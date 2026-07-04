Portugal y España protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026. El compromiso se disputará en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, y reunirá a dos selecciones con serias aspiraciones de seguir avanzando en la competencia. La expectativa también gira en torno a la presencia de Cristiano Ronaldo, quien volverá a enfrentarse a un rival que conoce muy bien.

En la previa del compromiso, el experimentado delantero portugués concentra buena parte de la atención mediática. Su pasado en el fútbol español y la huella que dejó durante su etapa en LaLiga convierten este duelo en un partido especial, tanto para él como para los aficionados que siguieron su exitosa carrera en España.

Uno de los jugadores que se pronunció sobre el enfrentamiento fue el arquero español Unai Simón. Durante una conferencia de prensa, el guardameta analizó el desafío que representa enfrentar a Cristiano Ronaldo y reconoció que, pese al paso de los años, continúa siendo un futbolista capaz de definir partidos.

“El Cristiano que tenemos en el Mundial no es el mismo de hace seis o siete años, cuando estaba en su ‘prime’. Tenemos que intentar tenerle lo más lejos posible del área”, dijo Simón.

Unai Simón habla de Portugal en la antesala al juego por octavos de final del Mundial (Foto: AFP)

Las declaraciones del arquero dejan en evidencia el respeto que existe dentro de la selección española hacia el máximo referente de Portugal. Aunque considera que el delantero ya no atraviesa el mejor momento físico de su carrera, entiende que su experiencia y calidad siguen marcando diferencias en los encuentros de máxima exigencia.

Posteriormente, Simón resaltó que Cristiano mantiene intacto su instinto goleador, una cualidad que lo ha acompañado durante toda su trayectoria y que puede aparecer en cualquier instante, incluso cuando participa poco en el desarrollo del juego.

“En la final de la Nations League tuvo un balón dentro del área y lo metió. Tiene esa capacidad goleadora que a todos nos gustaría tener en nuestro equipo”, culminó.

El compromiso entre Portugal y España está programado para disputarse el lunes 6 de julio en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, un escenario con capacidad para cerca de 80 mil espectadores que albergará uno de los cruces más esperados de esta instancia del Mundial 2026.

Los aficionados podrán seguir el encuentro EN VIVO por la señal de DSports. Además, estará disponible vía streaming a través de DGO y Paramount, mientras que la transmisión radial será por los 89.7 FM y 730 AM de RPP, así como mediante la plataforma Audioplayer.

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