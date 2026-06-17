Señal de TiGo Sports EN VIVO para ver la transmisión del partido de Portugal vs. RD Congo de este miércoles 17 de junio, por la Jornada 1 del Grupo K del Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)
Señal de TiGo Sports EN VIVO para ver la transmisión del partido de Portugal vs. RD Congo de este miércoles 17 de junio, por la Jornada 1 del Grupo K del Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)

Continúa el desarrollo del Mundial de Fútbol 2026 y es el turno del Grupo K. Este miércoles 17 de junio, no te pierdas la transmisión de Portugal vs. RD Congo por la señal de TiGo Sports EN VIVO, a partir de las 11:00 a.m. Centroamérica, en lo que será el debut de Cristiano Ronaldo en lo que puede ser su último Mundial. La selección lusa no podrá contar con uno de sus mejores jugadores, Ruben Dias, quien sufrió una molestia y Roberto Martínez confirmó que no será titular.

Portugal vs RD Congo por el debut mundialista. (Foto: Composición Depor)
Portugal vs RD Congo por el debut mundialista. (Foto: Composición Depor)

¿Dónde ver TiGo Sports EN VIVO, Portugal vs. RD Congo por el Mundial 2026?

TiGo Sports será una de las señales clave para seguir el Portugal vs. RD Congo por el Mundial 2026 en Paraguay, Bolivia y buena parte de Centroamérica, mientras que en algunos países de la región la cobertura ya se ofrece a través del nuevo Canal FOX, que asumió la programación deportiva que antes llevaba la marca Tigo. Según el territorio y el operador de TV de pago, el encuentro se verá en diferentes números de canal en la grilla tradicional, además de las plataformas online oficiales de cada compañía.

Canales de TiGo Sports y FOX por país

PaísMarca original (Tigo Sports)Números de canal Tigo Sports (SD / HD)Situación actual / marca nueva (FOX u otros)
ParaguayTigo Sports ParaguayTigo Sports 100 (SD) / 710 (HD); Tigo Sports+ 101 / 711; Tigo Sports 3 en 102Se mantiene como Tigo Sports; no entra en el paquete Centroamérica asociado a FOX.
BoliviaTigo Sports BoliviaSeñal histórica 800 SD / 900 HD / 8 satelital; actualmente Tigo Sports en 700, 717 y 718 (tres señales HD)Continúa operando como Tigo Sports; no forma parte del acuerdo de FOX para Centroamérica.
GuatemalaTigo Sports GuatemalaCanal 6 (SD) / 706 (HD) en TigoEn proceso de transición al Canal FOX tras la compra; ocupa la franja deportiva que usaba Tigo Sports.
HondurasTigo Sports HondurasCanal 300 (Tigo Sports) y 301 (Tigo Sports 2) en TigoEn transición al Canal FOX; FOX reemplaza progresivamente a Tigo Sports en los diales deportivos de Tigo TV.
El SalvadorTigo Sports El SalvadorSin numeración oficial abierta; canal deportivo de TigoCanal FOX asume la programación deportiva; numeración varía según cableoperador, se debe revisar en la guía.
NicaraguaTigo Sports NicaraguaSin diales públicos detallados (canal deportivo de Tigo)FOX reemplaza a Tigo Sports; número de canal depende de cada operador, se recomienda consultar la grilla.
Costa RicaTigo Sports Costa RicaCanal 9 Digital, 709 HD y 13 Satelital en TigoEn migración al Canal FOX; FOX se distribuye en Tigo, Claro, Telecable, Kölbi, con numeración distinta por operador.
PanamáTigo Sports PanamáSin numeración publicada; canal deportivo de TigoFOX entra como nueva señal deportiva sustituyendo Tigo Sports; diales fijados por cada sistema de TV de pago.

¿Cómo ver TiGo Sports EN VIVO ONLINE para seguir Portugal vs. RD Congo?

Además de la transmisión por televisión, los aficionados podrán seguir el Portugal vs. RD Congo mediante TiGo Sports EN VIVO Online desde computadoras, teléfonos móviles, tabletas y Smart TV compatibles. La plataforma digital del operador permite acceder a las señales deportivas incluidas en el servicio contratado y seguir la cobertura del Mundial 2026 desde cualquier lugar con conexión a internet.

Dependiendo del país, el acceso puede realizarse mediante la aplicación oficial de TiGo Sports o a través de los portales digitales habilitados por cada operador. Se recomienda iniciar sesión con una cuenta activa antes del inicio del partido para evitar inconvenientes durante la transmisión.

Dispositivos compatibles con TiGo Sports EN VIVO

  • Android
  • iPhone (iOS)
  • Tablets Android
  • iPad
  • Smart TV Samsung
  • Smart TV LG
  • Android TV
  • Google TV
  • Apple TV
  • Chromecast
  • Google Chrome
  • Microsoft Edge
  • Mozilla Firefox
  • Safari

Horario, TV y dónde ver Portugal vs. RD Congo EN VIVO con Cristiano Ronaldo

  • Fecha: Miércoles 17 de junio de 2026
  • Estadio: NRG Stadium de Houston, Texas, Estados Unidos
  • Horario: 11:00 Centroamérica / 1:00 pm ET
  • Canal TV: FOX y Tigo Sports
  • Streaming: Tigo Play
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