Italia venció a Inglaterra en la final de la Eurocopa en el Estadio de Wembley. Aunque no anotó en la final, el medicampista Federico Chiesa fue una de las grandes figuras del equipo dirigido por Robero Mancini en toda la campaña. Las ofertas por Federico no tardaron en llegar, pero en Italia no lo quieren dejar ir.

Según información de la web italiana deportiva ‘Corriere dello Sport’, diversos equipos de Europa han mostrado interés por contar con Chiesa, uno de ellos el Bayern Munich, pero en la Juventus no desean venderlo ni por una oferta de 80 millones de euros.

Federico de 23 años dedad, llegó a la ‘Juve’ el 2020 proveniente de la Fiorentina en calidad de préstamo por dos temporadas y con opción de compra. El técnico del Bayern ya tuvo palabras de elogio para él: “Me gusta, soy fan suyo. Lo conozco dese hace años y es extraordinario. Tiene velocidad, regate, gol, pero soy consciente que el precio que pide la Juventus por él es muy alto”.

Federico anotó 2 goles en la Eurocopa y con esos tantos se convirtió en el primer caso en el que padre e hijo anotaron en la competencia de selecciones más importante del Viejo Continente.

“Estoy muy orgulloso de haber marcado un gol parecido a los que a menudo hacía mi padre. Es la noche más bonita de toda mi carrera. Jugar para mi país representando a 60 millones de personas es un sueño”, indicó un emocionado Federico luego de dejar en el camino a España, equipo que fue superior en todo el partido.

Para añadir más curiosidad a la carrera de Federico, el actual entrenador de Italia, Roberto Mancini, fue compañero de su padre Enrico en la selección italiana. La Azzurri ganó su segunda Eurocopa luego de 53 años.





