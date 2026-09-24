Por la jornada inaugural del Grupo A de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026, las selecciones de fútbol de Costa Rica y Curazao se verán las caras este jueves 24 de septiembre en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá, que se ubica en la ciudad de San Juan de Tíbás. El pitazo inicial del encuentro se escuchará a las 8:00 p.m. hora de San José y Tiempo del Centro de México / 10 pm ET / 7 pm PT . Si te interesa mirar el partido Costa Rica vs. Curazao, puedes sintonizar Repretel por TV y Online, ya que transmitirá el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO.

¿Cómo ver Repretel (Canal 6) EN VIVO, Costa Rica vs. Curazao por la Concacaf Nations League?

Repretel (Canal 6) tiene los derechos exclusivos para transmitir los juegos de Costa Rica en la Liga de Naciones de la Concacaf 2026 desde los siguientes servicios de cable:

Canal 6 en VHF - UHF

Canal 6.1 HD en TDT

Canal 6 en Movistar TV

Canal 6 en Cabletica PlusTV

Canal 6 en SuperCable

Canal 137 en Claro TV

Canal 191 en SKY

Canales 6 SD, 86.2 ATSC y 701 HD en Cabletica

Canales 6 SD, 134.706 ATSC y 706 HD en Telecable

Link para ver Costa Rica vs. Curazao por la Concacaf Nations League

Si te encuentras en territorio tico puedes seguir el partido Costa Rica vs. Curazao por la fase de grupos de la Concacaf Nations League 2026 a través de la señal de Repretel por Internet. La manera más directa y segura es ingresar al reproductor del Canal 6 en vivo de Repretel, que transmite la programación regular en tiempo real las 24 horas.

Por otro lado, si prefieres ver el encuentro por televisión tradicional, sintoniza el Canal 6 en señal abierta en tu televisor mediante una antena de aire (VHF/UHF o señal digital ISDB-T) o buscar la televisora en cable, que está incluida en la parrilla básica de los principales operadores del país (como Liberty, Tigo, Telecable, Kölbi, entre otros).