TiGo Sports transmitió el partido 3-1 Senegal por el Mundial 2026

La Copa Mundial de Fútbol 2026 tiene uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos entre Francia vs. Senegal por el Grupo I, en vivo este martes 16 de junio desde el MetLife Stadium de Nueva Jersey, a las 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT . Si eres usuario que tiene acceso a TiGo Sports y TiGo Play, podrás ver el partido en vivo y en directo gratis, por TV señal abierta y streaming online de manera legal en tu país. Te comparto cómo y dónde seguir la cobertura por televisión, internet o celular, así como los horarios oficiales del partido en tu país, sigue leyendo esta guía completa.

¿Dónde ver TiGo Sports EN VIVO, Uruguay — Arabia Saudita por el Mundial 2026?

TiGo Sports será una de las señales clave para seguir el Francia-Senegal por el Mundial 2026 en Paraguay, Bolivia y buena parte de Centroamérica, mientras que en algunos países de la región la cobertura ya se ofrece a través del nuevo Canal FOX, que asumió la programación deportiva que antes llevaba la marca Tigo.

País Marca original (Tigo Sports) Números de canal Tigo Sports (SD / HD) Situación actual / marca nueva (FOX u otros) Paraguay Tigo Sports Paraguay Tigo Sports 100 (SD) / 710 (HD); Tigo Sports+ 101 / 711; Tigo Sports 3 en 102 Se mantiene como Tigo Sports; no entra en el paquete Centroamérica asociado a FOX. Bolivia Tigo Sports Bolivia Señal histórica 800 SD / 900 HD / 8 satelital; actualmente Tigo Sports en 700, 717 y 718 (tres señales HD) Continúa operando como Tigo Sports; no forma parte del acuerdo de FOX para Centroamérica. Guatemala Tigo Sports Guatemala Canal 6 (SD) / 706 (HD) en Tigo En proceso de transición al Canal FOX tras la compra; ocupa la franja deportiva que usaba Tigo Sports. Honduras Tigo Sports Honduras Canal 300 (Tigo Sports) y 301 (Tigo Sports 2) en Tigo En transición al Canal FOX; FOX reemplaza progresivamente a Tigo Sports en los diales deportivos de Tigo TV. El Salvador Tigo Sports El Salvador Sin numeración oficial abierta; canal deportivo de Tigo Canal FOX asume la programación deportiva; numeración varía según cableoperador, se debe revisar en la guía. Nicaragua Tigo Sports Nicaragua Sin diales públicos detallados (canal deportivo de Tigo) FOX reemplaza a Tigo Sports; número de canal depende de cada operador, se recomienda consultar la grilla. Costa Rica Tigo Sports Costa Rica Canal 9 Digital, 709 HD y 13 Satelital en Tigo En migración al Canal FOX; FOX se distribuye en Tigo, Claro, Telecable, Kölbi, con numeración distinta por operador. Panamá Tigo Sports Panamá Sin numeración publicada; canal deportivo de Tigo FOX entra como nueva señal deportiva sustituyendo Tigo Sports; diales fijados por cada sistema de TV de pago.

¿Cómo ver TiGo Sports EN VIVO ONLINE para seguir Francia-Senegal?

Además de la transmisión por televisión, los aficionados podrán seguir el partido Francia-Senegal vía TiGo Sports EN VIVO Online desde computadoras, teléfonos móviles, tabletas y Smart TV compatibles. La plataforma digital del operador permite acceder a las señales deportivas incluidas en el servicio contratado y seguir la cobertura del Mundial 2026 desde cualquier lugar con conexión a internet.

Dependiendo del país, el acceso puede realizarse mediante la aplicación oficial de TiGo Sports o a través de los portales digitales habilitados por cada operador. Se recomienda iniciar sesión con una cuenta activa antes del inicio del partido para evitar inconvenientes durante la transmisión.

Dispositivos compatibles con TiGo Sports EN VIVO

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¿A qué hora juega Francia-Senegal HOY 16 de junio?

El partido entre Francia-Senegal se disputará este martes 16 de junio de 2026. Estos son los horarios para seguir el encuentro en distintos países:

El partido entre Francia vs. Senegal se disputará este martes 16 de junio de 2026 en el MetLife Stadium de New Jersey, Estados Unidos.

País Hora Perú 2:00 p.m. Ecuador 2:00 p.m. Colombia 2:00 p.m. Panamá 2:00 p.m. México 1:00 p.m. Costa Rica 1:00 p.m. Guatemala 1:00 p.m. Honduras 1:00 p.m. El Salvador 1:00 p.m. Nicaragua 1:00 p.m. Bolivia 3:00 p.m. Venezuela 3:00 p.m. Chile 3:00 p.m. Argentina 4:00 p.m. Uruguay 4:00 p.m. Paraguay 4:00 p.m. Brasil 4:00 p.m. Estados Unidos (ET) 3:00 p.m. Estados Unidos (PT) 12:00 p.m. España 9:00 p.m.