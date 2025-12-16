Flamengo y PSG disputarán el título de la Copa Intercontinental este miércoles 17 de diciembre en el Ahmad Bin Ali Stadium de Catar, ante un imponente marco de público, en un choque que cierra la temporada del más alto nivel con uno de los equipos más importantes del mundo y el vigente campeón de la Copa Libertadores. Revisa en Depor toda la información detallada de este partido y también los datos correspondientes a la transmisión de este partidazo.

El Paris Saint-Germain, campeón de la UEFA Champions League, llega a este duelo con la obligación de conquistar el primer título de la renovada Copa Intercontinental. Este trofeo es el gran objetivo pendiente del club, que busca consolidar su hegemonía europea con el primer título global de su historia.

El equipo francés, dirigido por el técnico de la temporada Luis Enrique, cuenta con un arsenal ofensivo temible, liderado por Ousmane Dembelé, que fue galardonado como el mejor jugador de la temporada por los premios The Best, y sus acompañantes de ataque. La clave del PSG será imponer la velocidad y el desequilibrio individual de sus estrellas.

El PSG buscará dominar la posesión de balón y establecer un ritmo de juego alto, intentando desgastar al rival brasileño. La estrategia de Motta será romper el bloque defensivo de Flamengo con la circulación rápida del balón y la constante presión en la mitad de la cancha.

Flamengo, flamante campeón de la Copa Libertadores 2025, llega a esta final con el objetivo de demostrar que la fuerza de Sudamérica sigue vigente. El “Mengão” tiene la motivación extra de buscar el segundo título mundial de su historia (tras el de 1981) y reafirmar su estatus como el equipo dominante de CONMEBOL.

El equipo brasileño ha demostrado una gran solidez defensiva y rigor táctico en las fases finales de la Libertadores. El arquero Agustín Rossi y el creativo Jorge Carrascal son piezas clave. Flamengo buscará neutralizar la velocidad del PSG con un bloque compacto y alta concentración defensiva.

El partido promete ser un fascinante choque entre el fútbol físico y técnico europeo del PSG y la garra y la inteligencia táctica sudamericana de Flamengo. Aunque no hay antecedentes directos, el duelo revive la histórica rivalidad entre Europa y CONMEBOL, con Flamengo buscando defender el honor del continente.





¿A qué hora juegan Flamengo vs. PSG?

El encuentro entre Flamengo vs. PSG está programado para este miércoles 17 de diciembre desde las 12:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay el duelo comenzará a las 2:00 p.m.; en Venezuela y Bolivia a las 1:00 p.m.; en México a las 11:00 a.m.; mientras que en España a las 6:00 p.m.

¿En qué canales ver Flamengo vs. PSG:?

El partido entre Flamengo vs. PSG se disputará en el estadio El Prado (Talavera de la Reina), con la transmisión exclusiva de DSports para toda Latinoamérica, disponible en la parrilla de DIRECTV y el servicio de streaming de DGO. En España, el choque será televisado por Movistar+. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.





