¡Un día especial para el fútbol paraguayo! La Albirroja se enfrentará a Alemania por los dieciseisavos de final del Mundial de Fútbol 2026. El partido se realizará en Gillette Stadium de Boston, desde las 5:30 p.m. (horario paraguayo) y lo puedes ver EN VIVO por Tigo Sports. Tras clasificar a instancias decisivas como uno de los mejores terceros del certamen, Paraguay quiere dar el golpe eliminando a uno de los candidatos para llevarse el título.
En la previa del partido, Gustavo Alfaro fue enfático en señalar que Paraguay está acostumbrado a enfrentarse a grandes equipos y lograr resultados positivos. Ante Alemania, la Albirroja debe realizar un juego inteligente. Estar atento a la marca y aprovechar el contragolpe para llevar peligro al arco de Manuel Neuer.
¿Dónde ver TiGo Sports EN VIVO, Paraguay vs. Alemania por el Mundial 2026?
TiGo Sports forma parte de la cobertura oficial del Mundial FIFA 2026 en Paraguay. Los aficionados podrán seguir el encuentro mediante las siguientes señales:
- Canal 100 (TiGo Sports)
- Canal 101 (TiGo Sports+)
- Canal 102 (TiGo Sports 3)
¿Cómo ver TiGo Online EN VIVO, Paraguay vs. Alemania por el Mundial 2026?
Los clientes de TiGo también podrán ver el partido mediante TiGo Online, la plataforma oficial del operador que permite acceder a la programación en vivo desde cualquier lugar con conexión a Internet.
Dispositivos compatibles
- Smart TV
- Android TV
- Google TV
- Roku
- Amazon Fire TV Stick
- Apple TV
- Computadoras con Windows y macOS
- Smartphones Android
- iPhone
- iPad
Paraguay vs. Alemania por los 16avos de final del Mundial 2026: fecha, hora y dónde ver
|Datos del partido
|Información
|Partido
|Paraguay vs. Alemania
|Competición
|16avos de final de la Copa Mundial FIFA 2026.
|Fecha
|Lunes 29 de junio del 2026.
|Estadio
|Gillette Stadium de Boston
|Horario
|5:30 p.m. (horario paraguayo)
|Canal
|TiGo Sports
|Árbitro
|Jalal Jayed (Marruecos)
Paraguay tendrá un compromiso importante ante Alemania por los 16avos de final del Mundial 2026. Tras superar la fase de grupos, la Albirroja tendrá que demostrar que es un equipo fuerte y que cuenta con los argumentos para imponerse ante una de las potencias, como lo es Alemania.