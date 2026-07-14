España y Francia se verán las caras en las semifinales del Mundial 2026 en un partido de alto calibre. La Roja dirigida por Luis de la Fuente se metió entre los cuatro mejores al superar 2-1 a Bélgica gracias a un agónico gol de Mikel Merino y se destaca como la mejor defensa del torneo, habiendo encajado solo un gol en las fases previas; sin embargo, al frente tendrá a Les Bleus de Didier Deschamps, que llegan invictos con un rendimiento impecable después de acceder a esta instancia al vencer 2-0 a Marruecos en los cuartos de final de la mano de su máxima figura, Kylian Mbappé, actual goleador de la competición con 8 anotaciones. El encuentro se disputará en el AT&T Stadium de Arlington, Texas (Estados Unidos) y comenzará a las 21:00 horas de España (hora peninsular) . El ganador avanzará a la gran final de la Copa Mundial FIFA 2026, mientras que el perdedor disputará el encuentro por el tercer lugar. Todas las miradas estarán puestas en Lamine Yamal, una de las grandes figuras emergentes del campeonato, y en una selección española que busca revalidar su condición de favorito al título. Para los aficionados en el territorio español, el partido España vs. Francia en directo podrá seguirse gratuitamente a través de TVE La 1 HD y RTVE Play. También estará disponible mediante plataformas de pago como DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar Plus+ y fuboTV España.

TL;DR del España — Francia por las semifinales del Mundial 2026

⚽ Partido: España — Francia

España — Francia 🏆 Torneo: Copa Mundial FIFA 2026

Copa Mundial FIFA 2026 📅 Fecha: Martes, 14 de julio de 2026

Martes, 14 de julio de 2026 🕘 Hora en España: 21:00 horas (peninsular)

21:00 horas (peninsular) 📺 TV: TVE La 1 HD, Movistar Plus+, DAZN Spain y DAZN Mundial

TVE La 1 HD, Movistar Plus+, DAZN Spain y DAZN Mundial 📱 Streaming: RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España

RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España 🏟️ Estadio: AT&T Stadium

AT&T Stadium 📍 Ciudad: Arlington, Texas (Estados Unidos)

Arlington, Texas (Estados Unidos) ⭐ Lamine Yamal lidera el ataque español

🌍 Kylian Mbappé es el máximo anotador del torneo con 8 goles

¿Dónde ver TVE La 1 HD EN DIRECTO, España — Francia por el Mundial 2026?

TVE La 1 HD ofrecerá la transmisión en abierto para toda España del partido entre España y Francia correspondiente a las semifinales de la Copa Mundial FIFA 2026. La cobertura incluirá la previa, el encuentro completo y el análisis posterior desde Texas.

Diales de TVE La 1 en España

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Además de RTVE, los aficionados también podrán seguir el encuentro mediante Movistar Plus+, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España, operadores que cuentan con cobertura del Mundial 2026 en territorio español.

¿Cómo ver RTVE Play EN DIRECTO ONLINE, España — Francia por Internet?

RTVE Play permitirá seguir el partido completamente online desde cualquier punto de España. La plataforma oficial de RTVE emitirá la señal en directo para móviles, ordenadores, tablets y Smart TV.

La aplicación puede descargarse gratuitamente y ofrece acceso a la programación en vivo de La 1, permitiendo seguir todas las incidencias del encuentro entre españoles y austríacos desde cualquier dispositivo compatible.

Dispositivos compatibles con RTVE Play

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Asimismo, el partido también estará disponible mediante DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar Plus+ y fuboTV España.

Horario, TV y dónde ver EN DIRECTO el España — Francia por el Mundial 2026

DATOS COPA MUNDIAL FIFA 2026 ⚽ Partido España — Francia 🏆 Competición Copa Mundial FIFA 2026 (Semifinales) 📅 Fecha Martes, 14 de julio de 2026 🕘 Hora 21:00 horas (España peninsular) 🏟️ Estadio AT&T Stadium 📍 Ciudad Arlington, Texas (Estados Unidos) 📺 TV TVE La 1 HD, Movistar Plus+, DAZN Spain y DAZN Mundial 📱 Streaming RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España

España está a un paso de disputar nuevamente una final de la Copa del Mundo. Después de completar una primera fase, dieciseisavos, octavos y cuartos de final sin derrotas y con apenas un gol encajado, el equipo de Luis de la Fuente afronta una verdad prueba de fuego ante Francia, que apelará a su juego táctico y el talento de su plantilla llena de estrellas para sumar la tercera estrella a su escudo. En el territorio español, el encuentro podrá seguirse EN DIRECTO y GRATIS mediante TVE La 1 HD y RTVE Play, además de las principales plataformas deportivas disponibles en el país.