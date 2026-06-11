La espera terminó. México será el encargado de poner en marcha la Copa Mundial de la FIFA 2026 cuando se enfrente a Sudáfrica este jueves 11 de junio en el histórico Estadio Azteca de Ciudad de México. El encuentro, programado para las 13:00 horas del Tiempo del Centro (3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT) , marcará el inicio oficial de la primera edición del torneo con 48 selecciones participantes y será el primer encuentro del Grupo A, que también integran Corea del Sur y República Checa.

¿Quieres ver el debut del Tri en tu televisor Smart TV, PC, tablet o teléfono celular? La transmisión oficial en México estará disponible EN VIVO y GRATIS a través de Canal 5 de Televisa en señal abierta, además de TUDN para los usuarios de televisión de paga. Aquí te contamos qué canal debes sintonizar para no perderte ningún minuto del partido inaugural del Mundial 2026.

TL;DR del México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026

📺 Canal 5 EN VIVO GRATIS

📺 TUDN EN VIVO

💻 Streaming: ViX y TUDN

🕐 Hora: 13:00 del Centro de México

🏟️ Estadio: Estadio Azteca

🌎 Partido inaugural de la Copa Mundial FIFA 2026

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026?

El partido entre México y Sudáfrica se transmite EN VIVO y GRATIS por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y mediante los principales operadores de televisión de paga del país. Consulta los números de canal para seguir el debut mundialista del Tri desde tu proveedor de televisión.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 HD de Total Play

¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX y TUDN?

También es posible seguir la señal de Canal 5 mediante plataformas digitales como ViX y TUDN, que permiten acceder a transmisiones en vivo desde teléfonos móviles, tabletas, computadoras y Smart TV compatibles. Algunas funciones y eventos pueden requerir una suscripción activa al servicio Premium.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, México vs. Sudáfrica por la Copa Mundial FIFA 2026?

TUDN ofrecerá una cobertura especial del partido inaugural con programación previa, análisis y transmisión en directo. Estos son los canales disponibles en los principales cableoperadores de México.

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, México vs. Sudáfrica en Estados Unidos?

Los aficionados que se encuentren en Estados Unidos podrán seguir la cobertura de TUDN USA mediante los principales operadores de televisión de paga. Estas son algunas de las señales disponibles para ver el estreno mundialista de México.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DIRECTV

CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 11/06/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido entre México y Sudáfrica este jueves 11 de junio por la fecha 1 del grupo A de la Copa Mundial 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. FOTO DE NOÉ YACTAYO

Horarios, TV y dónde ver en vivo México vs. Sudáfrica por la Copa Mundial FIFA 2026

Partido : México vs. Sudáfrica

: México vs. Sudáfrica Competición : Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo A)

: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo A) Fecha : Jueves 11 de junio de 2026

: Jueves 11 de junio de 2026 Horario : 13:00 horas del Centro de México (CDMX)

: 13:00 horas del Centro de México (CDMX) Televisión : Canal 5 (señal abierta) y TUDN

: Canal 5 (señal abierta) y TUDN Streaming : ViX y TUDN

: ViX y TUDN Estadio : Estadio Azteca

: Estadio Azteca Capacidad : 72,766 espectadores

: 72,766 espectadores Ciudad : Ciudad de México, México

: Ciudad de México, México Dirección: Calz. de Tlalpan 3465, Sta. Úrsula Coapa, Coyoacán, 04650 Ciudad de México, CDMX (México)

El Estadio Azteca volverá a ser el epicentro del fútbol mundial cuando reciba el partido inaugural de una nueva Copa del Mundo. Frente a su afición, México buscará comenzar con el pie derecho ante una selección sudafricana que intentará convertirse en una de las primeras sorpresas del torneo.

México y Sudáfrica se enfrentan en el partido inaugural de la Copa Mundial 2026 este jueves 11 de junio por la Jornada 1 del Grupo A desde el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TUDN, TV Azteca Siete (Canal 7), Canal 5 de Televisa, Telemundo Deportes, ESPN, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus, GOL Caracol, Peacock TV, TiGo Sports, RTVE La 1, TV Pública, Canal 9 (Nuev9), ViX Premium y Canal 2 de Las Estrellas. (VIDEO de X @miseleccionmx)