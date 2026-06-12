Siga la señal de GEN en vivo por internet para ver el partido de Paraguay vs. Estados Unidos en el Mundial de Fútbol 2026. Le mostramos dónde sintonizar el encuentro por televisión abierta y a través de Canal 12 online de forma segura hoy. | Crédito: fifa.com / Composición Depor
Siga la señal de GEN en vivo por internet para ver el partido de Paraguay vs. Estados Unidos en el Mundial de Fútbol 2026. Le mostramos dónde sintonizar el encuentro por televisión abierta y a través de Canal 12 online de forma segura hoy. | Crédito: fifa.com / Composición Depor

La selección de Paraguay enfrentará a su similar de Estados Unidos en su debut en la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 este viernes 12 de junio a partir de las 10:00 pm hora de Asunción / 9:00 pm ET / 6:00 pm PT en el SoFi Stadium de Inglewood, California. Para los seguidores de la Albirroja en el territorio paraguayo y en el exterior, transmitirá las incidencias del partido del combinado guaraní ante el equipo de las barras y las estrellas a través de su señal de televisión y online.

¿Dónde ver GEN EN VIVO por Internet, partido Paraguay vs. Estados Unidos por el Mundial 2026?

Puedes ver el partido Paraguay vs. Estados Unidos simplemente accediendo a GEN en vivo por internet de forma gratuita y oficial a través de su sitio web oficial, , o mediante su canal oficial de YouTube, , que transmite la señal en directo. También está disponible en plataformas de operadores como Flow.

Opciones principales:

  • Sitio Web Oficial: Ingresa a gen.com.py/live/ para ver la programación en tiempo real.
  • YouTube: Accede al canal Somos GEN donde suelen tener el “Live” activo.
  • Radio Gen: Escucha la señal de radio en vivo a través de sitios como .

Disponibilidad en Cableoperadores (Online):

  • Flow/Personal TV: Puedes acceder a la señal a través de la app o web de Flow (Canal 12 HD).
  • Tigo TV: Disponible en el canal 12 SD o 612 HD, a menudo integrado en sus plataformas digitales.

Paraguay vs. Estados Unidos por el Mundial 2026: Fecha, hora y canales del partido

  • Fecha: Viernes, 12 de junio 2026
  • Partido: Paraguay vs. Estados Unidos por la Fecha 1 del Grupo D de la Copa Mundial de Fútbol 2026
  • Hora: 10 p.m. hora de Asunción / 9 p.m. ET / 6 p.m. PT
  • TV: Unicanal
  • Estadio: SoFi Stadium en Los Ángeles, California (EE.UU.)
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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