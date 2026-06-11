México y Sudáfrica se verán las caras el jueves 11 de junio de 2026 en la jornada ianugural del Grupo A de la Copa Mundial de Fútbol 2026 en el Estadio Azteca, el mítico coloso de Ciudad de México considerado como uno de los escenarios más emblemáticos en la historia del futbol mundial. Con inicio programado para las 13:00 horas (tiempo del centro de México), este duelo no solo servirá como prueba deportiva de alto nivel para ambas selecciones, sino la oportunidad perfecta de sumar los primeros tres puntos en la llave que comparten con Corea del Sur y Chequia. Para todo el público mexicano, podrás seguir el partido en vivo en directo a través de la señal de TV Azteca 7 por televisión y streaming.
¿Dónde ver TV Azteca 7 EN VIVO, México vs. Sudáfrica GRATIS por el Mundial 2026?
TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del partido entre México vs. Sudáfrica por la Jornada 1 del Grupo A de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Solo debes sintonizar el Canal 7 en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los cableoperadores Dish, Sky, Megacable e Izzi.
- Canales 107 SD y 607 HD de Dish
- Canales 107 SD y 1107 HD de SKY
- Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable
- Canales 107 SD y 807 HD de Izzi
¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026?
Para ver el partido entre México vs. Sudáfrica por la Fecha 1 del Mundial 2026 debes ingresar al sitio web oficial de TV Azteca Deportes. También tienes la opción de disfrutar el encuentro descargando la app de TV Azteca, disponible en Google Play Store para dispositivos Android y en la App Store para dispositivos iOS.
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Horario, TV y cómo ver en vivo México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026
- Fecha: Jueves, 11 de junio de 2026
- Partido: México vs. Sudáfrica por la fecha 1 del Grupo A de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026
- TV: Azteca Siete (Canal 7)
- Streaming: Azteca Deportes Network
- Horario: 13:00 horas del Tiempo de Centro de México
- Lugar: Estadio Azteca, Ciudad de México