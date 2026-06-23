La selección de Colombia vuelve a captar la atención de millones de aficionados este martes 23 de junio cuando enfrente a República Democrática del Congo por la segunda jornada del Grupo K de la Copa Mundial FIFA 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco, desde las 10:00 p.m. ET (9:00 p.m. de Colombia y 7:00 p.m. PT en Estados Unidos), en un compromiso que puede acercar a la Tricolor a los dieciseisavos de final del torneo.

El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo buscará apoyarse en el talento de Luis Díaz y la experiencia de James Rodríguez para sumar un nuevo triunfo en territorio mexicano. Del otro lado estará una selección congoleña que llega con la intención de sorprender nuevamente en el Grupo K tras dejar buenas sensaciones en su debut mundialista.

¿Quieres ver el partido desde tu televisor Smart TV, PC, tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial en español para Estados Unidos estará disponible a través de Telemundo Deportes, mientras que los aficionados también podrán seguir el encuentro mediante Peacock, la aplicación de Telemundo y diversos servicios de streaming compatibles con dispositivos móviles y televisores inteligentes. Telemundo y Peacock forman parte de la cobertura oficial en español del Mundial FIFA 2026 en Estados Unidos.

¿Cómo ver Telemundo Deportes EN VIVO, Colombia vs. RD Congo por el Mundial 2026 en Estados Unidos?

Los aficionados podrán seguir la transmisión del partido mediante la señal de Telemundo, disponible en televisión abierta en numerosos mercados de Estados Unidos, así como a través de plataformas digitales autorizadas.

Entre las principales alternativas para ver el encuentro destacan:

App Telemundo (iOS y Android)

Peacock

fuboTV

Hulu + Live TV

YouTube TV

Telemundo Deportes En Vivo

La cobertura incluirá la previa, narración en español, análisis y reacciones posteriores al compromiso. Además, Telemundo y Peacock ofrecen acceso a la cobertura oficial del Mundial 2026 para la audiencia hispana en Estados Unidos.

¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, Colombia vs. RD Congo en Estados Unidos?

Si deseas encontrar la señal de Telemundo en tu proveedor de televisión, estas son algunas de las referencias más consultadas por los usuarios hispanos en Estados Unidos.

Telemundo en Nueva York

Canal 47 de señal abierta

Canal 47 de Spectrum

Canales 16 y 1007 de Optimum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Miami

Canal 51 de señal abierta

Canal 13 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Orlando

Canal 31 de señal abierta

Canal 62 de Spectrum

Canal 21 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Tampa

Canal 49 de señal abierta

Canal 19 de Spectrum

Canal 21 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Atlanta

Canal 47.2 de señal abierta

Canal 18 de Xfinity

Canal 24 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Chicago

Canal 44 de señal abierta

Canal 4 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Dallas

Canal 39 de señal abierta

Canal 10 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Houston

Canal 47 de señal abierta

Canal 11 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Los Ángeles

Telemundo 52

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Phoenix

Canal 39 de señal abierta

Canal 20 de Cox

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Colombia vs. RD Congo EN VIVO ONLINE por Peacock?

La plataforma Peacock ofrecerá acceso a la cobertura en español del Mundial 2026 para los usuarios ubicados en Estados Unidos. El servicio es compatible con:

Smart TV Samsung y LG

Android TV

Apple TV

Amazon Fire TV Stick

Roku

Chromecast

iPhone y iPad

Teléfonos Android

Computadoras Windows y Mac

Peacock forma parte de las plataformas oficiales que distribuyen la cobertura del Mundial 2026 junto a Telemundo para el mercado estadounidense.

Colombia vs. RD Congo: horario y dónde ver EN VIVO en Estados Unidos

Partido Colombia vs. República Democrática del Congo Competición Copa Mundial FIFA 2026 Grupo K Fecha Martes 23 de junio de 2026 Hora ET 10:00 p.m. Hora CT 9:00 p.m. Hora MT 8:00 p.m. Hora PT 7:00 p.m. TV Telemundo Streaming Peacock, App Telemundo, fuboTV Estadio Estadio Akron Ciudad Guadalajara, Jalisco Instancia Jornada 2 del Grupo K

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Colombia vs. RD Congo por el Mundial 2026

El encuentro entre Colombia y República Democrática del Congo se disputará este martes 23 de junio en el Estadio Akron de Guadalajara. La selección cafetera intentará consolidar su posición en el Grupo K, mientras que el conjunto africano buscará mantenerse en la pelea por la clasificación a la siguiente ronda.

La transmisión oficial para Estados Unidos estará disponible mediante Telemundo Deportes EN VIVO, señal abierta de Telemundo y streaming por Peacock, además de otras plataformas compatibles con Smart TV, teléfonos móviles, tablets y computadoras. La cadena estadounidense posee los derechos de transmisión en español de la Copa Mundial FIFA 2026 para el público hispano.

Colombia y RD Congo se enfrentan en la Copa Mundial FIFA 2026 este martes 23 de junio por la Jornada 2 del Grupo K desde el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de GOL Caracol, Canal RCN, Win Sports, Caracol Play, Deportes RCN, DGO, ESPN, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN COLOMBIA EN X DE @FCFSeleccionCol)