Cusco FC hizo valer su localía y venció por 2-0 a un Sporting Cristal que en ningún pasaje del partido puso en peligro el triunfo imperial, incluso con un hombre de más tras la expulsión de Pierre Da Silva en los minutos finales. Los de Miguel Rondelli demostraron por qué terminaron segundos en la tabla de posiciones acumulada y en cierto pasaje del campeonato compitieron mano a mano con Universitario de Deportes por el título nacional.

Con esta victoria sobre los rimenses, con un global de 2-1, Cusco FC terminó como subcampeón de la Liga 1 2025 y se hizo acreedor del cupo de Perú 2 en la Copa Libertadores 2026. Esto, por supuesto, no solo tiene implicancias deportivas pensando en la próxima temporada, sino también económicas. Y es que además de disputarse el segundo lugar de la campaña, cusqueños y cerveceros se enfrentaron para conocer al ganador de un millonario premio.

En primer lugar, Cusco FC se embolsó 400 mil dólares como premio por ser subcampeón, dinero otorgado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) a través de la Liga de Fútbol Profesional. Este monto fue menor al entregado a Universitario, que se llevó 600 mil dólares al coronarse campeón de la Liga 1 2025.

Asimismo, el elenco cusqueño se hizo acreedor de 3 millones de dólares, también entregados por la CONMEBOL, por sus tres partidos de local en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Eso, además, sin contar con los ingresos por taquilla en cada uno de estos compromisos y los 330 mil dólares por cada duelo que ganen en esta instancia de la competición. Ojo: las cifras podrían seguir creciendo si pasan de fase.

Cusco FC jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. (Foto: Liga 1)

Sporting Cristal, por el contrario, se quedó con las manos vacías desde la económico y deberá afrontar la Copa Libertadores 2026 desde la Fase 2, con la obligación de superar dos llaves para instalarse en la fase de grupos, y al menos una llave si quiere tener el premio consuelo de estar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Tremendo golpe a la billetera de la institución bajopontina.

En tienda rimense lamentan no recibir las cifras que se llevó Cusco FC, pues esto supone menos presupuesto pensando en posibles fichajes para el 2026. Asimismo, arrancando la Copa Libertadores desde la Fase 2, los deja con un panorama menos atractivo para convencer a algunos futbolistas de sumarse a su proyecto deportivo del siguiente año.

Los de Miguel Rondelli, por su parte, ya vienen pensando en el próximo curso desde hace semanas, pues independientemente de lo que sucediera contra Sporting Cristal, confirmaron los siguientes fichajes: José Bolívar, Diego Soto, José Manzaneda, Gu-Rum Choi y Gabriel Carabajal. Asimismo, extendieron el vínculo de su entrenador hasta finales del 2028, dándole continuidad a un proyecto que inició en el 2024.

Sporting Cristal afrontará la Copa Libertadores 2026 desde la Fase 2. (Foto: Paloma del Solar / GEC)

TE PUEDE INTERESAR