La tercera jornada del Grupo H ofrece uno de los encuentros más atractivos de la fase de grupos del Mundial FIFA 2026. España y Uruguay se citan en el Estadio Akron de Guadalajara con objetivos muy distintos: la selección española intentará confirmar el liderato de la zona, mientras que la Celeste está obligada a sumar para mantener intactas sus aspiraciones de avanzar a los dieciseisavos de final.

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente llega fortalecido tras la goleada sobre Arabia Saudita, resultado que despejó cualquier duda después del empate en el debut. Del otro lado, el equipo de Marcelo Bielsa afronta una auténtica final luego de igualar sus dos primeros compromisos y depender de sí mismo para continuar en la Copa del Mundo.

Si quieres ver España vs. Uruguay EN VIVO desde tu Smart TV, computadora, teléfono móvil o tablet en México, la transmisión oficial estará disponible GRATIS por Canal 5 de Televisa, además de TUDN para televisión de paga. En streaming, los aficionados podrán seguir el partido mediante ViX y TUDN En Vivo, plataformas que ofrecerán la cobertura completa del encuentro.

TL;DR del España vs. Uruguay por el Mundial 2026

📺 Canal 5 EN VIVO GRATIS

📺 TUDN EN VIVO

💻 Streaming: ViX y TUDN En Vivo

ViX y TUDN En Vivo 🕕 Hora: 18:00 horas del Centro de México

18:00 horas del Centro de México 🏟️ Estadio: Akron

Akron 🌎 Jornada 3 del Grupo H de la Copa Mundial FIFA 2026

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, España vs. Uruguay por el Mundial 2026?

El encuentro entre España y Uruguay podrá seguirse EN VIVO y GRATIS mediante Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y también en los principales operadores de televisión de paga en México. Estos son algunos de los canales donde podrás sintonizar la transmisión oficial.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 HD de Total Play

¿Cómo ver Canal 5 de Televisa en ViX y TUDN?

Además de la señal abierta, el partido también podrá verse mediante ViX y TUDN En Vivo, servicios que permiten acceder a la transmisión desde dispositivos móviles, computadoras, tablets y Smart TV compatibles. Dependiendo del evento y del plan contratado, algunas funciones pueden requerir una suscripción activa.

Dispositivos compatibles

Smart TV Samsung y LG

Android TV

Apple TV

Chromecast

Amazon Fire TV Stick

Teléfonos Android

iPhone (iOS)

Tablets Android y iPad

Computadoras Windows y Mac mediante navegador web

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, España vs. Uruguay por la Copa Mundial FIFA 2026?

Además de Canal 5, TUDN ofrecerá una cobertura especial del compromiso con programación previa, análisis y transmisión en directo desde Guadalajara.

Estos son algunos de los canales disponibles en los principales operadores de televisión de paga en México:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, España vs. Uruguay en Estados Unidos?

Los aficionados mexicanos que se encuentren en Estados Unidos también podrán seguir la señal de TUDN USA mediante diferentes operadores de televisión de paga.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DIRECTV

Datos del partido España vs. Uruguay por el Mundial 2026

Detalle Información Partido España vs. Uruguay Competición Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo H) Fecha Viernes 26 de junio de 2026 Horario 18:00 horas del Centro de México Televisión Canal 5 (señal abierta) y TUDN Streaming ViX y TUDN En Vivo Estadio Estadio Akron Ciudad Guadalajara, Jalisco, México

Con dos selecciones históricas disputándose el futuro en el Grupo H, el Estadio Akron volverá a ser escenario de uno de los partidos más esperados del Mundial 2026. España intentará asegurar el primer lugar de la zona, mientras que Uruguay buscará un triunfo que le permita seguir soñando con los dieciseisavos de final. Los aficionados mexicanos podrán disfrutar del encuentro EN VIVO por Canal 5, TUDN, ViX y TUDN En Vivo.