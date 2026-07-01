Continúa el desarrollo de la ronda de 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026 y este miércoles 01 de julio es el turno de los locales. Desde el Levi’s Stadium de Santa Clara, mira el partido de Estados Unidos vs. Bosnia y Herzergovina, a partir de las 8:00 pm ET / 5:00 pm PT, por la señal de Telemundo Deportes y Peacock TV en español. La selección estadounidense quiere reafirmar su buena campaña en la fase de grupos y buscará la clasificación ante su gente.
¿Cómo ver Telemundo Deportes Ahora EN VIVO, Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina por streaming desde Estados Unidos?
Se puede ver Telemundo en streaming mediante su app oficial con acceso de proveedor de TV y a través de plataformas OTT como Peacock, Hulu Live TV, YouTube TV y Fubo, con disponibilidad sujeta a región y derechos de transmisión. En las siguientes opciones para seguir la transmisión del partido entre Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina por 16avos de final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 en los Estados Unidos.
- App Telemundo (iOS/Android): permite ver TV en vivo 24/7 iniciando sesión con el proveedor de TV; ofrece episodios al día siguiente y algunos créditos gratis sin login, compatible con Chromecast.
- Peacock: incluye muchas series y catálogos de Telemundo bajo demanda; no transmite simultáneo en el horario de emisión inicial, pero permite ponerse al día con temporadas recientes y clásicos.
- Hulu + Live TV: integra la señal de Telemundo en mercados compatibles dentro de Estados Unidos, con prueba para nuevos usuarios en algunos casos.
- YouTube TV: ofrece canales locales incluyendo Telemundo en áreas disponibles, con DVR en la nube y prueba gratuita según promociones vigentes.
- Fubo: incluye Telemundo en planes con enfoque especial.
¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina por el Mundial 2026 en Estados Unidos?
Si deseas encontrar la señal de Telemundo en tu servicio de cable o cableoperador de preferencia en los Estados Unidos, aquí te dejo la lista de los canales disponibles, según el estado donde te encuentres, en Xfinity, Spectrum, Optimum, Cox, Dish y DIRECTV. Estas son las alternativas que tiene para mirar el partido Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina por 16avos de final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026.
¿Cómo ver Telemundo en Albuquerque, Nuevo México?
- Canal 2 en señal local
- Canal 18 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en Atlanta, Georgia?
- Canal 47.2 de señal local
- Canal 18 de Xfinity
- Canal 24 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en Austin, Texas?
- Canal 42.2 de señal local
- Canal 55 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en Bakersfield, California?
- Canal 13 de señal local
- Canal 30 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en Telemundo en Baltimore, Maryland?
- Canal 4.3 de señal local
- Canal 565 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en Bronx, Nueva York?
- Canal 47 de señal local
- Canal 47 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 16 y 1007 de Optimum
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en Brooklyn, Nueva York?
- Canal 47 de señal local
- Canal 47 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 16 y 1007 de Optimum
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en Buffalo, Nueva York?
- Canal 60 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en Charlotte, Carolina del Norte?
- Canal 9.2 de señal local
- Canal 803 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en Chicago, Illinois?
- Canal 4 de Xfinity
- Canales 5.3 y 44 de señal local
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en Cincinnati, Ohio?
- Canal 25 de señal local
- Canal 803 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en Cleveland, Ohio?
- Canal 6 de señal local
- Canal 25 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en Colorado Springs, Colorado?
- Canal 13.2 de señal local
- Canal 13 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en Telemundo en Columbus, Ohio?
- Canal 23.3 de señal local
- Canal 25 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en Dallas, Texas?
- Canal 39 de señal local
- Canal 10 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en Denver, Colorado?
- Canal 25 de señal abierta
- Canal 11 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en Detroit, Michigan?
- Canal 611 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en El Paso, Texas?
- Canal 48 de señal local
- Canal 11 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en Fort Lauderdale, Florida?
- Canal 51 de señal local
- Canal 13 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en Fort Worth, Texas?
- Canal 30 de señal local
- Canal 10 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en Fresno, California?
- Canal 51 de señal local
- Canal 11 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en Houston, Texas?
- Canal 47 de señal local
- Canal 11 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en Indianápolis, Indiana?
- Canal 47 de señal local
- Canal 245 de Xfinity
- Canal 355 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en Jacksonville, Florida?
- Canal 30.4 de señal local
- Canal 221 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en Las Vegas, Nevada?
- Canal 39 de señal abierta
- Canal 9 de Cox
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en Louisville, Kentucky?
- Canal 358 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en Memphis, Tennessee?
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en Miami, Florida?
- Canal 51 de señal local
- Canal 13 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en Milwaukee, Wisconsin?
- Canal 17 de señal local
- Canal 27 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en Minneapolis, Minnesota?
- Canal 25 de señal abierta
- Canal 100 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en Nueva York, NY?
- Canal 47 de señal abierta
- Canal 47 de Spectrum
- Canales 16 y 1007 de Optimum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en Oklahoma City, Oklahoma?
- Canal 30 de señal local
- Canal 5 de Cox
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en Orlando, Florida?
- Canal 31 de señal local
- Canal 62 de Spectrum
- Canal 21 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en Filadelfia, Pensilvania?
- Canal 62 de señal local
- Canal 24 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en Phoenix, Arizona?
- Canal 39 de señal local
- Canal 20 de Cox
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en Pittsburgh, Pensilvania?
- Canal 565 en Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en Portland, Oregón?
- Canal 29 de señal local
- Canal 26 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en Sacramento, California?
- Canal 33 de señal local
- Canal 25 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en St. Paul, Minnesota?
- Canal 25 de señal local
- Canal 100 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en Salt Lake City, Utah?
- Canal 20 de señal local
- Canal 20 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en San Antonio, Texas?
- Canal 60 de señal local
- Canal 17 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en San Diego, California?
- Canal 48 de señal local
- Canal 20 de Cox
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en San Francisco, California?
- Canal 48 de señal local
- Canal 18 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en San José, California?
- Canal 48 de señal local
- Canal 18 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en Seattle, Washington?
- Canal 7.4 de señal local
- Canal 326 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en Tampa, Florida?
- Canal 49 de señal local
- Canal 19 de Spectrum
- Canal 21 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en Tucson, Arizona?
- Canal 40 de señal local
- Canal 10 de Cox
- Canal 10 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en Distrito de Columbia?
- Canal 44 de señal local
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Horario, TV y dónde ver en vivo Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina 16avos de final del Mundial 2026
- Partido: Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina por 16avos de final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026
- Canal de TV: Telemundo (Telemundo Deportes)
- VER Telemundo en Streaming: Roku, YouTube Samsung TV Plus y Fire TV
- Horario: 8:00 pm ET / 7:00 pm CT / 6:00 pm MT / 5:00 pm PT
- Estadio: Levi’s Stadium de Santa Clara, California, Estados Unidos