TV Pública cuenta con los derechos de transmisión para pasar EN VIVO y EN DIRECTO el partido entre Argentina vs. Austria EN DIRECTO | ONLINE, válido por la segunda jornada del Mundial 2026. El importante duelo del equipo de Lionel Scaloni también será televisado en Argentina por TyC Sports, TyC Sports Play, Telefe y Mi Telefe, DSports (DIRECTV y DGO) y ESPN (Disney Plus Premium). Este cruce comenzará a las 2:00 p.m. en horario argentino del lunes 22 de junio, con dos horas menos en Perú.

El AT&T Stadium de Arlington será el escenario mañana del choque entre Argentina y Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. Ambas escuadras llegan con el ánimo a tope tras debutar con contundentes victorias, lo que convierte a este partido en un duelo clave por el liderato absoluto de la zona.

La vigente campeona del mundo llega con un Lionel Messi de récord tras su hat-trick en el debut por 3-0 frente a Argelia. Con esos tantos, el astro argentino alcanzó los 16 goles en Copas del Mundo e igualó la mítica marca de Miroslav Klose en su partido número 200 con la camiseta nacional.

El estratega Lionel Scaloni planea repetir la fórmula de control en el mediocampo con la jerarquía de Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister. La consigna albiceleste será monopolizar la posesión del balón y otorgarle total libertad de movimiento a su capitán para desarmar el cerrojo defensivo europeo.

Por su parte, la selección de Austria comparte la cima del grupo tras vencer sólidamente por 3-1 a Jordania en su estreno. Los dirigidos por Ralf Rangnick llegan en un gran estado de forma y saben que puntuar ante los sudamericanos los dejaría prácticamente clasificados a la ronda de dieciseisavos de final.

Fiel al estilo de su entrenador, el cuadro europeo apostará por el “Gegenpressing” y un despliegue físico extenuante en la zona medular. El plan austriaco buscará asfixiar la salida limpia de los centrales argentinos para forzar errores y castigar de manera inmediata mediante transiciones rápidas.

Las cartas están sobre la mesa para un apasionante choque de estilos entre el talento asociativo de Argentina y la intensidad física de Austria. Mañana a las 12:00 p.m. (hora peruana) se definirá si el campeón sella su pase o si la revelación europea da el gran golpe en Texas.

Argentina vs. Austria vía TyC Sports, Telefe y TV Pública: ver transmisión por internet. (Video: @afaseleccion)

¿Cómo ver TV Pública EN VIVO para seguir Argentina vs. Austria?

La selección argentina debutará en el Mundial 2026 frente a Austria y los hinchas tendrán la posibilidad de seguir el encuentro de manera gratuita a través de TV Pública. El Gobierno argentino confirmó que todos los partidos de la Albiceleste serán transmitidos por la señal estatal durante la Copa del Mundo.

¿Cómo ver Argentina vs. Austria por TV Pública en señal abierta?

La manera más sencilla de seguir el partido es mediante TV Pública en señal abierta. Los aficionados podrán sintonizar Canal 7 desde cualquier televisor con acceso a la televisión digital terrestre o a la señal de aire disponible en su localidad. TV Pública transmitirá todos los encuentros de la Selección Argentina durante el Mundial 2026.

¿Cómo ver TV Pública por cable para seguir Argentina vs. Austria?

TV Pública también forma parte de la grilla de los principales operadores de televisión por cable y satélite de Argentina. Los clientes de Flow, DIRECTV, Telecentro, Supercanal y otros proveedores podrán acceder a la transmisión desde sus decodificadores habituales.

¿Cómo ver TV Pública Play para Argentina vs. Austria?

Los usuarios que prefieran ver el partido por internet podrán hacerlo a través de TV Pública Play, la plataforma digital oficial del canal. Allí se encuentra disponible la señal en vivo para seguir los encuentros de la Selección Argentina desde cualquier dispositivo compatible.

¿Cómo ver TV Pública por internet para seguir el Mundial 2026?

Otra alternativa consiste en ingresar al sitio web oficial de TV Pública desde una computadora o dispositivo móvil. De esta manera, los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo de Argentina vs. Austria y la cobertura especial del Mundial 2026.

¿Cómo ver TV Pública desde el celular para Argentina vs. Austria?

Los usuarios de Android y iPhone podrán acceder a la señal de TV Pública mediante las aplicaciones y plataformas digitales habilitadas por el canal. Esta opción permite seguir el partido desde cualquier lugar con conexión a internet.

¿Cómo ver TV Pública en Smart TV para seguir a la Selección Argentina?

Los televisores inteligentes compatibles permiten acceder a TV Pública Play mediante aplicaciones o navegadores web. Así, los hinchas podrán disfrutar del encuentro entre Argentina y Austria en pantalla grande y con una experiencia similar a la televisión tradicional.

¿Cómo ver TV Pública desde una PC o laptop?

Quienes estén trabajando o estudiando durante el partido podrán ingresar a TV Pública Play o al sitio oficial del canal desde una computadora. Allí tendrán acceso a la señal en vivo y a la programación especial dedicada al Mundial 2026.

¿Qué partidos del Mundial 2026 transmitirá TV Pública?

Además del duelo entre Argentina y Austria, TV Pública emitirá todos los partidos de la Selección Argentina durante la fase de grupos y el resto de su participación en el torneo, gracias a un acuerdo que garantiza la transmisión gratuita para todo el país.

¿Por qué ver Argentina vs. Austria por TV Pública?

TV Pública se convierte en una de las mejores opciones para seguir a la ‘Albiceleste’ porque ofrece acceso gratuito a los encuentros del equipo de Lionel Scaloni, incluyendo el partido ante Austria. Además, cuenta con una cobertura especial antes, durante y después de cada partido del Mundial 2026.