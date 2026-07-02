Una leyenda se despedirá para siempre de la Copa del Mundo. Portugal de Cristiano Ronaldo se medirá contra Croacia de Luka Modric, hoy jueves 2 de julio, por los 16avos de final del Mundial 2026. Este emocionante partido se realizará BMO Field (Estadio Toronto), Canadá, a las 20:00 horas en Argentina. ¿Quieres ver el juego? La transmisión estará a cargo de TyC Sports.

TyC Sports es el primer canal de suscripción por deportes en Argentina y realizará una cobertura especial de la Copa del Mundo. Llevándote todos los pormenores de los compromisos, además de un exhaustivo análisis de las jugadas polémicas.

Portugal llega a la contienda tras quedar segundo en el Grupo K. El equipo, que es liderado por Cristiano Ronaldo, no convenció de todo en sus primeros tres partidos, pero cuenta en sus filas a destacadas figuras como Rubén Neves, Bruno Fernandes, Joao Felix, Vitinha, Nuno Mendes, etc. Jugadores que están acostumbrados a disputar este tipo de compromisos.

Croacia tiene a Luka Modric como su principal referente. Si bien su participación en la fase de grupos fue de menos a más, cuentan con jugadores experimentados que saben controlar el ritmo del partido y cómo cerrar sus espacios defensivos para obligar a su rival a adelantar sus líneas.

El Portugal - Croacia por el Mundial 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)

¿Dónde ver TyC Sports EN VIVO, Portugal vs. Croacia por el Mundial 2026?

TyC Sports se encuentra disponible en los principales operadores de televisión por cable y satélite de Argentina. Estos son algunos de los canales donde podrás seguir el partido entre Portugal y Croacia EN VIVO por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Canal 22 SD y 101 HD de Cablevisión Flow Digital

Canales 629 SD y 1629 HD de DirecTV

Canales 106 SD y 1016 HD de Telecentro

¿Cómo ver TyC Sports Play EN VIVO, Portugal vs. Croacia por Copa Mundial FIFA?

TyC Sports Play permite acceder a la programación digital del canal desde cualquier dispositivo compatible con conexión a internet.

Los usuarios podrán seguir el partido desde:

Teléfonos móviles Android y iPhone

Tablets

Computadoras y laptops

Smart TV compatibles

Chromecast y Android TV

El acceso puede requerir autenticación mediante un proveedor de televisión por cable o satélite. Asimismo, determinadas transmisiones pueden estar sujetas a restricciones geográficas derivadas de los derechos internacionales del Mundial 2026.

¿Es gratis TyC Sports Play?

El registro en la plataforma es gratuito. Sin embargo, para acceder a determinadas señales en vivo puede ser necesaria la validación mediante un cableoperador autorizado.

¿Se puede ver TyC Sports desde Estados Unidos?

Los aficionados argentinos que residen en Estados Unidos cuentan con varias alternativas para seguir la programación de TyC Sports.

Fanatiz

Fubo

DirecTV (Canal 469)

Portugal vs. Croacia EN VIVO por Mundial 2026: horarios, canales, árbitro y dónde juegan

Partido: Portugal vs. Croacia

Fecha: Jueves 2 de julio:

Competencia: Copa Mundial FIFA 2026

Instancia: Dieciseisavos de final

Horarios: 8:00 p.m.

Canales: TyC Sports

Streaming: TyC Sports Play

Estadio: BMO Field (Estadio Toronto)

Ciudad: Toronto, Canadá

Árbitro: Espen Eskas (Noruega)

Portugal y Croacia es el partido más atractivo de los 16avos de final del Mundial 2026. Ambos equipos cuentan con dos leyendas que están disputando por última vez en su carrera deportiva la Copa del Mundo. Cristiano Ronaldo o Luka Modric, solo uno continuará soñando con levantar el título (quizás el más importante de su carrera).