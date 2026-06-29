¡Un día especial para el fútbol paraguayo! La Albirroja se enfrentará a Alemania por los dieciseisavos de final del Mundial de Fútbol 2026. El partido se realizará en Gillette Stadium de Boston, desde las 5:30 p.m. (horario paraguayo) y lo puedes ver EN VIVO por Tigo Sports. Tras clasificar a instancias decisivas como uno de los mejores terceros del certamen, Paraguay quiere dar el golpe eliminando a uno de los candidatos para llevarse el título.

En la previa del partido, Gustavo Alfaro fue enfático en señalar que Paraguay está acostumbrado a enfrentarse a grandes equipos y lograr resultados positivos. Ante Alemania, la Albirroja debe realizar un juego inteligente. Estar atento a la marca y aprovechar el contragolpe para llevar peligro al arco de Manuel Neuer.

¿Dónde ver TiGo Sports EN VIVO, Paraguay vs. Alemania por el Mundial 2026?

TiGo Sports forma parte de la cobertura oficial del Mundial FIFA 2026 en Paraguay. Los aficionados podrán seguir el encuentro mediante las siguientes señales:

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FOXBOROUGHT, MASSACHUSETTS (ESTADOS UNIDOS), 29/06/2026.- Lista de horarios y canales de televisión para ver el partido de Alemania vs. Paraguay en vivo, online y gratis hoy por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Gillete Stadium de Foxborough, Massachusetts. FOTODE NOÉ YACTAYO

¿Cómo ver TiGo Online EN VIVO, Paraguay vs. Alemania por el Mundial 2026?

Los clientes de TiGo también podrán ver el partido mediante TiGo Online, la plataforma oficial del operador que permite acceder a la programación en vivo desde cualquier lugar con conexión a Internet.

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Paraguay vs. Alemania por los 16avos de final del Mundial 2026: fecha, hora y dónde ver

Datos del partido Información Partido Paraguay vs. Alemania Competición 16avos de final de la Copa Mundial FIFA 2026. Fecha Lunes 29 de junio del 2026. Estadio Gillette Stadium de Boston Horario 5:30 p.m. (horario paraguayo) Canal TiGo Sports Árbitro Jalal Jayed (Marruecos)

Paraguay tendrá un compromiso importante ante Alemania por los 16avos de final del Mundial 2026. Tras superar la fase de grupos, la Albirroja tendrá que demostrar que es un equipo fuerte y que cuenta con los argumentos para imponerse ante una de las potencias, como lo es Alemania.

Paraguay y Alemania se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este lunes 29 de junio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusettss. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de GEN (Canal 12), Trece (Canal 13), Unicanal, Popu TV, GOL Caracol, Canal RCN, TUDN, TV Azteca 7, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE PREMIER PY EN X DE @premier_py)