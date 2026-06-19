Brasil afronta una prueba clave en la segunda jornada de la Copa Mundial FIFA 2026 cuando se mida frente a Haití en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania. El encuentro se disputará este viernes 19 de junio a partir de las 21:30 horas de Buenos Aires (8:30 p.m. ET / 5:30 p.m. PT) y será determinante para las aspiraciones de ambos equipos dentro del Grupo C. La Canarinha llega obligada a ganar después de igualar con Marruecos en su estreno, mientras que los caribeños intentarán dar el golpe tras caer por la mínima ante Escocia.

¿Quieres ver el partido desde tu televisor Smart TV, teléfono móvil, PC o Tablet? La transmisión oficial para Argentina estará a cargo de TyC Sports y su plataforma de streaming TyC Sports Play. Aquí te explicamos cómo seguir EN VIVO y EN DIRECTO todas las incidencias del compromiso.

No será un partido cualquiera. Brasil llega presionado por los cuestionamientos que dejó su empate ante Marruecos y necesita mostrar una mejor versión para encaminar su clasificación a los dieciseisavos de final. Con figuras de talla mundial como Neymar, Vinícius Júnior, Endrick y Raphinha, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti parte como favorito, aunque enfrente tendrá a una selección haitiana que ya demostró ser competitiva y que buscará sorprender en Filadelfia. Todo el encuentro podrá seguirse EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de TyC Sports y sus plataformas digitales.

¿Dónde ver TyC Sports EN VIVO, Brasil vs. Haití por el Mundial 2026?

TyC Sports está disponible en los principales cableoperadores de Argentina. A continuación, te mostramos los canales donde podrás seguir el partido entre Brasil y Haití por la segunda fecha del Grupo C de la Copa Mundial FIFA 2026.

Canales 22 SD y 101 HD de Cablevisión Flow Digital

Canales 629 SD y 1629 HD de DirecTV

Canales 106 SD y 1016 HD de Telecentro

¿Cómo ver TyC Sports Play EN VIVO, Brasil vs. Haití por el Mundial 2026?

TyC Sports Play ofrece acceso digital a la programación del canal, sujeto a disponibilidad regional y a los acuerdos de distribución vigentes. Los usuarios pueden acceder desde teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras y Smart TV compatibles.

En algunos territorios, el acceso puede requerir autenticación mediante un proveedor de televisión por cable o satélite. También pueden existir restricciones geográficas derivadas de los derechos de transmisión del torneo.

¿Dónde ver TyC Sports Internacional EN VIVO, Brasil vs. Haití desde los EE.UU.?

Los aficionados argentinos que se encuentren en Estados Unidos podrán acceder a la señal de TyC Sports Internacional mediante servicios como Fanatiz y Fubo, sujetos a disponibilidad regional y planes de suscripción.

Asimismo, TyC Sports Internacional suele estar disponible en DIRECTV a través del canal 469, dependiendo del paquete contratado.

Fubo ofrece una prueba gratuita para nuevos usuarios en determinados mercados y cuenta con una amplia oferta de contenidos deportivos, incluyendo partidos internacionales, ligas europeas y competencias de selecciones.

Brasil vs. Haití: fecha, horario y dónde ver en vivo el Mundial 2026

Día: Viernes 19 de junio de 2026

Viernes 19 de junio de 2026 Hora: 21:30 horas de Buenos Aires (Argentina) | 8:30 p.m. ET / 5:30 p.m. PT

21:30 horas de Buenos Aires (Argentina) | 8:30 p.m. ET / 5:30 p.m. PT TV: TyC Sports

TyC Sports Streaming: TyC Sports Play

TyC Sports Play Estadio: Lincoln Financial Field

Lincoln Financial Field Ciudad: Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos

Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos Competición: Copa Mundial FIFA 2026 – Jornada 2 del Grupo C

Brasil y Haití se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este viernes 19 de junio por la Jornada 2 del Grupo C desde el Estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Canal 5, TUDN, TV Azteca 7, Win Sports, ViX Premium, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, ESPN, Globo, SporTV, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Win Sports y FS1. (VIDEO DE CBF FUTEBOL EN X DE @CBF_Futebol)