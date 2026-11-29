El Estadio ABANCA-RIAZOR abrirá sus puertas este domingo 29 de noviembre para el cruce entre el Deportivo de La Coruña y el FC Barcelona, válido por la decimocuarta fecha de LaLiga 2026-27. El puntero del certamen llega a territorio gallego con el objetivo de reafirmar su dominio, mientras que el cuadro local intentará aprovechar el aliento de su gente para rescatar unidades vitales y escalar peldaños en la tabla.
En la pizarra, el compromiso perfila un choque de libretos bien diferenciados. El elenco catalán presume una maquinaria goleadora temible —con 51 tantos convertidos en apenas 13 presentaciones—, edificada a partir del control sostenido del balón, la asfixia inmediata cuando lo pierde y ataques verticales capaces de quebrar cualquier estructura defensiva. Aunque no podrá disponer del mediocampista Fermín López por suspensión, la escuadra culé intentará dictar las condiciones desde el arranque, adelantando su posicionamiento en campo ajeno y buscando desequilibrio por los costados para alimentar el área rival.
¿En qué canal ver Deportivo La Coruña vs. FC Barcelona EN VIVO?
El partido Deportivo de La Coruña vs. FC Barcelona (jornada 14 de LaLiga 2026-27, domingo 29 de noviembre) será transmitido EN VIVO por DSports en América Latina, excepto Brasil, y ESPN Deportes en Estados Unidos (transmisión en español).
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¿Dónde ver Deportivo La Coruña vs. FC Barcelona EN VIVO en Estados Unidos?
La transmisión del partido entre Deportivo La Coruña vs. FC Barcelona por LaLiga en Estados Unidos estará disponible por ESPN Deportes USA (transmisión en español), ESPN+, ESPN App, Fubo TV.
¿Dónde ver Deportivo La Coruña vs. FC Barcelona EN DIRECTO en España?
El partido entre Deportivo La Coruña vs. FC Barcelona se podrá ver EN DIRECTO por DAZN LaLiga y DAZN España. También accesible para abonados de Movistar Plus+ con paquete de fútbol y mediante el Plan HBO Max DAZN.