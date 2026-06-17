Todo ha quedado listo para el debut de Cristiano Ronaldo y compañía. Este miércoles 17 de junio, no te pierdas la transmisión de Portugal vs. RD Congo EN VIVO por la señal de ViX Premium desde México, a partir de las 11:00 horas Ciudad de México, en lo que será el estreno del combinado luso en esta Copa Mundial de Fútbol 2026. La única baja que presentará Portugal será la de su mejor defensa central, Ruben Dias, a quien no van a arriesgar ante una molestia.
¿Dónde ver VIX Premium EN VIVO, Portugal vs. RD Congo en los Estados Unidos?
Si quieres ver el Portugal vs. RD Congo Saudita por la Fecha 1 del Grupo K de la Copa Mundial 2026, la opción es con una suscripción en la plataforma streaming de ViX Premium. Actualmente existen tres promociones disponibles que colocaremos a continuación:
|Planes de VIX Premium en Estados Unidos
|Precio
|Descripción (Características)
|ViX Premium mensual con anuncios
|$4.99 USD
|Acceso a todos los contenidos - Con anuncios limitados - Hasta 2 dispositivos a la vez - Series y películas Premium - Cancela cuando quieras - Capítulos de las novelas y series más recientes de Univisión - Muchas más novelas - Noticias 24/7
|ViX Premium mensual sin anuncios
|$6.99 USD
|Acceso a todos los contenidos - Sin Anuncios - Hasta 4 dispositivos a la vez - Series y películas Premium - Cancela cuando quieras - Capítulos de las novelas y series más recientes de Univisión - Muchas más novelas - Noticias 24/7
|ViX Premium anual con anuncios
|$34.99 USD
|Acceso a todos los contenidos - Con anuncios limitados - Hasta 2 dispositivos a la vez - Series y películas Premium - Cancela cuando quieras - Capítulo de las novelas y series más recientes de Univisión - Muchas más novelas - Noticias 24/7
|ViX Premium anual sin anuncios
|$49.99 USD
|Acceso a todos los contenidos - Sin Anuncios - Hasta 4 dispositivos a la vez - Series y películas Premium - Cancela cuando quieras - Capítulos de las novelas y series más recientes de Univisión - Muchas más novelas - Noticias 24/7
¿Cómo ver VIX Premium EN VIVO, Portugal vs. RD Congo desde México?
Actualmente, ViX cuenta con dos servicios de suscripción en México: gratuita y premium. Aquí te explico la forma de contratarlos:
- ViX GRATIS: Solo necesitas descargar la aplicación desde la página oficial y, con este paso tan sencillo, podrás disfrutar de más de 100 canales de televisión con contenido de todo tipo que van desde series de televisión, películas, telenovelas y contenidos en vivo como conciertos y algunos partidos.
- ViX Premium: Tiene un costo de 119 pesos por el plan mensual (con promoción por los seis primeros meses te sale 99 pesos) y otro de 599 pesos por el plan anual. Tiene el mismo contenido que ViX GRATIS. No obstante, hay mejores transmisiones en vivo con contenidos originales y exclusivos.
Horario, TV y dónde ver Portugal vs. RD Congo EN VIVO con Cristiano Ronaldo
- Fecha: Miércoles 17 de junio de 2026
- Estadio: NRG Stadium de Houston, Texas, Estados Unidos
- Horario: 11:00 a.m. Ciudad de México
- Canal TV: TUDN y Canal 5
- Streaming: ViX Premium