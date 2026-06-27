Las selecciones de Colombia y Portugal se enfrentarán este sábado 27 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, por la tercera y última jornada del Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro comenzará a las 18:30 horas del Tiempo del Centro de México (7:30 p.m. ET / 4:30 p.m. PT) y definirá posiciones clave en la clasificación hacia los dieciseisavos de final. Con figuras como Luis Díaz y Cristiano Ronaldo sobre el terreno de juego, el duelo promete ser uno de los más atractivos de la jornada mundialista.
¿Quieres ver el partido desde tu Smart TV, celular, computadora o tablet? La transmisión oficial en México estará disponible EN VIVO y GRATIS por Azteca Siete (Canal 7) en señal abierta, además de los principales sistemas de televisión de paga. También podrás seguir todas las incidencias vía streaming a través del portal web y la aplicación oficial de TV Azteca Deportes.
¿Dónde ver Azteca 7 EN VIVO GRATIS, Colombia vs. Portugal por el Mundial 2026?
TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del encuentro entre Colombia y Portugal correspondiente a la tercera fecha del Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Para seguir la transmisión, solo debes sintonizar Azteca Siete (Canal 7) en televisión abierta o localizar la señal en tu operador de cable o satélite.
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¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, Colombia vs. Portugal por la Copa Mundial 2026?
Para ver el partido entre Colombia y Portugal por la Jornada 3 del Grupo K del Mundial 2026, ingresa al sitio web oficial de TV Azteca Deportes desde cualquier navegador. También puedes descargar la aplicación oficial de TV Azteca en dispositivos Android o iPhone para seguir la transmisión en directo desde cualquier lugar.
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Horario, TV y dónde ver en vivo Colombia vs. Portugal por la Copa Mundial 2026
- Fecha: Sábado 27 de junio de 2026
- Partido: Colombia vs. Portugal
- Competición: Copa Mundial de la FIFA 2026 – Grupo K (Jornada 3)
- TV en México: Azteca Siete (Canal 7)
- Streaming: TV Azteca Deportes
- Horario: 18:30 horas del Centro de México (7:30 p.m. ET / 4:30 p.m. PT)
- Estadio: Hard Rock Stadium
- Ciudad: Miami Gardens, Florida, Estados Unidos