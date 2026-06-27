Las selecciones de se enfrentarán este sábado 27 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, por la tercera y última jornada del Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro comenzará a las 18:30 horas del Tiempo del Centro de México (7:30 p.m. ET / 4:30 p.m. PT) y definirá posiciones clave en la clasificación hacia los dieciseisavos de final. Con figuras como Luis Díaz y Cristiano Ronaldo sobre el terreno de juego, el duelo promete ser uno de los más atractivos de la jornada mundialista.

¿Quieres ver el partido desde tu Smart TV, celular, computadora o tablet? La transmisión oficial en México estará disponible EN VIVO y GRATIS por Azteca Siete (Canal 7) en señal abierta, además de los principales sistemas de televisión de paga. También podrás seguir todas las incidencias vía streaming a través del portal web y la aplicación oficial de TV Azteca Deportes.

¿Dónde ver Azteca 7 EN VIVO GRATIS, Colombia vs. Portugal por el Mundial 2026?

TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del encuentro entre Colombia y Portugal correspondiente a la tercera fecha del Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Para seguir la transmisión, solo debes sintonizar Azteca Siete (Canal 7) en televisión abierta o localizar la señal en tu operador de cable o satélite.

Canales de Azteca 7 en México

OperadorCanal
Dish107 SD y 607 HD
SKY107 SD y 1107 HD
Megacable107 SD y 1207 HD
Izzi107 SD y 807 HD
MIAMI, FLORIDA (ESTADOS UNIDOS), 27/06/2026.- Lista de canales de TV y servicios streaming para ver el partido Colombia vs. Portugal hoy por la Jornada 3 del grupo K del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. FOTO DE NOÉ YACTAYO
MIAMI, FLORIDA (ESTADOS UNIDOS), 27/06/2026.- Lista de canales de TV y servicios streaming para ver el partido Colombia vs. Portugal hoy por la Jornada 3 del grupo K del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, Colombia vs. Portugal por la Copa Mundial 2026?

Para ver el partido entre Colombia y Portugal por la Jornada 3 del Grupo K del Mundial 2026, ingresa al sitio web oficial de TV Azteca Deportes desde cualquier navegador. También puedes descargar la aplicación oficial de TV Azteca en dispositivos Android o iPhone para seguir la transmisión en directo desde cualquier lugar.

Compatible con:

  • PC
  • Teléfonos móviles
  • Smart TV
  • Tablets

Horario, TV y dónde ver en vivo Colombia vs. Portugal por la Copa Mundial 2026

  • Fecha: Sábado 27 de junio de 2026
  • Partido: Colombia vs. Portugal
  • Competición: Copa Mundial de la FIFA 2026 – Grupo K (Jornada 3)
  • TV en México: Azteca Siete (Canal 7)
  • Streaming: TV Azteca Deportes
  • Horario: 18:30 horas del Centro de México (7:30 p.m. ET / 4:30 p.m. PT)
  • Estadio: Hard Rock Stadium
  • Ciudad: Miami Gardens, Florida, Estados Unidos
GOL CARACOL, CANAL RCN, WIN SPORTS y DIRECTV EN VIVO - ver partido Colombia vs. Portugal por TV y Online | Mundial | VIDEO
Colombia y Portugal se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este sábado 27 de junio por la Jornada 3 del Grupo K desde el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de GOL Caracol, Canal RCN, Caracol Play, Dito, Deportes RCN, RTVE Play Mundial, La 1 HD, DGO, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, Canal 5, TV Azteca 7, TUDN, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN COLOMBIA EN X DE @FCFSeleccionCol)
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista especializado en Mundial FIFA 2026, selecciones nacionales, UFC, televisión deportiva y streaming para audiencias hispanas de Estados Unidos. Integra El Comercio desde 2022 y cuenta con 13 años de experiencia en medios digitales. Antes trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC