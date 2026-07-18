El arquero de Cabo Verde, Vozinha, volvió a ser protagonista luego de su destacada actuación en el Mundial 2026. Tras cerrar su participación en el torneo, el experimentado guardameta asistió a un evento con reconocidas leyendas del fútbol internacional y aprovechó para conversar con la prensa sobre distintos temas, entre ellos Lionel Messi y la esperada final entre Argentina y España.

El portero participó en un partido amistoso junto a exfutbolistas que dejaron huella en anteriores ediciones de la Copa del Mundo. Al término de la actividad, respondió varias consultas y recordó el enfrentamiento que sostuvo frente a la selección argentina durante la Copa del Mundo.

Vozinha confesó que no imaginaba el enorme respaldo que recibiría de los hinchas argentinos durante el campeonato. El guardameta aseguró que quedó sorprendido por las muestras de cariño que recibió antes y después del compromiso frente a la ‘Albiceleste’.

“No, no sabía, pero tengo recibido mucha afición, mucho cariño de todos los argentinos, y no solo del pueblo, de todas partes”, declaró el arquero, quien fue una de las figuras de Cabo Verde a lo largo del certamen a la cámara del Diario Olé

El experimentado futbolista también tuvo palabras de admiración para Lionel Messi, máximo goleador del Mundial 2026 y principal figura de la selección argentina. Para Vozinha, el capitán albiceleste continúa marcando diferencias pese al paso de los años.

“Messi es un jugador que no necesita presentación, para mí es el mejor del mundo y ha hecho esto durante más de 20 años. Jugar contra él fue un gran placer para mí. Fue el primer Mundial para mí, esto demuestra mi disciplina, mi pasión por el fútbol y la voluntad de crecer siempre mejor”, expresó.

El guardameta también recordó el ambiente que se vivió durante el encuentro frente a Argentina. Según comentó, pocas veces había sentido un respaldo tan grande por parte de una afición y destacó la pasión con la que los seguidores alentaron a su selección.

“Sí, sí, para mí fue el juego en el que más sentí que el pueblo de Argentina estaba con su selección y fue muy emocionante para mí sentir todo eso en el campo”, sostuvo el referente de Cabo Verde.

VOZINHA 🇨🇻: ATAJARLE 🧤A MESSI, LA HINCHADA ARGENTINA Y LA FINAL DEL DOMINGO 🇦🇷🇪🇸



🧤 El arquero de Cabo Verde 🇨🇻 le contó a Olé su pasión por el fútbol, la experiencia que fue haber enfrentado a la Selección y, por haber sido rival de ambos equipos, contó cómo ve el duelo… pic.twitter.com/iF2pwpXZcT — Diario Olé (@DiarioOle) July 18, 2026

Finalmente, Vozinha se refirió a la gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España. El arquero evitó inclinarse por un favorito y señaló que espera un encuentro de alto nivel entre dos selecciones que llegan con méritos suficientes para disputar el título.

“Espero un gran partido, con mucha calidad, porque los dos equipos tienen mucha calidad y que al final del partido gane el mejor y que el fútbol salga ganando”, concluyó el arquero, a pocas horas de la definición del campeonato. La final del Mundial 2026 se disputará este 19 de julio desde las 2:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Nueva York–Nueva Jersey.

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