Desde el Estadio de Dallas, este lunes 22 de junio desde las 8:00 p.m. (hora en Perú), Argentina vs. Austria se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, por la segunda jornada del Mundial 2026. Recuerda que el duelo se verá por TyC Sports (TyC Sports Play), TV Pública y Telefe en toda Argentina, mientras que en el resto de Sudamérica se disfrutará vía DSports, DIRECTV, DGO, ESPN y Disney Plus Premium. En Argentina este duelo comenzará a las 2:00 p.m., lo mismo que en Uruguay, Brasil y Paraguay, con dos horas menos en Perú, Colombia y Ecuador. ¡Pelota Libre TV es una señal pirata, no la busques!

El liderato definitivo del Grupo J estará en juego mañana lunes sobre el césped del AT&T Stadium en Texas, donde Argentina y Austria medirán fuerzas en una cita de alta tensión. Con tres puntos en el bolsillo para cada bando, el vencedor de este atractivo cruce en Arlington dará un paso gigantesco y sellará de forma anticipada su boleto a la siguiente etapa de la Copa del Mundo.

La escuadra sudamericana saltará a la cancha impulsada por el histórico estreno de Lionel Messi, quien trituró las redes con un triplete en la goleada inicial ante Argelia. Aquella exhibición del capitán no solo sirvió para igualar el récord goleador de Miroslav Klose en la historia de los mundiales, sino que ratificó la vigencia absoluta de un bloque que mantiene intacto su deseo de retener la corona.

En lo estrictamente estratégico, el cuerpo técnico de Lionel Scaloni buscará aprovechar la lucidez de su zona medular para desgastar el orden de los europeos a través de combinaciones rápidas. El plan albiceleste pasa por adueñarse del ritmo del juego y generar los espacios necesarios para que sus atacantes puedan desequilibrar en el último tercio del campo.

Al frente estará un combinado austriaco que llega con el pecho inflado tras superar sin atenuantes a Jordania por un claro tres a uno en su debut mundialista. Bajo el comando táctico de Ralf Rangnick, el elenco del viejo continente asume este durísimo desafío con la convicción de que un resultado positivo frente a los campeones defensores consolidará su condición de animadores del certamen.

La propuesta táctica de Austria promete ser sumamente incómoda para los rioplatenses, basando su fútbol en una presión asfixiante y un rigor físico extenuante en el mediocampo. Los europeos intentarán cortar los circuitos de pase argentinos y forzar pérdidas en zonas de peligro para golpear de forma directa mediante contragolpes letales.

El choque de pizarras medirá el talento innato y la jerarquía de los vigentes monarcas contra la disciplina colectiva y el vértigo de la escuadra alpina. A partir del mediodía (hora peruana), Arlington se convertirá en el epicentro del fútbol mundial con un partido que promete emociones fuertes y máxima intensidad desde el pitazo inicial.

¿Cómo ver TyC Sports EN VIVO para seguir Argentina vs. Austria?

La selección argentina vuelve a la acción en el Mundial 2026 con un atractivo duelo frente a Austria. Para los hinchas que desean seguir el encuentro por TyC Sports, existen múltiples alternativas que permiten acceder a la transmisión desde televisión por cable, internet, celulares, tablets, computadoras y Smart TV. TyC Sports es una de las señales con mayor tradición en la cobertura de la Albiceleste y ofrecerá una programación especial para este compromiso.

¿Cómo ver TyC Sports por cable para seguir Argentina vs. Austria?

La forma más tradicional de acceder a TyC Sports es mediante un servicio de televisión por cable o satélite. Operadores como Flow, DirecTV, Telecentro, Supercanal y otras compañías incluyen la señal dentro de sus paquetes, permitiendo ver el partido en vivo desde el televisor.

¿Cómo ver TyC Sports Play para Argentina vs. Austria?

Los usuarios que tengan contratado TyC Sports a través de un operador de televisión pueden acceder sin costo adicional a TyC Sports Play. Solo deben iniciar sesión con los datos de su proveedor para disfrutar de la transmisión en vivo del encuentro.

¿Cómo ver TyC Sports por internet para seguir el Mundial 2026?

TyC Sports también ofrece acceso online mediante TyC Sports Play. Esta plataforma permite ver Argentina vs. Austria desde cualquier lugar con conexión a internet y seguir toda la cobertura del Mundial 2026.

¿Cómo ver TyC Sports desde el celular para Argentina vs. Austria?

Los aficionados pueden descargar la aplicación oficial de TyC Sports Play en dispositivos Android y iPhone. Tras iniciar sesión con su cuenta vinculada al operador de TV, podrán acceder a la transmisión en vivo del partido desde cualquier lugar.

¿Cómo ver TyC Sports en una tablet para seguir a la Selección Argentina?

Las tablets ofrecen otra alternativa para seguir el encuentro. Solo es necesario acceder a TyC Sports Play mediante la aplicación o el navegador web para disfrutar del partido en directo.

¿Cómo ver TyC Sports en Smart TV para Argentina vs. Austria?

Los usuarios de Smart TV pueden acceder a TyC Sports Play mediante aplicaciones compatibles o utilizando herramientas como Chromecast, Google TV, Android TV o AirPlay. De esta manera podrán disfrutar del encuentro en pantalla grande.

¿Cómo ver TyC Sports desde una computadora o laptop?

Quienes prefieran seguir el partido desde una PC o laptop pueden ingresar al sitio oficial de TyC Sports Play, iniciar sesión y acceder a la transmisión en vivo de Argentina vs. Austria desde cualquier navegador.

¿Cómo ver TyC Sports con Flow para seguir Argentina vs. Austria?

Los clientes de Flow tienen acceso a TyC Sports tanto desde el decodificador tradicional como desde la aplicación Flow. Esto permite seguir el partido en vivo desde celulares, tablets, Smart TV y computadoras.

¿Cómo ver TyC Sports con Telecentro para Argentina vs. Austria?

Los usuarios de Telecentro pueden acceder a TyC Sports desde su servicio de televisión y también mediante las plataformas digitales que ofrece el operador, facilitando el seguimiento del encuentro desde distintos dispositivos.

¿Cómo ver TyC Sports con DIRECTV para seguir Argentina vs. Austria?

Los clientes de DIRECTV que tengan incluido TyC Sports en su paquete de canales podrán sintonizar la señal desde su televisor y acceder a las opciones digitales habilitadas por el operador para ver el partido en vivo.

¿Por qué ver Argentina vs. Austria por TyC Sports?

TyC Sports suele ofrecer una cobertura completa de los partidos de la Selección Argentina, con relatos, comentarios, análisis tácticos, entrevistas y programación especial antes y después de cada encuentro. Por ello, es una de las opciones preferidas por los hinchas para seguir a la Albiceleste durante el Mundial 2026.

Argentina vs. Austria vía TyC Sports, Telefe y TV Pública: ver transmisión por internet. (Video: @afaseleccion)