las Estrellas y Azteca 7 se reparten 32 de los 104 partidos en televisón abierta, pero todavía no se especifica si USA vs Paraguay entra en la lista.
|Centroamérica (Tigo Sports)
|Tigo Sports como señal regional con derechos para el Mundial en varios países centroamericanos.
|Apps Tigo Sports para ver en línea los partidos que tengan asignados.
|Canales abiertos locales según país (por ejemplo, Teletica en Costa Rica, TV Azteca Guate, etc.), sin grid detallado aún.
¿Cómo ver DGO ONLINE por Internet, Estados Unidos vs. Paraguay por el Mundial 2026?
A través de DIRECTV GO (DGO) es posible ver los partidos más importantes del fútbol español, entre ellos el encuentro entre Estados Unidos vs. Paraguay por la primera fecha del grupo D de la Copa Mundial 2026. El servicio puede utilizarse en dispositivos como teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV. Para acceder, se requiere una suscripción (el precio varía según el país) y la descarga de la aplicación DGO desde la Google Play Store para Android o la App Store para Apple TV.
Fecha, horario, TV y dónde ver Estados Unidos vs. Paraguay EN VIVO
- Horario: 9:00 p.m. ET / 8:00 p.m. CT / 7:00 p.m. MT / 6:00 p.m. PT
- Partido: Estados Unidos vs. Paraguay
- Fecha: Viernes 12 de junio del 2026
- TV: DIRECTV Sports (DSports)
- Streaming: DIRECTV Go (DGO)
- Estadio: SoFi Stadium de Inglewood, California.