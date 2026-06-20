Desde Centroamérica podrás vivir toda la emoción de la Copa Mundial de Fútbol 2026, que este sábado 20 de junio tendrá como uno de sus partidos más esperados el y podrás seguirlo a través de la señal de TiGo Sports y TiGo Play en streaming online, a partir de las 18:00 horas (Tiempo del Centro de CDMX). Este duelo servirá tanto al Tricolor como The Blue Wave en su intento de asegurar su pase a la siguiente ronda de la justa mundialista. Aquí te dejo con todos los detalles para ver el juego minuto a minuto.

Conozca los horarios oficiales para ver Ecuador vs. Curazao en vivo hoy 20 de junio por el Grupo E del Mundial. Guía de programación adaptada para las audiencias en Estados Unidos, México y España. | Crédito: fifa.com / Composición Mag
Conozca los horarios oficiales para ver Ecuador vs. Curazao en vivo hoy 20 de junio por el Grupo E del Mundial. Guía de programación adaptada para las audiencias en Estados Unidos, México y España. | Crédito: fifa.com / Composición Mag

¿Cómo ver Tigo Sports EN VIVO, Ecuador vs. Curazao hoy 20 de junio de 2026?

El partido por la Fecha 2 del Grupo E del Mundial FIFA 2026 entre Ecuador y Curazao podrá verse EN VIVO a través de Tigo Sports en distintos países de Centroamérica y Sudamérica, tanto por televisión como vía streaming online mediante TiGo Play App y la aplicación oficial de Tigo Sports.

La compañía confirmó que tendrá derechos oficiales para transmitir el Mundial 2026 en varios territorios, permitiendo seguir el esperado encuentro desde celulares, Smart TV, tablets y computadoras con conexión a internet. Para acceder a la señal online será necesario iniciar sesión con una cuenta activa de Tigo en los países habilitados.

Estos son los países donde Tigo Sports transmitirá el Ecuador vs. Curazao EN VIVO:

  • Guatemala
  • Honduras
  • Costa Rica
  • El Salvador
  • Nicaragua
  • Panamá
  • Paraguay
  • Bolivia
Señal de Win Sports EN VIVO para ver la transmisión de Ecuador vs. Curazao en directo, este sábado 20 de junio, por la Jornada 2 del Grupo E del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)
Señal de Win Sports EN VIVO para ver la transmisión de Ecuador vs. Curazao en directo, este sábado 20 de junio, por la Jornada 2 del Grupo E del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)

En Guatemala, Honduras y El Salvador, por ejemplo, los usuarios podrán ver el partido directamente desde la señal de Tigo Sports en TV por cable o ingresando a TiGo Play App desde dispositivos móviles y Smart TV compatibles.

Además, Tigo Sports ofrecerá cobertura especial de los 104 partidos del máximo torneo de selecciones de fútbol de la FIFA, incluyendo previas, análisis, comentarios y reacciones posteriores a cada encuentro de la Copa del Mundo 2026.

TELEAMAZONAS, DIRECTV, TELEMUNDO y ESPN EN VIVO - ver partido Ecuador vs. Curazao por TV y Online | Fútbol | VIDEO
Ecuador y Curazao se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este sábado 20 de junio por la Jornada 2 del Grupo E desde el Arrowhead Stadium de Kansas, Misuri. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Teleamazonas, DGO, ESPN, FLOW Sports, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE FEF EN X DE @FEFecuador)
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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