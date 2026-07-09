Desde Centroamérica podrás vivir toda la emoción de la Copa Mundial de Fútbol 2026, que este jueves 9 de julio tendrá como uno de los partidos más esperados de los cuartos de final el Francia vs. Marruecos y podrás seguirlo a través de la señal de TiGo Sports y TiGo Play en streaming online, a partir de las 14:00 horas (Tiempo del Centro de CDMX) . Este duelo tendrá como protagonistas a Les Bleus con su planilla llena de estrellas lideradas por Kylian Mbappé y a los Leones del Atlas que cuenta con figuras de la talla de Achraf Hakimi y Brahim Díaz, con sus aspiraciones de clasificar a semifinales en juego. Aquí te dejo con todos los detalles para ver el juego minuto a minuto.

No te pierdas el partido Francia vs. Marruecos en vivo hoy por los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026. Revise la guía de horarios oficiales y canales de TV online habilitados para el público en México y España. | Crédito: fifa.com / Composición Depor

¿Cómo ver Tigo Sports EN VIVO, Francia vs. Marruecos hoy 9 de julio de 2026?

El primer partido de cuartos de final del Mundial FIFA 2026 entre Francia y Marruecos podrá verse EN VIVO a través de Tigo Sports en distintos países de Centroamérica y Sudamérica, tanto por televisión como vía streaming online mediante TiGo Play App y la aplicación oficial de Tigo Sports.

La compañía confirmó que tendrá derechos oficiales para transmitir el Mundial 2026 en varios territorios, permitiendo seguir el esperado encuentro desde celulares, Smart TV, tablets y computadoras con conexión a internet. Para acceder a la señal online será necesario iniciar sesión con una cuenta activa de Tigo en los países habilitados.

Estos son los países donde Tigo Sports transmitirá el Francia vs. Marruecos EN VIVO:

Guatemala

Honduras

Costa Rica

El Salvador

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Bolivia

FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS, (ESTADOS UNIDOS), 09/07/2026.- Telemundo Deportes transmitirá EN VIVO y GRATIS el partido de Francia vs. Marruecos EN VIVO por los cuartos de final del Mundial 2026 en el Gillette Stadium (Boston Stadium) en Foxborough, Massachusetts, Estados Unidos. FOTO: Imagen creada por Gemini.

En Guatemala, Honduras y El Salvador, por ejemplo, los usuarios podrán ver el partido directamente desde la señal de Tigo Sports en TV por cable o ingresando a TiGo Play App desde dispositivos móviles y Smart TV compatibles.

Además, Tigo Sports ofrecerá cobertura especial de los 104 partidos del máximo torneo de selecciones de fútbol de la FIFA, incluyendo previas, análisis, comentarios y reacciones posteriores a cada encuentro de la Copa del Mundo 2026.

Francia y Marruecos se enfrentan este viernes 9 de julio por los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Gillete Stadium de Foxborough, Massachusetts (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS en los canales de RTVE Play, TVE, La 1 HD, Canal 1 HD, La 2 Cat, La 2 HD, DAZN Mundial, GOL Caracol, Canal RCN, Canal 5, TUDN, TV Azteca 7, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Teledeporte, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE FFF EN X DE @FFF)