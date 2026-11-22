Chivas de Guadalajara y Cruz Azul chocarán en un duelo directo por el superliderato en el cierre de la Jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX en el Estadio Akron de Zapopan, Jalisco. Mira el encuentro Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul en vivo y en directo por la señal de Prime Video, duelo que se vivirá a partir de las 17:07 horas Centro de México / 6:07 pm ET / 3:07 pm PT. La Máquina mantiene una clara racha sobre el Rebaño, acumulando nueve partidos oficiales sin derrota ante los tapatíos (incluyendo eliminaciones en las últimas dos Liguillas, la más reciente en semifinales del Clausura 2026).
¿Cómo ver Prime VIDEO EN VIVO, Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul por Liga MX?
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Horario, TV y dónde ver en vivo Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul por Liga MX
- Fecha: Domingo, 22 de noviembre de 2026
- Partido: Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul, por la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX
- Hora: 17:07 del Tiempo de Centro (6:07 pm ET / 3:07 pm PT)
- Canal de TV / Streaming: Prime Video
- Lugar: Estadio Akron de Zapopan, Jalisco (México)