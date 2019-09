No se cansa de 'rugir': la competitividad de Radamel Falcao y su llegada al Galatasaray 

Tiene 33 años, pero se desempeña con la ilusión de un debutante. Ese es Radamel Falcao , el colombiano que en algún momento fue catalogado como el mejor ‘9’ del mundo y que en las últimas horas debutó con la camiseta del Galatasaray como mejor sabe hacerlo: anotando. Y es que ni la lesión que lo alejó de la Copa del Mundo 2014 en uno de los momentos más importantes de su carrera lo hizo desistir.

Tras 24 y 28 goles en dos temporadas seguidas de la Liga Santander, el ‘Tigre’ optaba por seguir su carrera en Francia. Mónaco, cuando Madrid y Barcelona lo buscaban, era la ciudad elegida que sorprendía a todos. Años después; sin embargo, entendemos que no fue por restarse competitividad, ya que eso siempre estuvo. En la Ligue 1, no obstante, fue encontró ese bache que le dio el fútbol.

La lesión hizo pensar que ya no volvería a ser el mismo y había pruebas para confirmarlo. Pasos, sin pena ni gloria, por el Manchester United (4 goles en 26 partidos de Premier League) y Chelsea (uno en 10 encuentros) confirmaban que el colombiano ya no estaba para la élite. Sin embargo, Leonardo Jardim y el Principado de Mónaco –lugar por el que fue criticado fue lo eligió para seguir su carrera– acabaron con ese cuento.

Destronar al rey

En Francia otra vez, el destino quiso regalarle una revancha. Y si había alguien capacitado para destronar al PSG –cuatro veces campeón de forma consecutiva hasta la temporada 2016/17– era Radamel y su equipo. Con 21 goles (5 asistencias) del colombiano, el Mónaco haría lo que parecía imposible: conseguiría 95 puntos y levantaría el título de campeón.

Solo Edinson Cavani (35) y Alexandre Lacazette (28) lo superaron en la tabla de goleadores, pero la tarea del ‘Tigre’ ya estaba hecha. Además, como para no llamarlo competitivo, metió a su equipo en las semifinales de la Champions League con siete tantos en 10 partidos. Una temporada para devolver a Falcao de donde nunca debió moverse: la élite.

Pero las salidas de Bernardo Silva, Benjamin Mendy, Bakayoko, Kylian Mbappe y compañía a mejores equipos hundió a los monegascos que, con Falcao, pelearon por la salvación. La competitividad del ‘Tigre’ se mantenía y, a pesar de los malos resultados que tenía el equipo (17° en la 2018/19) era él el que sostenía el proyecto que parecía resquebrajarse en Francia. Con 15 de los 38 goles que anotó el cuadro del Principado, se podría decir que Radamel se fue de la Ligue 1 siendo ídolo de un club al que lo criticaron cuando llegó.

Un ‘Tigre’ que sabe rugir

El ‘announce Falcao’ era una tendencia en las redes sociales del Galatasaray y se terminó dando. Radamel confirmó su llegada a la Superliga turca tras acabar contrato en Francia y lo hizo con la Champions en la mira. Sabiendo lo que es acabar con la grandeza del PSG y Real Madrid en sus respectivos países, ahora intentará volver a hacerlo pero en la fase de grupos de la ‘Orejona’.

Es que los leones turcos se toparán con dos ‘cucos’ de la Copa de Europa en el grupo A y a menos de una semana del debut –ante el Brujas–, el ‘Tigre’ optó por entonarse anotando su primer gol con la casaca naranja y roja. En su debut, ante el Kasimpasa, el nuevo ‘9’ hizo estuvo acertado de cara al arco rival y le dio la victoria a su club (1-0).

Sí, tiene 33, pero no pierde las ganas de superarse, aunque en la selección colombiana haya perdido el puesto con Duván Zapata. Falcao es líder allá donde vaya, sino que se le pregunten a los fanáticos del ‘Galata’ que lo esperaron con bengalas y banderas en el aeropuerto para armar una fiesta. Porque si en Madrid y en Mónaco confiaron en él y no los defraudó, por qué no pensar en que los turcos puedan dar la gran sorpresa en la Champions con un ‘9’ que ya sabe lo que es acabar con fantasmas.

