Kylian Mbappé vuelve a escena en un momento decisivo del Mundial 2026. El delantero francés afronta este jueves los cuartos de final contra Marruecos con siete goles en el torneo y la posibilidad de acercarse a Lionel Messi en la carrera por la Bota de Oro. Antes de pensar en semifinales, Francia deberá superar a una selección marroquí que ha convertido la solidez defensiva en una de sus principales fortalezas.

El conjunto dirigido por Didier Deschamps llega después de eliminar a Paraguay en una serie más exigente de lo previsto, mientras que Marruecos confirmó su condición de potencia emergente al dejar en el camino a Canadá y alcanzar unos cuartos de final mundialistas por segunda edición consecutiva. Los Leones del Atlas han demostrado que ya no viven de la memoria de Catar 2022, sino de un proyecto capaz de competir regularmente entre las mejores selecciones del mundo.

La eliminatoria abrirá la jornada de cuartos de final desde el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, y pondrá en juego el primer boleto a semifinales. Para los aficionados mexicanos, la cobertura podrá seguirse EN VIVO, ONLINE y GRATIS por Canal 5 de Televisa, mientras que TUDN ofrecerá la transmisión completa para televisión de paga y plataformas digitales.

El encuentro comenzará a las 14:00 horas del Centro de México y reunirá a dos selecciones que llegan con argumentos muy distintos: Francia apoyada en su poder ofensivo y Marruecos respaldada por una de las defensas más consistentes del campeonato.

TL;DR del Francia vs. Marruecos por el Mundial 2026

📺 Canal 5 EN VIVO GRATIS

📺 TUDN EN VIVO

💻 Streaming: ViX y TUDN

ViX y TUDN 🕐 Hora: 14:00 del Centro de México

14:00 del Centro de México 🏟️ Estadio: Gillette Stadium

Gillette Stadium 🌎 Cuartos de final de la Copa Mundial FIFA 2026

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Francia vs. Marruecos por el Mundial 2026?

El partido entre Francia y Marruecos se transmite EN VIVO y GRATIS por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y mediante los principales operadores de televisión de paga de México.

Canales de Canal 5 en México

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

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Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 HD de Total Play

¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX y TUDN?

También es posible seguir la cobertura del encuentro mediante plataformas digitales como ViX y TUDN, que permiten acceder a transmisiones en vivo desde teléfonos móviles, tabletas, computadoras y Smart TV compatibles.

Dispositivos compatibles

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¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Francia vs. Marruecos por la Copa Mundial FIFA 2026?

TUDN ofrecerá una cobertura especial del partido con programación previa, análisis, alineaciones confirmadas y transmisión en directo desde Foxborough, Massachusetts.

Canales de TUDN en México

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Francia vs. Marruecos en Estados Unidos?

Los aficionados que se encuentren en Estados Unidos también podrán seguir la cobertura de TUDN USA mediante los principales operadores de televisión de paga.

Canales de TUDN USA

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DIRECTV

Horarios, TV y dónde ver en vivo Francia vs. Marruecos por la Copa Mundial FIFA 2026

Partido Francia vs. Marruecos Competición Copa Mundial FIFA 2026 (Cuartos de final) Fecha Jueves 9 de julio de 2026 Horario 14:00 horas del Centro de México TV abierta Canal 5 TV de paga TUDN Streaming ViX y TUDN Estadio Gillette Stadium Ciudad Foxborough, Massachusetts (Estados Unidos)

Francia y Marruecos se enfrentan este viernes 9 de julio por los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Gillete Stadium de Foxborough, Massachusetts (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS en los canales de RTVE Play, TVE, La 1 HD, Canal 1 HD, La 2 Cat, La 2 HD, DAZN Mundial, GOL Caracol, Canal RCN, Canal 5, TUDN, TV Azteca 7, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Teledeporte, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE FFF EN X DE @FFF)

Análisis de Noé Yactayo

“Los cuartos de final suelen reducir los partidos a pequeños detalles, y Francia llega con una ventaja que pocos equipos pueden igualar: la capacidad de Kylian Mbappé para decidir una eliminatoria en una sola jugada. El delantero francés no solo está liderando el ataque de los Bleus, también compite directamente con Lionel Messi por la Bota de Oro del Mundial, un incentivo adicional que puede aumentar su protagonismo en los momentos decisivos.

Marruecos intentará evitar precisamente ese escenario. La selección de Mohamed Ouahbi ha construido buena parte de su éxito reciente a partir del orden defensivo, la disciplina táctica y la capacidad para minimizar espacios. No es casualidad que haya vuelto a instalarse entre los ocho mejores del torneo. Este equipo entiende cómo jugar eliminatorias y rara vez concede ventajas.

La pregunta es cuánto tiempo podrá sostener ese equilibrio frente a un rival con tantas variantes ofensivas. Si Marruecos consigue mantener el partido cerrado y llevarlo a un terreno de paciencia y desgaste, aumentarán sus opciones de sorprender. Si Francia encuentra espacios para acelerar las transiciones, Mbappé puede convertir cualquier acción aislada en una diferencia difícil de remontar.

Por eso el duelo parece plantear una batalla muy clara: la mejor arma ofensiva del campeonato frente a una de las estructuras defensivas más fiables del Mundial 2026.”