A pesar de haber ganado por 1-0 en la ida, Sporting Cristal no pudo consolidar una buena llave en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y terminó cayendo por 2-0 ante Cusco FC en la vuelta, perdiendo así la posibilidad de ser subcampeón de la Liga 1 2025 y quedarse con el cupo de Perú 2 en la Copa Libertadores 2026. Tras el pitazo final, los rostros de los futbolistas rimenses describían una sola cosa: decepción por no haber conseguido el objetivo que se trazaron al ingresar a estos play-offs.

Luego del desenlace del compromiso, Paulo Autuori compareció ante los medios de comunicación y analizó el trámite de lo sucedido. Al ser consultado sobre si su planteamiento frente a los cusqueños fue erróneo, especialmente por lo lejos que le quedó el arco rival en la primera parte, el experimentado estratega asumió su responsabilidad.

“Yo planteé el equipo como quiero y como estrategia. No se ha perdido el partido por esto. Tuvimos mucho espacio para jugar, entonces la responsabilidad es toda mía, no hay ninguna dificultad en eso. No tiene nada que ver los planteamientos, absolutamente nada”, afirmó.

En esa misma línea, el director técnico de los rimenses evitó entrar en justificaciones y reconoció el buen año de Cusco FC, coronándolo con un merecido subcampeonato. “Al rival, felicitarlo, lo merece no solo por un partido, sino por lo que hicieron a lo largo de la competencia. Ellos lo hicieron bien y lo merecieron. No hay que buscar cualquier otra clase de justificación”, añadió.

Al ser interrogado respecto a lo que espera del 2026 para Sporting Cristal, Autuori se mostró tranquilo al sentir que tienen argumentos para mejorar lo hecho durante este 2025. “Sembramos muchas cosas a lo largo de la temporada, deberíamos haber cosechado este año, lo hemos logrado, pero se consiguió hacer cosas importantes para el futuro. Estamos tranquilos con lo que nos tocará el próximo año”, acotó.

Paulo Autuori tiene contrato con Sporting Cristal por todo el 2026. (Foto: GEC)

Finalmente, Paulo Autuori habló sobre las cosas que deben mejorar en el 2026 si quieren avanzar para competir por el título nacional, donde, por plantel y continuidad, Universitario de Deportes es el principal candidato para sellar su tetracampeonato. Según su mirada, le motiva iniciar el 2026 desde cero, y no sobre la marcha como ocurrió este año tras la salida de Guillermo Farré.

“¿Qué modificar para tener éxito en 2026? La continuidad. Va a empezar una temporada distinta, con las cosas que hemos logrado. Es distinto de cuando uno empieza una temporada en que uno hace cambios, no solamente de jugadores, sino de entrenadores también y que hay que empezar todo de cero“, explicó.

“Nosotros no vamos a empezar de cero, tenemos cosas ahí y hay que sacar provecho de ellas, y añadir otras para que se pueda ser más competitivo y buscar los objetivos”, concluyó el entrenador brasileño, quien tiene contrato con los bajopontinos hasta finales del 2026. Ojo: ahora afrontarán la Copa Libertadores desde la Fase 2, lo que los obliga a superar dos llaves si quieren meterse a la fase de grupos.

Sporting Cristal afrontará la Copa Libertadores 2026 desde la Fase 2. (Foto: Paloma del Solar / GEC)

