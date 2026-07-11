El último de los clasificados a la semifinal se conocerá este sábado 11 de julio, cuando Argentina y Suiza se enfrenten desde el Arrowhead Stadium de Kansas City. No te pierdas la transmisión de TV Pública EN VIVO para seguir el Argentina vs. Suiza vía Canal 7, a partir de las 22:00 horas de Buenos Aires, que será completamente gratuito desde el territorio argentino. Messi y compañía buscarán una nueva semifinal y en frente tienen al conjunto suizo, que dio la sorpresa eliminando a Colombia.

¿Dónde ver TV Pública EN VIVO, Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026?

se encuentra disponible en señal abierta y gratuita dentro de las 23 provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante Canal 7. También puedes seguir la transmisión en vivo, online y gratis del partido entre Argentina vs. Suiza por los cuartos de final de la Copa Mundial 2026 a través de los principales cableoperadores del país.

  • Canal 7 de VHF
  • Canal 7 HD de Movistar TV
  • Canal 8 HD de Telecentro
  • Canal 12 SD de Antina
  • Canal 11 SD de Claro TV
  • Canal 11 SD/HD de Cablevisión Flow
  • Canales 121 SD y 1121 HD de DirecTV
  • Canales 14, 15A y 20 HD de Supercanal
  • Canales 30 HD y 644 HD de Dibox
  • Canales 10, 30 y 812 de Cablehogar

¿Cómo ver TV Pública (Canal 7), Argentina vs. Suiza EN VIVO y ONLINE por Internet?

Para acceder a la transmisión online debes ingresar al sitio web oficial o al . También puedes seguir el encuentro mediante las siguientes plataformas:

  • Cont.ar
  • DGO
  • Flow
  • Telecentro Play
  • mitelefe
  • TyC Sports Play
  • Disney+ Premium

Estas aplicaciones están disponibles para teléfonos Android, iPhone, tablets, computadoras, Smart TV, Chromecast, Apple TV, Roku y Fire TV Stick.

¿Cómo ver TV Pública ONLINE en Estados Unidos para seguir Argentina vs. Suiza?

Si resides en Estados Unidos y deseas acceder a la programación de TV Pública Argentina, puedes utilizar un servicio VPN con servidores ubicados en territorio argentino.

Paso a paso para ver TV Pública desde USA

  1. Contrata una VPN confiable con servidores en Argentina.
  2. Descarga la aplicación en tu PC, Smart TV, tablet o teléfono móvil.
  3. Conéctate a un servidor ubicado en Argentina.
  4. Ingresa al sitio web oficial de TV Pública o a Cont.ar.
  5. Disfruta de la transmisión del partido entre Argentina y Jordania.

¿Qué canales argentinos se pueden ver en Estados Unidos mediante una VPN?

Los principales canales argentinos disponibles utilizando una VPN con servidor en Argentina son:

  • Canal 13 (El Trece)
  • Telefe
  • Canal 9 (El Nueve)
  • América TV
  • TV Pública (Canal 7)
  • TN (Todo Noticias)
  • TyC Sports
  • ESPN Argentina

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026

DetalleInformación
PartidoArgentina vs. Suiza
FechaSábado 11 de julio de 2026
Hora Argentina22:00 horas
Hora Estados Unidos21 horas ET / 20 horas CT / 19 horas MT / 18 hotas PT
EstadioArrowhead Stadium
CiudadKansas City, Misuri
CompeticiónCuartos de final
Canales de TVTV Pública (Canal 7)
Streaming OnlineTV Pública web oficial
TV Pública, Telefe, TyC Sports, Canal 7, ESPN y TyC Sports EN VIVO — ver partido Argentina vs. Suiza por TV y Online | Mundial 2026 | Fútbol Libre | VIDEO
Argentina y Suiza se enfrentan este sábado 11 de julio por los cuartos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública (Canal 7), TyC Sports, TyC Sports Play, Flow Sports, Telecentro Play, Telefe, Mi Telefe, DAZN Mundial, ESPN, Disney Plus, GOL Caracol, Canal RCN, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Teledeporte, Telefe, Chilevisión, Televen, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN ARGENTINA EN X DE @Argentina)
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