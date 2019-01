Real Madrid vs. Espanyol EN VIVO y EN DIRECTO: fecha, hora y canal por Liga Santander

Real Madrid vs. Espanyol juegan hoy EN VIVO y EN DIRECTO por la fecha 21 de la Liga Santander en el RCDE Stadium. El equipo de Santiago Solari buscará el triunfo y así terminar su mala dinámica en el torneo local. El partido se juega desde las 2:45 de la tarde por la transmisión de ESPN en Latinoamérica; y Movistar Partidazo en España. Depor transmitirá el minuto a minuto, fecha, horarios y canales en diferentes partes del mundo para ver fútbol en vivo desde tu celular.

El Real Madrid ha respondido bien a la obligación de ganar en Liga para no despedirse definitivamente de las opciones de pelear hasta el final por el título, a 10 puntos del Barcelona. Busca su tercera victoria consecutiva en el campeonato doméstico y extender lejos del Santiago Bernabéu la imponente imagen dejada de local ante Sevilla y en el duelo copero frente al Girona.

El Espanyol recibe al Real Madrid en el RCDE Stadium con la intención de poner fin a su mala dinámica en LaLiga, tras sumar tres puntos de los últimos 27 posibles, frente a un equipo renacido que ha recuperado la confianza y a varios lesionados.

En el mejor momento de Vinicius, líder del juego ofensivo en seis titularidades consecutivas, Solari debe medir el regreso de su competencia directa, Gareth Bale y Marco Asensio, recuperados ambos de sus lesiones. Toni Kroos y Marcos Llorente aumentan también las opciones en el centro del campo, en el que Casemiro ha recuperado su nivel habitual.

Real Madrid vs. Espanyol: alineaciones posibles

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Reguilón; Casemiro, Kroos, Modric; Lucas Vázquez, Vinicius y Benzema.





Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Reguilón; Casemiro, Kroos, Modric; Lucas Vázquez, Vinicius y Benzema. Espanyol: Diego López; Rosales, Lluís, Hermoso, Dídac Vilà; Darder, Marc Roca, Granero; Baptistao, Sergio García y Borja Iglesias.

¿Qué canales transmitirán el Real Madrid vs. Espanyol?

Para ver Real Madrid vs. Espanyol existen diferentes opciones. A continuación, en la lista publicada en este sitio corresponden a partidos en vivo , diferidos o via pago por evento son transmitidos por los dueños de los derechos. Los mismos se encuentran disponibles en varias plataformas, por ejemplo Señal tradicional de TV, radio, TV por cable, TV Satelital, TV por Protocolo de Internet (IPTV) y para teléfonos móviles y aplicaciones de escritorio.

Argentina: ESPN

Austria: DAZN

Canadá: beIN Sports Canadá, beIN Sports en Español

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

Francia: beIN Sports MAX 6

Internacional: Bet365, Facebook Live

Italia: DAZN

México: Sky HD, Blue To Go Everywhere

España: Movistar+, Movistar Partidazo

Estados Unidos: beIN Spors Connet, beIN Sports en Español

Uruguay: ESPN

¿Cómo ver Real Madrid vs. Espanyol en vivo y en directo por app móvil?

Otra opción para poder ver Real Madrid vs. Espanyol es a través de aplicaciones móviles. Real Madrid vs. Espanyol se juega hoy en el RCDE Stadium por la Liga Santander. Y si no te encuentras en casa, te dejamos los enlaces para poder descargar el app del canal disponible para ver fútbol en vivo y en directo. Cabe señalar que debes contar con el paquete de cable correspondiente, ingresar tu usuario y contraseña para suscribirte y así podrás disfrutar del partido online.

▷ Ver aquí Real Madrid vs. Espanyol en vivo y en directo por ESPN



▷ Ver aquí Real Madrid vs. Espanyol en vivo y en directo por Movistar Partidazo

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Espanyol por Liga Santander?