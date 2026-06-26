España, ya clasificado a los dieciseisavos de final, sale a defender el liderato del Grupo H en la Fecha 3 de la primera fase de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 ante Uruguay necesitada de un triunfo para asegurar su clasificación a la siguiente ronda de la justa mundialista. El Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco (México), será escenario de este decisivo duelo este viernes 26 de junio desde las 20:00 ET / 17:00 PT . ¿Quieres ver el juego Uruguay vs. España en vivo en tu televisor Smart TV, teléfono celular, PC o tablet? La transmisión oficial del partido se podrá ver en vivo y gratis por el Canal 7 de Azteca Siete en señal abierta, además de cableoperadores como Izzi, Megacable, Totalplay, Star TV, Dish y SKY, y el sitio web de TV Azteca Deportes Network, donde también podrás seguir la señal vía streaming totalmente gratis.

Uruguay y España se enfrentarán este viernes en el Estadio Akron de Guadalajara por la tercera fecha del Grupo H del Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿Dónde ver Azteca 7 EN VIVO GRATIS, Uruguay vs. España por el Mundial 2026?

TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del partido entre Uruguay vs. España por la tercera jornada del Grupo H de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Solo debes sintonizar el Canal 7 en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los principales cableoperadores de México, además del sitio y la app de TV Azteca Deportes, donde podrás ver el duelo en vivo, online y sin costo.

Canales de Azteca 7 en México

Estos son los números habituales de Azteca 7 en los principales operadores de TV de paga en México:

Canales 107 SD y 607 HD de Dish

Canales 107 SD y 1107 HD de SKY

Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable

Canales 107 SD y 807 HD de Izzi

Canales 7 SD y 107 HD de Totalplay

Canales 7 SD y la señal correspondiente de Star TV (según la región)

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¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, Uruguay vs. España por el Mundial 2026?

Para ver el partido entre Uruguay vs. España correspondiente a la tercera fecha del Grupo H de la Copa Mundial de la FIFA 2026, debes ingresar al sitio web oficial de TV Azteca Deportes y seleccionar la opción de eventos en vivo, donde estará habilitada la señal del juego. También puedes disfrutar el encuentro descargando la app de TV Azteca o TV Azteca Deportes, disponible en Google Play Store para dispositivos Android y en la App Store para dispositivos iOS.

Podrás seguir la transmisión desde:

PC (navegador web ingresando al portal de Azteca Deportes)

Teléfonos móviles (app TV Azteca / TV Azteca Deportes)

Smart TV compatibles (app nativa o navegador integrado)

Tablets con sistema operativo Android o iOS

Conoce qué canales de TV y dónde ver online el partido entre Uruguay vs. España EN VIVO por señal abierta, cable y online este viernes 26 de junio por el Mundial 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Uruguay vs. España por la Copa Mundial FIFA 2026

A continuación, el resumen con todos los datos clave del partido:

Detalle Información Fecha Viernes, 26 de junio de 2026 Partido Uruguay vs. España – Jornada 3 del Grupo H de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TV (México) Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7 Streaming TV Azteca Deportes Network (sitio web y app) EN VIVO y GRATIS; ViX Horario 19:00 horas CT / 20:00 horas ET / 18:00 horas CDMX Lugar Estadio Akron, Guadalajara, Jalisco, México

Uruguay y España se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este viernes 26 de junio por la Jornada 3 del Grupo H desde el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de RTVE Play Mundial, La 1 HD, DGO, ESPN, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, ANTEL, Canal 5, TV Azteca 7 ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE URUGUAY EN X DE @Uruguay)