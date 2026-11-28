Estudiantes de La Plata y Palmeiras disputan este sábado 28 de noviembre el título de la Copa Libertadores 2026. El Estadio Centenario de Montevideo albergará una final entre dos clubes históricos del fútbol sudamericano, que volverán a protagonizar una definición continental después de la que disputaron en 1968. El equipo argentino buscará conquistar su quinta Libertadores, mientras que el conjunto brasileño intentará alcanzar su cuarto título.

El Pincha, dirigido por Alexander Medina, viene de eliminar a Flamengo en una semifinal que se resolvió por penales en el Maracaná. Fernando Muslera fue determinante al detener tres remates en la tanda. Palmeiras, por su parte, consiguió su boleto a la final ante Fluminense también desde los once metros, después de empatar 2-2 en el marcador global. Ambos equipos superaron las semifinales en definiciones por penales y ahora buscarán quedarse con el trofeo en Montevideo.

Estudiantes conquistó la Libertadores en 1968, 1969, 1970 y 2009, mientras que Palmeiras se coronó campeón en 1999, 2020 y 2021. El equipo brasileño, además, ganó su última Copa Libertadores en el Estadio Centenario, donde venció a Flamengo. La final comenzará a las 17:00 (hora de Buenos Aires, Brasilia y Montevideo) y, en caso de empate durante los 90 minutos, se disputará una prórroga de 30 minutos. Si la igualdad persiste, el campeón se decidirá en una tanda de penales.

¿A qué hora juegan Estudiantes vs. Palmeiras por la final de la Copa Libertadores 2026?

Estudiantes de La Plata y Palmeiras disputarán la final este sábado 28 de noviembre, desde las 17:00 horas de Montevideo y Buenos Aires. Estos son los horarios de inicio en Latinoamérica y Estados Unidos:

País Hora Argentina 17:00 Brasil 17:00 Chile 17:00 Paraguay 17:00 Uruguay 17:00 Bolivia 16:00 Venezuela 16:00 República Dominicana 16:00 Colombia 15:00 Ecuador 15:00 Perú 15:00 Panamá 15:00 México (Ciudad de México) 14:00 Costa Rica 14:00 El Salvador 14:00 Guatemala 14:00 Honduras 14:00 Nicaragua 14:00 Estados Unidos (Este) 15:00 Estados Unidos (Centro) 14:00 Estados Unidos (Montaña) 13:00 Estados Unidos (Pacífico) 12:00

¿Dónde ver Estudiantes vs. Palmeiras EN VIVO por TV y streaming?

La final de la Copa Libertadores 2026 tendrá transmisión por televisión y plataformas digitales en distintos países. En Argentina, los aficionados podrán seguir el partido por Telefe y FOX Sports; en el resto de Sudamérica, la señal de ESPN y Disney+ Premium estará disponible en los mercados correspondientes. Brasil tendrá una cobertura propia con Globo y ESPN, mientras que en Estados Unidos la final se podrá ver por beIN SPORTS.

País o región Canales de TV Streaming Argentina Telefe, FOX Sports Mi Telefe, Disney+ Premium Brasil Globo, ESPN Brasil Globoplay, Disney+ Premium, Paramount+, CazéTV Chile ESPN, Chilevisión Disney+ Premium Colombia ESPN Disney+ Premium Ecuador ESPN Disney+ Premium Perú ESPN Disney+ Premium Bolivia ESPN Disney+ Premium Paraguay ESPN Disney+ Premium Uruguay ESPN Disney+ Premium Venezuela ESPN Disney+ Premium México ESPN 2 Disney+ Premium Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá ESPN Norte Disney+ Premium República Dominicana ESPN Disney+ Premium Estados Unidos beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español beIN SPORTS CONNECT, fuboTV

Ficha del partido: Estudiantes vs. Palmeiras por la final de la Copa Libertadores 2026

Dato Información Partido Estudiantes de La Plata vs. Palmeiras Competición Copa Libertadores 2026 Instancia Final Fecha Sábado 28 de noviembre de 2026 Hora 17:00 (Argentina y Uruguay) Estadio Centenario Ciudad Montevideo País Uruguay Árbitro principal Jesús Valenzuela (Venezuela) Asistentes Jorge Urrego y Tulio Moreno (Venezuela) VAR Juan Soto (Venezuela) Entrenador de Estudiantes Alexander Medina Entrenador de Palmeiras Abel Ferreira

¿Cuáles son las alineaciones probables de Estudiantes vs. Palmeiras?

Estudiantes de La Plata y Palmeiras preparan sus equipos para disputar la final de la Copa Libertadores 2026. Alexander Medina y Abel Ferreira apostarían por estas formaciones para buscar el título continental en el Estadio Centenario de Montevideo.

Palmeiras (3-4-3): Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez, Alexander Barboza; Agustín Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Joaquín Piquerez; Juan Manuel López, Jhon Arias y Vitor Roque.

Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez, Alexander Barboza; Agustín Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Joaquín Piquerez; Juan Manuel López, Jhon Arias y Vitor Roque. Entrenador: Abel Ferreira.

Abel Ferreira. Estudiantes de La Plata (4-2-3-1): Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Marcos Rojo; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Fabricio Pérez, Tiago Palacios, Joaquín Tobio Burgos y Guido Carrillo.

Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Marcos Rojo; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Fabricio Pérez, Tiago Palacios, Joaquín Tobio Burgos y Guido Carrillo. Entrenador: Alexander Medina.

Estudiantes de La Plata y Palmeiras disputarán EN VIVO la final de la Copa Libertadores 2026 este sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, en un encuentro que definirá al nuevo campeón de América. Los aficionados podrán seguir la Transmisión por televisión y ONLINE a través de las señales disponibles en cada país, entre ellas Telefe y FOX Sports en Argentina, ESPN en distintos mercados de Latinoamérica y beIN SPORTS en Estados Unidos. También habrá opciones de streaming como Mi Telefe y Disney+ Premium, según el territorio y los derechos de emisión. Quienes buscan ver el partido GRATIS podrán recurrir a Telefe mediante su señal abierta en Argentina, mientras que el resto de las alternativas dependerá de la disponibilidad de cada operador y plataforma. (VIDEO DE X: @EdelpOficial)