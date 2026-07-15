Entramos a los últimos partidos de este Mundial 2026 y es el turno de la segunda semifinal. Este miércoles 15 de julio, no te pierdas la transmisión de Argentina vs. Inglaterra EN VIVO a través de la señal de TyC Sports o TyC Sports Play, a partir de las 16:00 horas Buenos Aires, encuentro que se llevará a cabo en el Mercedes Benz Stadium. Cabe señalar que el ganador enfrentará a España en la gran final del domingo, mientras que el perdedor jugará por el tercer puesto el día sábado ante Francia.
¿Dónde ver TyC Sports EN VIVO, Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026?
La transmisión de TyC Sports EN VIVO estará disponible en los principales operadores de televisión por cable y satélite de Argentina.
|Operador
|Canal
|Flow
|22 SD y 101 HD
|DirecTV
|629 SD y 1629 HD
|Telecentro
|106 SD y 1016 HD
Además, el partido también podrá verse por TV Pública, Telefe, DIRECTV Sports Argentina y DGO, según la disponibilidad de cada operador.
¿Cómo ver TyC Sports Play EN VIVO, Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026?
Los usuarios podrán seguir el encuentro mediante TyC Sports Play, la plataforma digital oficial de TyC Sports.
La transmisión estará disponible en:
- Teléfonos Android
- iPhone
- Tablets
- Computadoras y laptops
- Smart TV
- Chromecast
- Android TV
Para acceder al contenido puede ser necesario iniciar sesión con una cuenta asociada a un proveedor de televisión autorizado.
¿A qué hora juega Argentina vs. Inglaterra hoy?
Argentina vs. Inglaterra se enfrentan este miércoles 15 de julio desde las 16:00 horas de Buenos Aires en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos por la semifinal del Mundial 2026.
Argentina vs. Inglaterra: fecha, horario y dónde ver EN VIVO por el Mundial 2026
|Detalle
|Información
|Partido
|Argentina vs. Inglaterra
|Competición
|Copa Mundial FIFA 2026
|Instancia
|Semifinal
|Fecha
|Miércoles 15 de julio de 2026
|Hora
|16:00 (Argentina)
|TV
|TyC Sports, TV Pública y Telefe
|Streaming
|TyC Sports Play y DGO
|Estadio
|Mercedes Benz Stadium
|Ciudad
|Atlanta, Georgia