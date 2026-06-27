TV Pública cuenta con los derechos de transmisión para pasar EN VIVO y EN DIRECTO el partido entre Argentina vs. Jordania EN DIRECTO | ONLINE, válido por la tercera jornada del Mundial 2026. El importante duelo del equipo de Lionel Scaloni también será televisado en Argentina por TyC Sports, TyC Sports Play, Telefe y Mi Telefe, DSports (DIRECTV y DGO) y ESPN (Disney Plus Premium). Este cruce comenzará a las 11:00 p.m. en horario argentino del 27 de junio de junio, con dos horas menos en Perú.

El cierre del Grupo J del Mundial 2026 nos trae este sábado 27 de junio un duelo de realidades opuestas, ideal para desmenuzar en tu próximo análisis táctico. La campeona defensora, Argentina, se medirá ante Jordania con la tranquilidad de tener el boleto a los dieciseisavos de final en el bolsillo, mientras que el elenco asiático buscará un milagro histórico frente al monarca absoluto.

Los números albicelestes en la tabla son sencillamente arrolladores, liderando su zona con seis unidades y una envidiable diferencia de goles de +5. Tras golear 3-0 a Argelia y superar 2-0 a la dura Austria, al equipo de Lionel Scaloni le basta apenas un empate para amarrar el primer lugar del grupo de forma matemática y asegurar un cruce más favorable en la siguiente etapa.

Con la valla invicta de Emiliano Martínez y un Lionel Messi en estado de gracia (que alcanzó el récord de 18 tantos históricos en mundiales), se anticipa que el cuerpo técnico aplique una rotación masiva. Es el escenario perfecto para darle un merecido descanso a los titulares y evaluar variantes, permitiendo que la segunda unidad sume minutos de altísima competencia sin comprometer el liderato.

Por su parte, la selección de Jordania afronta este desafío contra las cuerdas y con la calculadora en la mano tras caer 3-1 ante Austria en su primer choque. Sus opciones numéricas son extremadamente complejas: necesitan conseguir una victoria sin precedentes ante los sudamericanos y esperar que la diferencia de goles en el partido de Austria frente a Argelia les permita soñar con avanzar de ronda.

Desde la pizarra, el libreto táctico está bastante marcado: Argentina monopolizará la posesión del esférico y dictará el ritmo del encuentro, incluso si decide alinear a un once alternativo. Jordania, en cambio, estructurará un bloque defensivo sumamente bajo y compacto, apostando a sobrevivir el asedio para intentar lastimar mediante contragolpes veloces o alguna jugada de táctica fija.

Los noventa minutos en el terreno de juego definirán el desenlace de esta llave que resulta fascinante desde el rigor estadístico. Mientras que para la escuadra albiceleste es un ensayo competitivo para engrasar la máquina de cara a las rondas de eliminación directa, para los jordanos representa, sin lugar a dudas, el partido de sus vidas en la máxima vitrina del fútbol mundial.

Argentina vs. Jordania se enfrentan por la Fecha 3 del Mundial 2026. (Video: @afaseleccion)

¿Cómo ver TV Pública EN VIVO para seguir Argentina vs. Jordania?

La selección argentina debutará en el Mundial 2026 frente a Jordania y los hinchas tendrán la posibilidad de seguir el encuentro de manera gratuita a través de TV Pública. El Gobierno argentino confirmó que todos los partidos de la Albiceleste serán transmitidos por la señal estatal durante la Copa del Mundo.

¿Cómo ver Argentina vs. Jordania por TV Pública en señal abierta?

La manera más sencilla de seguir el partido es mediante TV Pública en señal abierta. Los aficionados podrán sintonizar Canal 7 desde cualquier televisor con acceso a la televisión digital terrestre o a la señal de aire disponible en su localidad. TV Pública transmitirá todos los encuentros de la Selección Argentina durante el Mundial 2026.

¿Cómo ver TV Pública por cable para seguir Argentina vs. Jordania?

TV Pública también forma parte de la grilla de los principales operadores de televisión por cable y satélite de Argentina. Los clientes de Flow, DIRECTV, Telecentro, Supercanal y otros proveedores podrán acceder a la transmisión desde sus decodificadores habituales.

¿Cómo ver TV Pública Play para Argentina vs. Jordania?

Los usuarios que prefieran ver el partido por internet podrán hacerlo a través de TV Pública Play, la plataforma digital oficial del canal. Allí se encuentra disponible la señal en vivo para seguir los encuentros de la Selección Argentina desde cualquier dispositivo compatible.

¿Cómo ver TV Pública por internet para seguir el Mundial 2026?

Otra alternativa consiste en ingresar al sitio web oficial de TV Pública desde una computadora o dispositivo móvil. De esta manera, los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo de Argentina vs. Jordania y la cobertura especial del Mundial 2026.

¿Cómo ver TV Pública desde el celular para Argentina vs. Jordania?

Los usuarios de Android y iPhone podrán acceder a la señal de TV Pública mediante las aplicaciones y plataformas digitales habilitadas por el canal. Esta opción permite seguir el partido desde cualquier lugar con conexión a internet.

¿Cómo ver TV Pública en Smart TV para seguir a la Selección Argentina?

Los televisores inteligentes compatibles permiten acceder a TV Pública Play mediante aplicaciones o navegadores web. Así, los hinchas podrán disfrutar del encuentro entre Argentina y Jordania en pantalla grande y con una experiencia similar a la televisión tradicional.

¿Cómo ver TV Pública desde una PC o laptop?

Quienes estén trabajando o estudiando durante el partido podrán ingresar a TV Pública Play o al sitio oficial del canal desde una computadora. Allí tendrán acceso a la señal en vivo y a la programación especial dedicada al Mundial 2026.

¿Qué partidos del Mundial 2026 transmitirá TV Pública?

Además del duelo entre Argentina y Jordania, TV Pública emitirá todos los partidos de la Selección Argentina durante la fase de grupos y el resto de su participación en el torneo, gracias a un acuerdo que garantiza la transmisión gratuita para todo el país.

¿Por qué ver Argentina vs. Jordania por TV Pública?

TV Pública se convierte en una de las mejores opciones para seguir a la ‘Albiceleste’ porque ofrece acceso gratuito a los encuentros del equipo de Lionel Scaloni, incluyendo el partido ante Jordania. Además, cuenta con una cobertura especial antes, durante y después de cada partido del Mundial 2026.