Este jueves 24 de septiembre, arranca la Jornada 1 de la Concacaf Nations League 2026-27 y es el turno de una selección siempre candidata a pelear instancias finales. Desde el Estadio Ricardo Saprissa Aymá, mira el juego de Costa Rica vs. Curazao EN VIVO a través de la señal de Teletica (Canal 7), encuentro que iniciará a las 8:00 p.m. San José . Cabe señalar que Curazao viene de dejar una buena impresión en su primera participación en la Copa del Mundo 2026.

SAN JOSÉ, SAN JOSÉ (COSTA RICA), 24-09-2026. Teletica transmitirá EN VIVO el partido entre Costa Rica vs. Curazao por la Liga de Naciones Concacaf desde el Estadio Ricardo Saprissa Aymá. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

¿Dónde ver Teletica EN VIVO, Costa Rica vs. Curazao por la Concacaf Nations League 2026?

La señal de Teletica se puede ver en vivo y en directo en los canales de Claro TV, Cabletica, Sky, TiGo Star, Telecable y Kölbi. Revisa la guía TV para ver las acciones del partido entre Costa Rica y Curazao por la Jornada 1 del Grupo A de la Liga A de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026.

Canal 7 de UHF (Zona Norte y Zona Sur)

Canal 7.1 ( Teletica HD ), Canal 7.2 ( Teletica Radio ) y Canal 10.1 ( Xpertv HD ) de TDT

), Canal 7.2 ( ) y Canal 10.1 ( ) de TDT Canal 7 HD de Cabletica PlusTV

Canal 138 HD de Claro TV

Canal 187 HD de Sky

Canal 7 HD de TiGo Star

Canales 7 SD, 700 HD, 17 Dif. de Cabletica

Canales 7 SD y 707 HD de TiGo

Canales 7 SD y 707 HD de Telecable

Canales 7 A, 7 TVA y 40 D de Kölbi

¿Cómo escuchar Teletica Radio 91.5 FM online gratis?

Escucha el partido de la selección de Costa Rica ante Curazao por la Fecha 1 de la fase de grupos de la CONCACAF Nations League 2026 en RADIO Teletica Deportes, que se encuentra disponible en la emisora 91.5 FM o, también, puedes seguirlo desde la página web: www.teletica.com.

¿Cómo ver Teletica EN VIVO ONLINE por Internet?

Si no te encuentras en casa y deseas ver la programación de Teletica. desde tu teléfono celular o la tabla, descargar las aplicaciones disponibles en Google Play Store y App Store.

¿Cómo ver TDMAX EN VIVO, Costa Rica vs. Curazao por la Concacaf Nations League 2026?

El contenido Teletica, TD+, TD+ 2 y Teletica Radio lo puedes ver con la app de TDMAX (www.tdmax.com) por el precio de 5.99 dólares, en el plan mensual, y 69.9, plan anual. De esta manera, podrás disfrutar del contenido de lo mejor de la televisión de Costa Rica desde dispositivos móviles, tablets y Smart TV (AppleTV, FireTV y AndroidT).

¿A qué hora ver Costa Rica vs. Curazao en los países de Latinoamérica?

Consulta el horario en el resto de Latinoamérica para ver el partido entre Costa Rica y Curazao este jueves 24 de septiembre desde el Estadio Ricardo Saprissa Aymá de San Juan de Tíbás, San José.

23:00 horas | Argentina, Brasil, Uruguay

22:00 horas | Chile, Bolivia, Paraguay, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico

21:00 horas | Perú, Colombia, Ecuador

20:00 horas | México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras

Costa Rica vs. Curazao: horario, lugar y canal de transmisión

Horario : 20:00 (San José) | 10 pm ET / 7 pm PT

: 20:00 (San José) | 10 pm ET / 7 pm PT Partido : Costa Rica vs. Curazao, por la Jornada 1 del Grupo A de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026

: Costa Rica vs. Curazao, por la Jornada 1 del Grupo A de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026 Fecha : Jueves, 24 de septiembre del 2026

: Jueves, 24 de septiembre del 2026 TV : Teletica (Canal 7) | Streaming : TD+ (TDMas)

: Teletica (Canal 7) | : TD+ (TDMas) Lugar: Estadio Ricardo Saprissa Aymá de San Juan de Tíbás, San José (Costa Rica)