La expulsión de Cristiano Ronaldo aún tiene mucha tela por cortar. No solo por si fue justa o no la tarjeta roja que le mostraron en Mestalla, también por lágrimas que el crack dejó en el campo y que conmovieron a muchos de sus seguidores, pues el luso suele mostrarse casi siempre inquebrantable. Esta vez no pudo ante la impotencia y rompió en llanto.

Pero Cristiano no ha sido ni será el único crack que ha conmovido por sus lágrimas. Ya sea por situaciones en las que la victoria les sonrío o la derrota los mostró vulnerables, otros grandes jugadores han dejado ver su lado más sensible en varias situaciones.



Lionel Messi en el 2016 no pudo soportar más y rompió en llanto mientras veía como Chile se alzaba con el título de la Copa América Centenario que le ganó a Argentina en penales.



Mohamed Salah en mayo salió entre lágrimas de la final de la Champions League de la temporada pasada, luego del duro choque con Sergio Ramos que le impidió seguir en el campo por una lesión en el hombro.



En el caso peruano, cómo olvidar cuando en el 2013 J efferson Farfán rompió en llanto tras la derrota de Perú frente a Uruguay que sentenció las posibilidades de ir al Mundial de Brasil; aunque esas lágrimas de tristeza se transformaron en alegría cuatros años después tras conseguir la clasificación a Rusia 2018.



A continuación, repasa en la galería otros casos de figuras que conmovieron con sus llantos.