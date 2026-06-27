Desde el Estadio de Dallas, este sábado 27 de junio desde las 9:00 p.m. (hora en Perú), Argentina vs. Jordania se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, por la tercera jornada del Mundial 2026. Recuerda que el duelo se verá por TyC Sports (TyC Sports Play), TV Pública y Telefe en toda Argentina, mientras que en el resto de Sudamérica se disfrutará vía DSports, DIRECTV, DGO, ESPN y Disney Plus Premium. En Argentina este duelo comenzará a las 11:00 p.m., lo mismo que en Uruguay, Brasil y Paraguay. ¡Pelota Libre TV es una señal pirata, no la busques!

El desenlace del Grupo J de la Copa del Mundo se definirá este sábado 27 de junio, cuando la poderosa selección de Argentina mida fuerzas ante Jordania en un duelo de extremos opuestos. Con los boletos a los dieciseisavos de final asegurados para los sudamericanos, este cruce representa el trámite final de la fase regular y la última oportunidad para que los asiáticos busquen una hazaña inédita.

La campaña del cuadro rioplatense ha sido impecable, ostentando puntaje perfecto al sumar seis unidades y registrando una sólida diferencia de goles de +5 en la tabla de posiciones. Las contundentes victorias de 3-0 frente a Argelia y 2-0 sobre Austria reflejan la jerarquía de un plantel al que le alcanzará con cosechar un simple empate para adueñarse definitivamente de la cima de su zona.

Aprovechando la tranquilidad de la clasificación matemática y el arco invicto defendido por “Dibu” Martínez, se prevé que el estratega Lionel Scaloni modifique gran parte de la alineación titular. Esta decisión le permitirá dar descanso a sus principales figuras —como el histórico Lionel Messi, máximo artillero en mundiales con 18 dianas— y otorgar rodaje competitivo a los futbolistas de recambio.

En la otra vereda, la escuadra jordana llega a esta última presentación con un panorama sumamente hostil y dependiendo de las matemáticas tras la dura caída por 3-1 ante Austria en el estreno. Sus opciones de supervivencia en el certamen obligan a los asiáticos a vencer de manera obligatoria a los vigentes campeones y esperar un resultado favorable en el otro choque del grupo.

En lo estrictamente futbolístico, la propuesta táctica de ambos equipos está bien definida: la albiceleste controlará los hilos y el ritmo del cotejo a través de la circulación del balón, desgastando al rival con paciencia. En tanto, Jordania se refugiará en su propio campo con una línea defensiva muy poblada, intentando resistir el asedio para golpear de forma directa mediante alguna transición rápida.

El partido del sábado en la máxima cita del balompié medirá la rotación de un candidato al título contra el amor propio de un país que quiere despedirse con la frente en alto. Mientras Argentina utiliza los noventa minutos para afinar piezas de cara a los mata-mata, para Jordania representa jugar el compromiso más trascendental de toda su historia deportiva.

Argentina vs. Jordania se enfrentan por la Fecha 3 del Mundial 2026. (Video: @afaseleccion)

¿Cómo ver TyC Sports EN VIVO para seguir Argentina vs. Jordania?

La selección argentina vuelve a la acción en el Mundial 2026 con un atractivo duelo frente a Jordania. Para los hinchas que desean seguir el encuentro por TyC Sports, existen múltiples alternativas que permiten acceder a la transmisión desde televisión por cable, internet, celulares, tablets, computadoras y Smart TV. TyC Sports es una de las señales con mayor tradición en la cobertura de la Albiceleste y ofrecerá una programación especial para este compromiso.

¿Cómo ver TyC Sports por cable para seguir Argentina vs. Jordania?

La forma más tradicional de acceder a TyC Sports es mediante un servicio de televisión por cable o satélite. Operadores como Flow, DirecTV, Telecentro, Supercanal y otras compañías incluyen la señal dentro de sus paquetes, permitiendo ver el partido en vivo desde el televisor.

¿Cómo ver TyC Sports Play para Argentina vs. Jordania?

Los usuarios que tengan contratado TyC Sports a través de un operador de televisión pueden acceder sin costo adicional a TyC Sports Play. Solo deben iniciar sesión con los datos de su proveedor para disfrutar de la transmisión en vivo del encuentro.

¿Cómo ver TyC Sports por internet para seguir el Mundial 2026?

TyC Sports también ofrece acceso online mediante TyC Sports Play. Esta plataforma permite ver Argentina vs. Jordania desde cualquier lugar con conexión a internet y seguir toda la cobertura del Mundial 2026.

¿Cómo ver TyC Sports desde el celular para Argentina vs. Jordania?

Los aficionados pueden descargar la aplicación oficial de TyC Sports Play en dispositivos Android y iPhone. Tras iniciar sesión con su cuenta vinculada al operador de TV, podrán acceder a la transmisión en vivo del partido desde cualquier lugar.

¿Cómo ver TyC Sports en una tablet para seguir a la Selección Argentina?

Las tablets ofrecen otra alternativa para seguir el encuentro. Solo es necesario acceder a TyC Sports Play mediante la aplicación o el navegador web para disfrutar del partido en directo.

¿Cómo ver TyC Sports en Smart TV para Argentina vs. Jordania?

Los usuarios de Smart TV pueden acceder a TyC Sports Play mediante aplicaciones compatibles o utilizando herramientas como Chromecast, Google TV, Android TV o AirPlay. De esta manera podrán disfrutar del encuentro en pantalla grande.

¿Cómo ver TyC Sports desde una computadora o laptop?

Quienes prefieran seguir el partido desde una PC o laptop pueden ingresar al sitio oficial de TyC Sports Play, iniciar sesión y acceder a la transmisión en vivo de Argentina vs. Jordania desde cualquier navegador.

¿Cómo ver TyC Sports con Flow para seguir Argentina vs. Jordania?

Los clientes de Flow tienen acceso a TyC Sports tanto desde el decodificador tradicional como desde la aplicación Flow. Esto permite seguir el partido en vivo desde celulares, tablets, Smart TV y computadoras.

¿Cómo ver TyC Sports con Telecentro para Argentina vs. Jordania?

Los usuarios de Telecentro pueden acceder a TyC Sports desde su servicio de televisión y también mediante las plataformas digitales que ofrece el operador, facilitando el seguimiento del encuentro desde distintos dispositivos.

¿Cómo ver TyC Sports con DIRECTV para seguir Argentina vs. Jordania?

Los clientes de DIRECTV que tengan incluido TyC Sports en su paquete de canales podrán sintonizar la señal desde su televisor y acceder a las opciones digitales habilitadas por el operador para ver el partido en vivo.

¿Por qué ver Argentina vs. Jordania por TyC Sports?

TyC Sports suele ofrecer una cobertura completa de los partidos de la Selección Argentina, con relatos, comentarios, análisis tácticos, entrevistas y programación especial antes y después de cada encuentro. Por ello, es una de las opciones preferidas por los hinchas para seguir a la Albiceleste durante el Mundial 2026.