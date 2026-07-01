Estados Unidos se juega su pase a octavos del Mundial 2026 ante Bosnia y Herzegovina, esta noche desde las 21:00 en el San Francisco Bay Area Stadium, en duelo válido por los dieciseisavos de final . Bajo la conducción del seleccionador Mauricio Pochettino, el combinado estadounidense llega como líder invicto de su grupo, mientras que el conjunto bosnio accedió a la fase eliminatoria como uno de los mejores terceros según el formato oficial de la FIFA.

Con el cruce totalmente abierto, el ganador se enfrentará en la siguiente ronda al vencedor del Bélgica vs Senegal, en un cuadro que mantiene a tres confederaciones en disputa por un mismo boleto a los cuartos de final.

¿Quieres ver el partido por televisión abierta o streaming? La transmisión oficial para el público mexicano estará disponible EN VIVO y GRATIS por Canal 5 de Televisa, mientras que TUDN ofrecerá cobertura completa para los usuarios de televisión de paga. El encuentro comenzará a las 18:00 horas del Centro de México (19:00 de Quito; 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT) y definirá a uno de los clasificados a los octavos de final.

TL;DR del Estados Unidos vs Bosnia por el Mundial 2026

📺 Canal 5 EN VIVO GRATIS

📺 TUDN EN VIVO

💻 Streaming: ViX y TUDN

🕐 Hora: 18:00 del Centro de México

🏟️ Estadio: Levi’s Stadium

🌎 Dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Estados Unidos vs Bosnia por el Mundial 2026?

El partido entre stados Unidos vs Bosnia se transmite EN VIVO y GRATIS por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y mediante los principales operadores de televisión de paga del país. Consulta los números de canal para seguir el encuentro desde tu proveedor de televisión.

Canales de Canal 5 en México

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 HD de Total Play

¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX y TUDN?

También es posible seguir la señal de Canal 5 mediante plataformas digitales como ViX y TUDN, que permiten acceder a transmisiones en vivo desde teléfonos móviles, tabletas, computadoras y Smart TV compatibles. Algunas funciones y eventos pueden requerir una suscripción activa dependiendo del dispositivo y la región.

Dispositivos compatibles

Smart TV

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iPhone

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Tablets

Computadoras Windows

Computadoras Mac

El partido entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina, correspondiente a los 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026, se disputará en el Estadio Bahía de San Francisco. (Foto: Imagen creada por Depor usando Gemini)

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, México vs. Ecuador por la Copa Mundial FIFA 2026?

TUDN ofrecerá una cobertura especial del partido con programación previa, análisis, alineaciones confirmadas y transmisión en directo desde el Estadio Azteca. Estos son algunos de los canales disponibles en los principales operadores de televisión de paga en México.

Canales de TUDN en México

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Estados Unidos vs Bosnia en Estados Unidos?

Los aficionados que se encuentren en Estados Unidos también podrán seguir la cobertura de TUDN USA mediante los principales operadores de televisión de paga. La comunidad hispana contará además con opciones complementarias a través de FOX, Telemundo y Universo.

Canales de TUDN USA

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DIRECTV

Horarios, TV y dónde ver en vivo Estados Unidos vs Bosnia por la Copa Mundial FIFA 2026

Detalle Información Partido Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina Competición Copa Mundial FIFA 2026 (Dieciseisavos de final) Fecha Miércoles 1 de julio de 2026 Horario 18:00 horas del Centro de México TV abierta Canal 5 TV de paga TUDN Streaming ViX y TUDN Estadio Levi’s Stadium Capacidad 72 864 espectadores Ciudad Santa Clara, San Francisco

Estados Unidos tuvo un muy buen inicio en la fase de grupos. Debutó goleando a Paraguay y luego derrotó 2-0 a Australia, sin embargo en la tercera jornada cayó ante una Turquía eliminada, aunque finalizó primero. LBosnia, con 4 unidades, pasó uno de los mejores terceros y sueña con dar uno de los batacazos de esta fase, ya que Estados Unidos es favorito. Comenzó empatando ante Canadá, luego fue goleado por Suiza y finalmente, en la tercera fecha, obtuvo los tres puntos tras vencer a Qatar.

Estados Unidos (Team USMNT) y Bosnia y Herzegovina se enfrentan este miércoles 1 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Levi's Stadium de Santa Clara, California. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Canal 5, TUDN, FOX Sports, FS1, Canal FOX One, fuboTV, TV Azteca 7, Azteca Deportes, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE U.S. SOCCER MEN'S NATIONAL TEAM EN X DE @USMNT)