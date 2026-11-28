Fútbol Internacional
🏆 Estudiantes vs. Palmeiras EN VIVO hoy — ver final Copa Libertadores 2026 en ESPN, Telefe y FOX Sports
El Pincha va por su quinta Libertadores y Palmeiras busca la cuarta corona continental, en una final que promete emociones en el Estadio Centenario de Montevideo.
- ESPN EN VIVO GRATIS — cómo ver partido Estudiantes vs. Palmeiras por TV y Online
- Telefe EN VIVO GRATIS — dónde ver partido Estudiantes vs. Palmeiras EN DIRECTO por TV abierta y Fútbol Online
- FOX Sports EN VIVO — dónde ver Estudiantes vs. Palmeiras por TV y streaming online en Argentina
Estudiantes de La Plata y Palmeiras disputan este sábado 28 de noviembre el título de la Copa Libertadores 2026. El Estadio Centenario de Montevideo albergará una final entre dos clubes históricos del fútbol sudamericano, que volverán a protagonizar una definición continental después de la que disputaron en 1968. El equipo argentino buscará conquistar su quinta Libertadores, mientras que el conjunto brasileño intentará alcanzar su cuarto título.
El Pincha, dirigido por Alexander Medina, viene de eliminar a Flamengo en una semifinal que se resolvió por penales en el Maracaná. Fernando Muslera fue determinante al detener tres remates en la tanda. Palmeiras, por su parte, consiguió su boleto a la final ante Fluminense también desde los once metros, después de empatar 2-2 en el marcador global. Ambos equipos superaron las semifinales en definiciones por penales y ahora buscarán quedarse con el trofeo en Montevideo.
Estudiantes conquistó la Libertadores en 1968, 1969, 1970 y 2009, mientras que Palmeiras se coronó campeón en 1999, 2020 y 2021. El equipo brasileño, además, ganó su última Copa Libertadores en el Estadio Centenario, donde venció a Flamengo. La final comenzará a las 17:00 (hora de Buenos Aires, Brasilia y Montevideo) y, en caso de empate durante los 90 minutos, se disputará una prórroga de 30 minutos. Si la igualdad persiste, el campeón se decidirá en una tanda de penales.
¿A qué hora juegan Estudiantes vs. Palmeiras por la final de la Copa Libertadores 2026?
Estudiantes de La Plata y Palmeiras disputarán la final este sábado 28 de noviembre, desde las 17:00 horas de Montevideo y Buenos Aires. Estos son los horarios de inicio en Latinoamérica y Estados Unidos:
|País
|Hora
|Argentina
|17:00
|Brasil
|17:00
|Chile
|17:00
|Paraguay
|17:00
|Uruguay
|17:00
|Bolivia
|16:00
|Venezuela
|16:00
|República Dominicana
|16:00
|Colombia
|15:00
|Ecuador
|15:00
|Perú
|15:00
|Panamá
|15:00
|México (Ciudad de México)
|14:00
|Costa Rica
|14:00
|El Salvador
|14:00
|Guatemala
|14:00
|Honduras
|14:00
|Nicaragua
|14:00
|Estados Unidos (Este)
|15:00
|Estados Unidos (Centro)
|14:00
|Estados Unidos (Montaña)
|13:00
|Estados Unidos (Pacífico)
|12:00
¿Dónde ver Estudiantes vs. Palmeiras EN VIVO por TV y streaming?
La final de la Copa Libertadores 2026 tendrá transmisión por televisión y plataformas digitales en distintos países. En Argentina, los aficionados podrán seguir el partido por Telefe y FOX Sports; en el resto de Sudamérica, la señal de ESPN y Disney+ Premium estará disponible en los mercados correspondientes. Brasil tendrá una cobertura propia con Globo y ESPN, mientras que en Estados Unidos la final se podrá ver por beIN SPORTS.
|País o región
|Canales de TV
|Streaming
|Argentina
|Telefe, FOX Sports
|Mi Telefe, Disney+ Premium
|Brasil
|Globo, ESPN Brasil
|Globoplay, Disney+ Premium, Paramount+, CazéTV
|Chile
|ESPN, Chilevisión
|Disney+ Premium
|Colombia
|ESPN
|Disney+ Premium
|Ecuador
|ESPN
|Disney+ Premium
|Perú
|ESPN
|Disney+ Premium
|Bolivia
|ESPN
|Disney+ Premium
|Paraguay
|ESPN
|Disney+ Premium
|Uruguay
|ESPN
|Disney+ Premium
|Venezuela
|ESPN
|Disney+ Premium
|México
|ESPN 2
|Disney+ Premium
|Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá
|ESPN Norte
|Disney+ Premium
|República Dominicana
|ESPN
|Disney+ Premium
|Estados Unidos
|beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español
|beIN SPORTS CONNECT, fuboTV
Ficha del partido: Estudiantes vs. Palmeiras por la final de la Copa Libertadores 2026
|Dato
|Información
|Partido
|Estudiantes de La Plata vs. Palmeiras
|Competición
|Copa Libertadores 2026
|Instancia
|Final
|Fecha
|Sábado 28 de noviembre de 2026
|Hora
|17:00 (Argentina y Uruguay)
|Estadio
|Centenario
|Ciudad
|Montevideo
|País
|Uruguay
|Árbitro principal
|Jesús Valenzuela (Venezuela)
|Asistentes
|Jorge Urrego y Tulio Moreno (Venezuela)
|VAR
|Juan Soto (Venezuela)
|Entrenador de Estudiantes
|Alexander Medina
|Entrenador de Palmeiras
|Abel Ferreira
¿Cuáles son las alineaciones probables de Estudiantes vs. Palmeiras?
Estudiantes de La Plata y Palmeiras preparan sus equipos para disputar la final de la Copa Libertadores 2026. Alexander Medina y Abel Ferreira apostarían por estas formaciones para buscar el título continental en el Estadio Centenario de Montevideo.
- Palmeiras (3-4-3): Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez, Alexander Barboza; Agustín Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Joaquín Piquerez; Juan Manuel López, Jhon Arias y Vitor Roque.
- Entrenador: Abel Ferreira.
- Estudiantes de La Plata (4-2-3-1): Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Marcos Rojo; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Fabricio Pérez, Tiago Palacios, Joaquín Tobio Burgos y Guido Carrillo.
- Entrenador: Alexander Medina.
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